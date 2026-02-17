  MENIU  
Home > Diverse > Postul Paștelui 2026 – când începe și când ai dezlegare la pește

Postul Paștelui 2026 – când începe și când ai dezlegare la pește

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adina Zamfir
.

Credincioșii sunt chemați de biserică pentru Postul Paștelui 2026 încă din luna februarie, urmând calea rânduielilor bisericești. Mulți creștini ortodocși urmează cu evlavie rânduiala postului, primind zilele cu dezlegare la pește, ulei și vin ca pe un sprijin menit să întărească trupul fără a slăbi lucrarea duhovnicească.

Postul Paștelui 2026 se arată ca un adevărat balsam pentru suflet, o chemare tainică la curățire, smerenie și întoarcere sinceră către Dumnezeu. El este vestit de sărbători și obiceiuri vechi, păstrate cu grijă din neam în neam, care pregătesc inima pentru vremea de reculegere, jertfă și înnoire lăuntrică.

După rânduiala străbună, Postul Paștelui se întinde pe durata a 40 de zile și rămâne cel mai lung și mai aspru post al anului bisericesc. Este un timp al lepădării de cele trecătoare și al apropierii de cele sfinte, în care dezlegările sunt puține, iar cei mai râvnitori credincioși împlinesc și posturile negre rânduite de Biserică, ca semn al pocăinței și al dăruirii depline.

Prin post, rugăciune și fapte bune, sufletul se limpezește, iar inima se deschide spre harul dumnezeiesc, nădăjduind la sănătate, pace lăuntrică, liniște și întărire în credință, sub ocrotirea iubitoare a lui Dumnezeu.

„La mese mănânc…” Așa a reușit Andra să slăbească! Nu e nicio dietă-minune, nimic ieșit din comun! Oricine poate să îi urmeze exemplul! A spus clar ce a făcut și kilogramele în plus s-au topit!
„La mese mănânc…” Așa a reușit Andra să slăbească! Nu e nicio dietă-minune, nimic ieșit din comun! Oricine poate să îi urmeze exemplul! A spus clar ce a făcut și kilogramele în plus s-au topit!
Recomandarea zilei

Când vom sărbători Paștele ortodox și cel catolic în 2026

Data Paștelui este calculată în funcție de echinocțiul de primăvară și de fazele Lunii. Echinocțiul de primăvară are dată fixă și acesta se va petrece pe data de 20 martie 2026. În schimb, fazele Lunii sunt variabile, iar cea care stabilește data Paștelui este prima Lună plină de după echinocțiul de primăvară. Conform Conciliului de la Niceea, Paștele trebuie sărbătorit în prima duminică după prima Lună plină după echinocțiul de primăvară.

Anul acesta, prima Lună plină de după echinocțiu va fi pe data de 1 aprilie 2026, iar prima duminică de după Luna plină va fi duminică, 5 aprilie 2026. Conform tradiției și metodei de calcul de mai sus, Paștele catolic 2026 va fi sărbătorit pe data de 5 aprilie 2026. Paștele ortodox 2026 va fi sărbătorit pe data de 12 aprilie, cu o săptămână mai târziu decât cel catolic. Diferența vine de la faptul că Paștele ortodox trebuie sărbătorit la o săptămână după Nisan 15, care este prima zi a săptămânii Paștelui evreiesc. Cum această zi pică pe data de 5 aprilie, Paștele ortodox a fost stabilit în duminica următoare, adică pe data de 12 aprilie.

Cu ce post TV ar putea semna Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune la PRO TV. Florin Călinescu aruncă bomba: „Foarte bine dacă există public”. Ar fi mutarea anului în televiziune!
Cu ce post TV ar putea semna Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune la PRO TV. Florin Călinescu aruncă bomba: „Foarte bine dacă există public”. Ar fi mutarea anului în televiziune!
Recomandarea zilei

Când începe Postul Paștelui 2026

Cand incepe postul pastelui 2019

Postul Paștelui 2026 pentru ortodocși începe pe data de 23 februarie și se încheie în Duminica Paștelui, pe data de 12 aprilie. Postul Paștelui 2026 pentru catolici începe pe data de 18 aprilie și se încheie în Duminica Paștelui catolic, pe data de 5 aprilie.

Postul Mare este cea mai lungă și mai riguroasă perioadă de abstinență și pregătire spirituală din calendarul ortodox, dedicată curățirii sufletești, rugăciunii și pregătirii pentru marea sărbătoare a Învierii Domnului.

