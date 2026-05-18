Ilie Bolojan, după consultările politice cu Nicușor Dan de la Cotroceni: „PNL nu mai susține un Guvern cu PSD”

Au loc consultări la Palatul Cotroceni cu toate partidele parlamentare în încercarea de a forma un nou Guvern, după ce cabinetul condus de Ilie Bolojan a picat prin moțiune de cenzură. Reprezentanții principalelor partide politice discută cu președintele Nicușor Dan formule de guvernare. Iată ce a declarat Ilie Bolojan după consultări.

Ilie Bolojan, tranșant: „PNL nu susține un Guvern cu PSD”

Ilie Bolojan a discutat cu președintele Nicușor Dan la Cotroceni, ca lider al PNL, în încercarea formării unui nou Guvern, după ce cabinetul condus de acesta a fost demis prin moțiune de cenzură.

”PNL nu va mai susţine şi nu va mai participa la un Guvern în care va fi PSD, inclusiv în cazul în care va fi condus de un premier tehnocrat”, i-a comunicat PNL președintelui Nicușor Dan, conform lui Ilie Bolojan.

El a declarat după consultările de la Cotroceni că PNL nu mai susține și nici nu mai participa la un guvern în care va fi PSD, chiar și dacă Executivul ar fi condus de un premier tehnocrat. Bolojan spune că PNL are o pondere de 15% în Parlament.

Totuși, poziția nu este luată din calcul politic, ci dintr‐un interes pentru România.

”În ultimii ani, lumea politică a făcut câteva greşeli majore, în primul rând, din punct de vedere al comunicării publice, a creat aşteptări cetăţenilor ţării noastre care nu pot fi onorate în mod normal, depăşind posibilităţile reale pe care le are România din punct de vedere bugetar.

Asta a creat nişte aşteptări care n-au putut fi onorate şi, pe bună dreptate, mulţi dintre cetăţenii ţării noastre au fost dezamăgiţi şi s-a creat posibilitatea unor vânzători de iluzii să se creadă că se pot rezolva lucrurile, fără să deranjezi pe nimeni şi se pot asigura condiţii care nu pot fi susţinute în mod corect de posibilităţile ţării noastre.

A fost o eroare majoră. Guvernele, în loc să acţioneze pentru a menţine echilibrele bugetare, s-au dus pe deficite şi am ajuns în situaţia în care am ajuns”, a spus liderul PNL.

Fostul premier a spus că a doua greșeală majoră a fost să se creeze două coaliții mari precum PSD-PNL care a avut peste 60% și a fost „o guvernare pentru funcții, nu reforme”

„Acest Guvern a căzut pentru că a încercat să blocheze risipa din statul român. Dacă din nou am continua o astfel de coaliție cu Partidul Social nu am face decât să continuăm erorile. Nu vom mai face acest lucru”, a spus Bolojan.

Variante de premier tehnocrat

Conform unor surse citate de ȘtirileProTv, cele două variante de premier tehnocrat care se iau în calcul de președintele Nicușor Dan sunt Delia Velculescu și Radu Burnete.

Social-democrații au fost primii la negocieri și au declarat că „nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru.

Totodată, PSD spune că „exclude” o alianță în afara partidelor pro-occidentale.

Pe de altă parte, George Simion spune că AUR este al doilea partid parlamentar și primul în intenția de vot, așa că își asumă intrarea la guvernare.

„Astăzi am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm, aşadar, intrarea la guvernare şi scoaterea României din criză. Acestea sunt de fapt şi obiectivele pentru care am depus moţiunea de cenzură.

Jumătate din România îşi pune speranţele în noi şi această jumătate din ţară trebuie reprezentată şi din punct de vedere politic şi trebuie să fie la masa deciziilor. Nu mai poate fi ignorată, cum a fost ignorată pe parcursul ultimului an”, a declarat George Simion la finalul consultărilor de la Cotroceni.

