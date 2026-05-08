Tudor Chirilă, avertisment pentru Ilie Bolojan: „Ceea ce aveți e firav”. Ce spune artistul despre vicepreședinții PNL după demiterea guvernului

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Tudor Chirilă, cunoscut pentru vocea sa fermă în spațiul public, a stârnit din nou reacții cu un mesaj tăios adresat liderului liberal Ilie Bolojan. Artistul a contestat declarațiile acestuia privind „separarea apelor” de PSD și recâștigarea demnității de către PNL, susținând că printre liberali se află și „combinatori” care blochează reforma structurii partidului.

Tudor Chirilă, mesaj pentru Ilie Bolojan

Într-un comentariu publicat la o postare pe Facebook a lui Ilie Bolojan, Tudor Chirilă și-a exprimat scepticismul față de mesajul liderului liberal, publicat pe 7 mai 2026 și intitulat „PENTRU LIBERALI”. Potrivit mesajului lui Bolojan, decizia PNL de a intra în opoziție marchează o separare de PSD care ar fi readus demnitatea partidului.

„Cum poate exista credibilitate?”, întreabă Chirilă retoric, sugerând că schimbările promovate de liberali sunt deocamdată mult prea fragile pentru a inspira încredere.

Criticile lui Chirilă s-au concentrat pe liderii din interiorul PNL, despre care artistul consideră că sunt „eterni combinatori și frânari” ai reformei.

„Am știut asta de când am văzut vicepreședinții partidului dumneavoastră”, a scris el.

Printre numele vizate de Tudor Chirilă se numără Cătălin Predoiu, despre care artistul afirmă că „a pus umărul la demolarea justiției din România”, precum și Rareș Bogdan, descris drept „un șarlatan și atât”.

Lista sa de critici continuă cu alți membri proeminenți ai partidului, precum Nicoleta Pauliuc și Hubert Thuma, dar și cu o aluzie directă la persoane apropiate lui Ilie Bolojan.

Citește și: PNL și USR, anunț după consultările cu Nicușor Dan. Ilie Bolojan și Dominic Fritz: „Răspunsul nostru la acțiunea distructivă a PSD”

Citește și: Ilie Bolojan, despre revenirea PNL la guvernare. Ce condiții impune pentru PSD: „Trebuie să recunoască”

Artistul pune sub semnul întrebării direcția PNL

„Care este contribuția pe care acești eterni combinatori o mai pot aduce unui partid care mizează pe reformare?”, întreabă Tudor Chirilă, punând sub semnul întrebării direcția în care se îndreaptă PNL.

Artistul subliniază că adevăratele decizii grele pentru partid abia urmează să fie luate, avertizând asupra nevoii de schimbări profunde și credibile.

Aceste declarații vin într-un moment sensibil pentru scena politică din România, când PNL încearcă să-și redefinească identitatea după ce a decis să treacă în opoziție în urma căderii guvernului său.

Citește și: Ilie Bolojan, mesaj după ședința liberalilor: „Am separat apele”. PNL nu va face coaliție cu PSD și intră în opoziție: „ Așa să ne ajute Dumnezeu!”

Citește și: Cristian Tudor Popescu, topul președinților României după 1989. Klaus Iohannis, peste Nicușor Dan

Mesajul lui Ilie Bolojan pentru liberali

Zilele trecute, Ilie Bolojan a transmis un mesaj important membrilor Partidului Național Liberal, pe care l-a numit a doua sa familie.

„PENTRU LIBERALI. Sunt în PNL de peste 30 de ani. Am trecut prin bune și rele. M-am bucurat de victoriile obținute și de reușitele primarilor noștri. M-au întristat eșecurile și deciziile greșite. Am cunoscut oameni de caracter. Prin prieteniile legate, PNL a fost pentru mine a doua familie. În cei peste 20 de ani în administrație, am căpătat convingerea că nu poți moderniza o comunitate sau o țară fără o bună guvernare și o amprentă liberală. Am probat asta la Oradea și în multe locuri din țară. Am încercat și la București.