Lăsata secului înainte de Postul Paștelui

Conform tradiției, lăsata secului de carne are loc cu o săptămână înainte de a intra în Postul Paștelui 2026, pe data de 15 februarie. Așadar, ziua de 15 februarie este ultima zi în care se mai poate consuma carne sau orice alt preparat din carne.

Lăsata secului de carne este urmată de Săptămâna albă, adică de săptămâna în care se mai poate consuma lapte și brânză, dar nu se mai poate consuma carne.

Perioada cuprinsă între 16 și 22 februarie 2026 este cunoscută drept Săptămâna Albă sau Săptămâna Brânzei, deoarece în această perioadă creștinii se pregătesc pentru postul cel mare, renunță la carne și consumă doar ouă și brânză, alături de legume, orez sau paste.

În această perioadă, nu se țin nici petreceri cu muzică, cumetrii sau nunți, pentru că este interzisă carnea și pentru că ne pregătim suflește pentru post și este bine să fim mai cumpătați în tot ceea ce facem.

Lăsata secului, sărbătoare în familie

Duminica, pe 22 februarie, înainte de a începe Postul Paștelui 2026, este lăsata secului de brânză. Gospodinele pregătesc o masă mai îmbelșugată, cu multe bucate, dar fără să folosească produse din carne, lapte și brânză. De aici vine și numele acestei zile când se lasă sec pentru brânză și lactate, adică sunt interzise la masă.

Mâncărurile pregătite pentru Lăsatul secului de brânză se servesc seara în familie sau cu prietenii apropiați, iar mesenii consumă la final câte un ou fiert și spun ”oușor, oușor, să-mi fie postul ușor!” Printre preparatele pregătite adesea de gospodine de Lăsatul secului se numără plăcinta cu varză, plăcinta cu dovleac, sarmalele cu orez și ciuperci, mâncarea de prune afumate sau gogoșile de post, fără lapte.

Tradiții importante în Postul Paștelui 2026

Ziua de 12 aprilie 2026 va fi o zi luminată de Învierea Domnului Iisus, care s-a sacrificat pentru mântuirea noastră și pentru o nouă credință a speranței și a bunătății. Învierea Sa din morți reprezintă promisiunea de căpătâi făcută de Dumnezeu credincioșilor Săi, care vor fi izbăviți în ultimul ceas și vor ajunge în Împărăția Domnului.

Învierea Domnului reprezintă cea mai mare sărbătoare creștină din an, iar ea este precedată de o serie de tradiții cu semnificații profunde în spiritualitatea ortodoxă.

De la Lăsatul Secului la începutul Postului Mare

rugaciune-de-multumire-catre-Dumnezeu

Duminica Lăsatului de Sec marca, în satul tradițional, o ruptură simbolică între vremea petrecerilor și începutul Postului Mare. În această zi avea loc obiceiul „strigărilor peste sat”, prin care fetele și flăcăii rămași necăsătoriți în căşlegi erau luați în derâdere. Cetele de flăcăi urcau pe dealurile din jurul satului, aprindeau roți mari din paie și, prin strigături satirice rostite sub formă de dialog, ironizau statutul celor care nu își întemeiaseră încă o familie. Ritualul avea rol moralizator și comunitar, marcând încheierea unui ciclu social.

Prima zi de după Lăsatul Secului era cunoscută drept Lunea Curată. Atunci, femeile nu lucrau nimic, cu excepția spălării rituale a vaselor folosite la mesele de dulce, vase care erau apoi urcate în pod. Un obicei cu rol apotropaic presupunea ca resturile de la ospăț să fie aruncate păsărilor, rostindu-se o formulă menită să apere viitoarele recolte de stricăciuni.

Săptămâna Albă și Caii lui Sân-Toader

Marțea din prima săptămână a Postului Mare era numită Marțea Strâmbă sau Spolocania. În această zi, femeile mergeau la cârciumă pentru a se „clăti” de mâncarea de dulce, bând rachiu fiert cu piper, cu credința că astfel cânepa va crește mare și bogată. Se mânca doar pâine nedospită și se bea moare de varză acră, semn al curățirii trupului.

Prima sâmbătă din Post era dedicată lui Sân-Toader, un personaj temut în tradiția populară, însoțit de cai mitici cu înfățișare de flăcăi, dar cu copite și cozi ascunse. Săptămâna Albă era cunoscută și ca Săptămâna Cailor lui Sân-Toader, perioadă în care se închideau șezătorile și petrecerile. Fetele nu ieșeau noaptea din case și răsturnau vasele, pentru a împiedica spiritele să se ascundă în ele.

