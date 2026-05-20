Înălțarea Domnului, tradiții și interdicții. Ce nu ai voie să faci pe 21 mai. Preotul Vasile Ioana: „Cel mai important lucru!"

Înălțarea Domnului, tradiții și interdicții. Ce nu ai voie să faci pe 21 mai. Preotul Vasile Ioana: „Cel mai important lucru!”

Raluca Vițu
Data de 21 mai aduce în acest an una dintre cele mai încărcate și importante zile din calendarul creștin-ortodox, o zi de o semnificație spirituală și națională deosebită. Credincioșii din întreaga țară celebrează Înălțarea Domnului, praznic ce are loc la exact 40 de zile de la Învierea Domnului și care marchează momentul în care Iisus Hristos s-a ridicat la cer în fața ucenicilor săi.

Anul acesta, această mare sărbătoare coincide în mod fericit cu Ziua Eroilor, dar și cu prăznuirea Sfinților Mari Împărați Constantin și Elena, transformând această zi într-un moment de profundă rugăciune, respect și reculegere națională.

Tradiții de protecție și ultima pomenire a celor adormiți

În tradiția populară românească, Înălțarea Domnului este însoțită de numeroase obiceiuri transmise cu strictețe din generație în generație, în special în mediul rural. Gospodarii din satele românești obișnuiesc să sfințească în această dimineață frunze de nuc, leuștean și ramuri verzi. Aceste plante sunt considerate adevărate simboluri ale protecției divine și sunt așezate ulterior la porți, la ferestre sau în grajduri pentru a feri casele și animalele de necazuri, spirite rele sau de furia grindinei.

O altă componentă esențială a acestei zile este legată de cultul morților. Multe familii pregătesc pomeni consistente și împart colaci, plăcinte sau vase cu mâncare caldă. Conform credințelor din bătrâni, Înălțarea reprezintă ultima zi din an în care sufletele celor trecuți în neființă mai pot reveni pe pământ printre cei vii, înainte de a se înălța definitiv la cer, motiv pentru care pomana caldă oferită acum are o valoare simbolică profundă.

Interdicțiile din popor și semnificația lor spirituală

Pentru a nu atrage ghinionul sau asprimea divină asupra gospodăriei, tradiția impune și o serie de restricții severe în această zi sfântă. Din bătrâni se spune că pe 21 mai nu se spală rufe, nu se face curățenie în casă și este complet interzis lucrul la câmp sau orice formă de muncă fizică solicitantă. De asemenea, pentru a păstra armonia, oamenii nu trebuie să se certe și nu au voie să împrumute bani sau obiecte din casă.

Din punct de vedere teologic, preoții explică faptul că aceste interdicții nu trebuie privite ca niște superstiții absurde, ci ca o formă de respect față de sacralitatea momentului.

„Această zi este privită ca un moment de reculegere și echilibru, motiv pentru care tradiția recomandă evitarea activităților solicitante sau a conflictelor. În mentalul colectiv s-a păstrat convingerea că lucrul în gospodărie, spălatul rufelor sau munca la câmp nu sunt potrivite în zi de sărbătoare, fiind considerate forme de lipsă de respect față de semnificația religioasă a sărbătorii.

În același timp, accentul este pus pe liniște, generozitate și armonie, iar gesturile de caritate sunt încurajate, ca expresie a solidarității și credinței”, a explicat Părintele Cazacu, la Antena 3.

Chemarea la spiritualitate și omagiul adus eroilor neamului

Dincolo de datinile populare, semnificația centrală a sărbătorii rămâne cea bisericească, o chemare la detașarea de bunurile materiale și la îndreptarea privirii către divinitate. Legătura strânsă dintre Înălțare și Ziua Eroilor nu este nici ea una întâmplătoare, ambele amintind despre sacrificiu și despre capacitatea omului de a tinde către idealuri mai înalte decât propria existență.

„Este sărbătoarea Înălțării, în care Domnul nostru Iisus Hristos îl ridică pe om la cer. Reședința sufletelor noastre este sus, în împărăția lui Dumnezeu. Cel mai important lucru este ca astăzi să venim la Biserică. Se aduc ouă roșii, pentru că sărbătoarea Învierii Domnului continuă cu Înălțarea. Finalul sărbătoririi Învierii este acum, la 40 de zile, când Domnul înalță trupul la cer.

Înălțarea Domnului are și o altă semnificație, el ne cheamă pe toți să ne înălțăm deasupra lucrurilor obișnuite. De aceea, astăzi îi sărbătorim și pe eroi, pe cei care au murit pentru țară și s-au ridicat deasupra lucrurilor obișnuite ale vieții. Eroii sunt comoara noastră”, a subliniat părintele Vasile Ioana, într-o intervenție la digi24.ro.

În plus, în contextul unei societăți moderne din ce în ce mai axate pe materialism, biserica îndeamnă la o introspecție profundă în această zi de sărbătoare, amintind că adevăratele bogății ale omului sunt cele spirituale.

„Societatea de astăzi ne cere mereu să consumăm și să facem abuz. Există foarte multe tentații și ispite, însă Dumnezeu ne cheamă astăzi să ne uităm spre cer. Hai să ne uităm și spre cer! Să ne uităm la valorile spirituale, pentru că sufletul nostru merge sus și duce cu el tot ce am făcut bine și rău.

Îndemnul meu este să citim mai mult din cuvântul lui Dumnezeu, să ne iubim aproapele, să sărbătorim viața și să ne ținem inimile sus”, a transmis părintele Vasile Ioana ca un ghid de conduită pentru toți credincioșii.