În ultimii ani, am asistat la multe dintre deciziile complicate ale PNL. Două dintre ele, la care am participat, au fost relevante. Prima: anul 2021, ședința conducerii PNL, la Vila Lac. Sunt mai mulți absenți. Președintele de atunci al PNL, Florin Cîțu, după ce fusese „ales’ pe un discurs anti-PSD, supune votului formarea alianței cu PSD. Cine este pentru? Puțini ridică mâna, rușinați. Nu se numără voturile. Cine este împotrivă? Puțini ridică mâna. Se numără aceste voturi.

Deși majoritatea nu ridică mâna la nicio întrebare, Cîțu trage concluzia că diferența dintre cei prezenți și cei care au votat împotrivă înseamnă un vot pentru alianța cu PSD. Deciziile se luaseră în alte birouri, biroul de conducere al PNL doar le formaliza. Apele s-au amestecat și s-au tulburat. Ceea ce a urmat și unde ne-au dus aceste decizii, la sfârșitul anului 2024, se știe. Ne-a trecut glonțul pe la ureche…

A doua: 2026, ședința extinsă a conducerii PNL, alaltăieri. După avertizarea dată PSD că duce țara într-o criză și că nu vom mai colabora cu ei dacă fac asta, în calitate de președinte al PNL supun votului să nu mai facem coaliție cu ei și intrarea în opoziție. După o dezbatere cu replici și argumente, cine este pentru? 50 de colegi ridică mâna. Am văzut în ochii multora demnitatea recâștigată. Cine este împotrivă? Nicio mână ridicată. 4 nu au votat. Am separat apele. S-au limpezit. Decizia a fost luată în biroul de conducere al PNL, nu în alte birouri. PNL și-a recâștigat cu această decizie ceea ce nicio funcție și niciun sondaj nu pot cumpăra: respectul de sine. E prima condiție să recâștigăm încrederea românilor.

Știu că nu va urma o perioadă ușoară și că nu există rezultate fără efort, fără echipă și fără depășirea unor greutăți. Dar am convingerea că PNL a ales drumul bun. Voi lucra, împreună cu toți colegii, pentru ca PNL să redevină un partid în care își pun speranța mai mulți români și care poate contribui cu adevărat la modernizarea României. Un partid care poate greși, dar care nu își abandonează niciodată țara. Un partid care nu fuge în fața responsabilității. Un partid care înțelege că politica nu înseamnă doar putere, ci obligația de a ajuta România să stea în picioare pe termen lung. Cu seriozitate. Cu decență. Cu credință. Cu respect pentru muncă, pentru libertate și pentru demnitatea oamenilor. Iar Partidul Național Liberal va rămâne acolo unde a fost mereu în momentele grele ale istoriei: de partea României. Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a scris Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook.

Mesajul integral al lui Tudor Chirilă

La postarea lui Ilie Bolojan, Tudor Chirilă nu a putut rămâne imparțial și i-a răspuns dur și cu sinceritate.

„Domnule Ilie Bolojan, ceea ce aveți acum e firav. Am știut asta de când am văzut vicepreședinții partidului dumneavoastră. Agenți de influență ca Predoiu care a pus umărul la demolarea justiției din România sau Rareș Bogdan, un șarlatan și atât, Pauliuc sau Thuma, iar lista poate continua chiar și mai aproape de dumneavoastră, care este contribuția pe care acești eterni combinatori și frânari, în contradicție cu discursul dumneavoastră, o mai pot aduce unui partid care mizează pe reformare? Cum poate exista credibilitate? Poate că adevăratele decizii grele ar trebui să urmeze de-abia de acum încolo”, a precizat artistul.

Sursă foto: Facebook, Hepta

Urmărește-ne pe Google News