În această săptămână, femeile nu torceau și nu urzeau, de teamă să nu se „încurce firele” sau să fie pedepsite de caii lui Sân-Toader. Cea mai importantă zi era sâmbăta, când era cinstit Sân-Toaderul cel Mare sau cel Șchiop.

Ritualuri de înnoire și rânduieli de post

În dimineața Sâmbetei lui Sân-Toader, fetele mergeau în pădure pentru a culege rădăcini de iarbă mare sau popâlnic, lăsând în loc daruri simbolice. Din fiertura obținută se spălau pe cap, rostind formule menite să le aducă păr bogat și frumusețe. Uneori, se folosea și strohul din ieslea cailor, fiert cu același scop. Tot atunci se tundea coama vitelor tinere, iar părul era pus în mușuroaie de furnici, pentru sporul animalelor.

În această zi se pregătea Coliva lui Sân-Toader, dusă la biserică pentru sfințire și împărțită copiilor sau săracilor. Tot din această sâmbătă începeau slujbele pentru morți, care continuau pe tot parcursul Postului Mare.

Din marțea de după Lăsatul Secului începea Postul Mare propriu-zis, ce dura șapte săptămâni. Alimentația devenea exclusiv vegetală, iar în gospodării se intensificau activitățile textile. Mijlocul postului era marcat de Miezul Păresimilor, zi cu semnificații de hotar și echilibru, ce împărțea simbolic timpul postirii și pregătea sufletele pentru Înviere.

Ce zile cu dezlegare avem în Postul Paștelui

peste-la-gratar-cu-felii-de-lamaie-pentru-duminica-floriilor

Postul cel Mare este cel mai aspru din an. Perioada de post dinainte de Paște este cea mai lungă și cea mai grea din an, de aceea ea poartă denumirea de Postul cel Mare sau Postul Paștelui. Creștinii care urmează întocmai regulile sărbătorilor și posturilor de peste an țin cu mare sârguință Postul Paștelui. În anul 2026, postul cel mare va începe pe data de 23 februarie, care este o zi de luni. Înainte de post se ține cont de Lăsata secului de brânză care va fi duminică, pe data de 22 februarie.

Pe toată durata Postului Paștelui, vor fi zile cu dezlegare la ulei și vin în fiecare duminică. Așadar, în zilele de duminică creștinii vor avea voie să gătească folosind ulei și vor putea degusta câte un pahar de vin. Categoric, nu sunt permise de către biserică nunțile și petrecerile în perioada postului și nici consumul de alcool, decât în cantități moderate, de bun simț.

De asemenea, vor mai fi două zile cu dezlegare la pește și anume:

– pe 25 martie 2026, când este Buna Vestire

– și pe 5 aprilie 2026 când este Duminica Floriilor.

Când va coincide Paștele ortodox cu cel catolic

Paștele ortodox în umătorii ani

  • Paștele Ortodox 2026 – duminică 12 aprilie
  • Paștele Ortodox 2027 – duminică 2 mai
  • Paștele Ortodox 2028 – duminică 16 aprilie
  • Paștele Ortodox 2029 – duminică 8 aprilie
  • Paștele Ortodox 2030 – duminică 28 aprilie
  • Paștele Ortodox 2031 – duminică 13 aprilie
  • Paștele Ortodox 2032 – duminică 2 mai
  • Paștele Ortodox 2033 – duminică 24 aprilie
  • Paștele Ortodox 2034 – duminică 9 aprilie
  • Paștele Ortodox 2035 – duminică 29 aprilie

Paștele catolic în următorii ani

  • Paștele Catolic 2026 – duminică 5 aprilie
  • Paștele Catolic 2027 – duminică 28 martie
  • Paștele Catolic 2028 – duminică 16 aprilie
  • Paștele Catolic 2029 – duminică 1 aprilie
  • Paștele Catolic 2030 – duminică 21 aprilie
  • Paștele Catolic 2031 – duminică 13 aprilie
  • Paștele Catolic 2032 – duminică 28 martie
  • Paștele Catolic 2033 – duminică 17 aprilie
  • Paștele Catolic 2034 – duminică 9 aprilie
  • Paștele Catolic 2035 – duminică 25 martie

Când vor coincide Paștele catolic și cel ortodox în perioada 2026 – 2045

  • 16 aprilie 2028
  • 13 aprilie 2031
  • 9 aprilie 2034
  • 5 aprilie 2037
  • 25 aprilie 2038
  • 21 aprilie 2041
  • 9 aprilie 2045
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 211.6 RON Cumpără acum
Precomanda Povești Audio - FEBRUARIE 2026 Precomanda Povești Audio - FEBRUARIE 2026 158.7 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Loredana Groza i-a dat de gol! Ce se întâmplă în relația Iuliei Vântur cu Salman Khan: „Nu este prima oară când ne întâlnim”
Loredana Groza i-a dat de gol! Ce se întâmplă în relația Iuliei Vântur cu Salman Khan: „Nu este prima oară când ne întâlnim”
Fanatik
Marius Şumudică a pronunțat un cuvânt tare când a fost întrebat despre Rapid: „Înspăimântător! Pierd pe bandă rulantă”. Ce a vorbit cu Şucu şi Angelescu. Exclusiv
Marius Şumudică a pronunțat un cuvânt tare când a fost întrebat despre Rapid: „Înspăimântător! Pierd pe bandă rulantă”. Ce a vorbit cu Şucu şi Angelescu. Exclusiv
GSP.ro
Are 57 de selecții în naționala României și a semnat cu Asia Express! Avem toate detaliile
Are 57 de selecții în naționala României și a semnat cu Asia Express! Avem toate detaliile
Click.ro
Horoscop 17 februarie. Fecioarele simt nevoia de retragere, oportunități de dezvoltare profesională pentru Pești
Horoscop 17 februarie. Fecioarele simt nevoia de retragere, oportunități de dezvoltare profesională pentru Pești
TV Mania
Unde a dispărut Ileana Lazariuc? Decizia radicală luată după divorțul de Ion Alexandru Țiriac: „A părăsit definitiv România!”
Unde a dispărut Ileana Lazariuc? Decizia radicală luată după divorțul de Ion Alexandru Țiriac: „A părăsit definitiv România!”
Redactia.ro
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
Citește și...
Cristi Balaj a analizat cele 3 penalty-uri din Hermannstadt – CFR Cluj 0-1. Expertul Fanatik a văzut doar unul corect acordat. Ce notă a luat Chivulete. Exclusiv
Se poate cumula pensia din România cu cea din străinătate? Ce spune legea
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Cum diferă de cel făcut de Marian Ceaușescu
Moșii de Iarnă. Ce se pune în pachetele care se dau de pomană în Sâmbăta Morților
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Dieta care l-a ajutat pe Micutzu să slăbească 50 de kg în timp record. La ce aliment a renunțat. Nu a fost chiar atât de greu, oricine poate!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este Dumbo (Marius Alexandru) de la Desafio: Aventura. Este însurat și are doi copii
Cine este Dumbo (Marius Alexandru) de la Desafio: Aventura. Este însurat și are doi copii
Loredana, mărturisiri rare despre Salman Khan: "Ce om extraordinar e! Admir foarte tare acest gen de bărbați galanți!" Ce spune despre relația lui cu Iulia Vântur
Loredana, mărturisiri rare despre Salman Khan: "Ce om extraordinar e! Admir foarte tare acest gen de bărbați galanți!" Ce spune despre relația lui cu Iulia Vântur
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Roxana Nemeș, botez de lux pentru gemenii ei, dar stai să vezi cine sunt nașii! Nimeni nu se aștepta! Persoane sus puse! Ce nume superbe au copilașii și cum a arătat tortul. Ospăț regal, decor roșu, ținute spectaculoase
Roxana Nemeș, botez de lux pentru gemenii ei, dar stai să vezi cine sunt nașii! Nimeni nu se aștepta! Persoane sus puse! Ce nume superbe au copilașii și cum a arătat tortul. Ospăț regal, decor roșu, ținute spectaculoase
Carmen Tănase a slăbit 10 kilograme cu ajutorul unei diete de acum 40 de ani: „Îți dă absolut orice, nu mai murdărești nicio farfurie prin casă”
Carmen Tănase a slăbit 10 kilograme cu ajutorul unei diete de acum 40 de ani: „Îți dă absolut orice, nu mai murdărești nicio farfurie prin casă”
Elle
Mai îndrăgostită ca oricând! Alexia Eram, escapada romantică alături de iubitul ei. În ce ipostaze tandre s-au pozat în Paris. Foto
Mai îndrăgostită ca oricând! Alexia Eram, escapada romantică alături de iubitul ei. În ce ipostaze tandre s-au pozat în Paris. Foto
„În ce lume trăim??? Sunt din ce în ce mai șocată…” Ilona Brezoianu, mesaj de revoltă pe rețelele de socializare. Ce a deranjat-o atât de tare pe actriță
„În ce lume trăim??? Sunt din ce în ce mai șocată…” Ilona Brezoianu, mesaj de revoltă pe rețelele de socializare. Ce a deranjat-o atât de tare pe actriță
Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut actrița: „El îmi povestea de când filma, deci eu…”
Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut actrița: „El îmi povestea de când filma, deci eu…”
DailyBusiness.ro
Macron: Dialogul cu Putin ar trebui să aibă loc fără „prea mulți interlocutori, să fie un mandat clar”
Macron: Dialogul cu Putin ar trebui să aibă loc fără „prea mulți interlocutori, să fie un mandat clar”
Cine l-ar putea înlocui pe premierul britanic Keir Starmer, dacă scandalul legat de Epstein va pune capăt mandatului său
Cine l-ar putea înlocui pe premierul britanic Keir Starmer, dacă scandalul legat de Epstein va pune capăt mandatului său
A1.ro
Transformarea inedită prin care a trecut Cristina Scarlevschi, ispita de la Insula Iubirii sezonul 9. Cum arată acum
Transformarea inedită prin care a trecut Cristina Scarlevschi, ispita de la Insula Iubirii sezonul 9. Cum arată acum
Antena 1, reclamată la CNA din cauza comportamentului Nabei Salem la Survivor: „Circul grotesc la care a trebuit să asistăm”
Antena 1, reclamată la CNA din cauza comportamentului Nabei Salem la Survivor: „Circul grotesc la care a trebuit să asistăm”
Cristina Bălan trage un semnal de alarmă după ce a participat cu o piesă în limba rromani la Eurovision România 2026: „Ca părinte a doi copii cu dizabilități, am învățat să recunosc foarte repede diferența dintre incluziune reală și incluziune din discursuri”
Cristina Bălan trage un semnal de alarmă după ce a participat cu o piesă în limba rromani la Eurovision România 2026: „Ca părinte a doi copii cu dizabilități, am învățat să recunosc foarte repede diferența dintre incluziune reală și incluziune din discursuri”
Horoscop 18 februarie 2026. Soare în Pești. Obstacole, pierderi și dezamăgiri. O zodie este lovită din plin de tensiunile astrale
Horoscop 18 februarie 2026. Soare în Pești. Obstacole, pierderi și dezamăgiri. O zodie este lovită din plin de tensiunile astrale
Anul Calului de Foc 2026: Surprize, decizii neașteptate și provocări pentru cele 12 semne zodiacale
Anul Calului de Foc 2026: Surprize, decizii neașteptate și provocări pentru cele 12 semne zodiacale
Observator News
Cele 20 de joburi bine plătite care nu vor fi înlocuite de AI. Cei care lucrează în domeniu răsuflă uşuraţi
Cele 20 de joburi bine plătite care nu vor fi înlocuite de AI. Cei care lucrează în domeniu răsuflă uşuraţi
Libertatea pentru Femei
Lovitura anului în televiziune! Se mută la Antena! Un nume uriaș din România a bătut palma în mare secret… Contractul e semnat, gata! Nimeni nu se aștepta la mutarea asta!
Lovitura anului în televiziune! Se mută la Antena! Un nume uriaș din România a bătut palma în mare secret… Contractul e semnat, gata! Nimeni nu se aștepta la mutarea asta!
România a rămas fără cuvinte! Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un cuplu. Da, ai citit bine, se iubesc și nu o ascund! Anunțul a căzut ca un trăsnet
România a rămas fără cuvinte! Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un cuplu. Da, ai citit bine, se iubesc și nu o ascund! Anunțul a căzut ca un trăsnet
Florentin Petre s-a însurat pentru a treia oară, de Ziua Îndrăgostiților. „Mi-am găsit jumătatea!” Nuntă spectaculoasă la Brăila și o împăcare-surpriză în familia Dinamo
Florentin Petre s-a însurat pentru a treia oară, de Ziua Îndrăgostiților. „Mi-am găsit jumătatea!” Nuntă spectaculoasă la Brăila și o împăcare-surpriză în familia Dinamo
Nicoleta Luciu, sacrificii mari pentru a-și salva mama dintr-o căsnicie abuzivă. Ce spune acum despre părinții ei care au divorțat
Nicoleta Luciu, sacrificii mari pentru a-și salva mama dintr-o căsnicie abuzivă. Ce spune acum despre părinții ei care au divorțat
Viva.ro
E de nerecunoscut. Cum arată acum Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu! Are deja 21 de ani, are medalii și multe concursuri câștigate și deja are propria companie: "El e într-un moment de reuşită"
E de nerecunoscut. Cum arată acum Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu! Are deja 21 de ani, are medalii și multe concursuri câștigate și deja are propria companie: "El e într-un moment de reuşită"
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Redactia.ro
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
O vedetă TV va fi la conducerea AUR. A fost deja prezentată oficial
O vedetă TV va fi la conducerea AUR. A fost deja prezentată oficial
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cele mai bune 7 ceaiuri pentru persoanele cu diabet. Ce să bei ca să îți menții glicemia stabilă și A1C sub control
Cele mai bune 7 ceaiuri pentru persoanele cu diabet. Ce să bei ca să îți menții glicemia stabilă și A1C sub control
Averea impresionantă strânsă de un român care a furat zilnic din încasările magazinului unde lucra. Ce a făcut cu banii adunați ani la rând
Averea impresionantă strânsă de un român care a furat zilnic din încasările magazinului unde lucra. Ce a făcut cu banii adunați ani la rând
The Guardian, despre România: nicio altă țară din Europa nu a reușit să crească economic și să scadă poluarea atât de rapid
The Guardian, despre România: nicio altă țară din Europa nu a reușit să crească economic și să scadă poluarea atât de rapid
Femeile orbesc mai des din cauza cataractei decât bărbații și nu din motive biologice
Femeile orbesc mai des din cauza cataractei decât bărbații și nu din motive biologice
TV Mania
Unde a dispărut Ileana Lazariuc? Decizia radicală luată după divorțul de Ion Alexandru Țiriac: „A părăsit definitiv România!”
Unde a dispărut Ileana Lazariuc? Decizia radicală luată după divorțul de Ion Alexandru Țiriac: „A părăsit definitiv România!”
Alexia Eram, vizită secretă la Paris! Cum arată soacra Andreei Esca: „Ochii aceia de un albastru irezistibil”. Detaliul care i-a uimit pe fani
Alexia Eram, vizită secretă la Paris! Cum arată soacra Andreei Esca: „Ochii aceia de un albastru irezistibil”. Detaliul care i-a uimit pe fani
Incredibil! Cu ce se ocupa Gina Pistol înainte să devină celebră. Vedeta de la MasterChef era vânzătoare și arăta total diferit: „Nu o recunoști!”
Incredibil! Cu ce se ocupa Gina Pistol înainte să devină celebră. Vedeta de la MasterChef era vânzătoare și arăta total diferit: „Nu o recunoști!”
Cadou de 250.000 de euro! Dani Oțil nu s-a uitat la bani de Valentine’s Day. Ce „bijuterie” i-a cumpărat Gabrielei și cum a reacționat vedeta
Cadou de 250.000 de euro! Dani Oțil nu s-a uitat la bani de Valentine’s Day. Ce „bijuterie” i-a cumpărat Gabrielei și cum a reacționat vedeta
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată și ce face astăzi Ana Paula Arósio? Actrița din „Terra Nostra” e total schimbată. Nimeni nu o mai recunoaște
Cum arată și ce face astăzi Ana Paula Arósio? Actrița din „Terra Nostra” e total schimbată. Nimeni nu o mai recunoaște
Zodia care dă lovitura în luna martie! Noroc divin și schimbări spectaculoase pentru acest nativ
Zodia care dă lovitura în luna martie! Noroc divin și schimbări spectaculoase pentru acest nativ
Gabriela Firea, secretul siluetei la 53 de ani! A slăbit 25 de kilograme în doar 3 luni. Dieta specială cu care își păstrează greutatea din adolescență
Gabriela Firea, secretul siluetei la 53 de ani! A slăbit 25 de kilograme în doar 3 luni. Dieta specială cu care își păstrează greutatea din adolescență
Ce face azi Lila din „Vacanța Mare”! Cum arată și cu ce se ocupă acum, la 57 de ani! Nu o mai recunoști
Ce face azi Lila din „Vacanța Mare”! Cum arată și cu ce se ocupă acum, la 57 de ani! Nu o mai recunoști
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton