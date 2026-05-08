Home > Știri > PNL și USR, anunț după consultările cu Nicușor Dan. Ilie Bolojan și Dominic Fritz: „Răspunsul nostru la acțiunea distructivă a PSD”

PNL și USR, conduse de Ilie Bolojan și Dominic Fritz, anunță un parteneriat pentru a contracara acțiunile PSD și AUR. Partidele promit să apere reformele și să coordoneze deciziile la Cotroceni, Parlament și Guvern.

PNL și USR fac front comun după moțiunea de cenzură

PNL și USR își unesc forțele pentru a contracara „acțiunile distructive” ale PSD și AUR, anunțând o colaborare axată pe trei direcții: guvernul interimar, Parlamentul și consultările de la Palatul Cotroceni. Anunțul a fost făcut joi seară, printr-un mesaj comun semnat de liderii Ilie Bolojan și Dominic Fritz.

„Răspunsul nostru la acțiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări și la colaborarea dintre PSD și AUR în Parlament este cooperarea forțelor politice reformiste și responsabile”, au transmis cei doi lideri, citați de Libertatea.

Aceștia și-au exprimat hotărârea de a continua lupta pentru reforme și transparență în administrație, subliniind că stabilitatea falsă nu poate fi o scuză pentru blocarea reformelor esențiale.

Această mișcare vine în contextul căderii guvernului condus de Ilie Bolojan, în urma moțiunii de cenzură susținute de PSD și AUR. După consultările informale inițiate de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, liderii PNL și USR au convenit să își sincronizeze acțiunile politice pentru a continua proiectele de modernizare și a contracara stagnarea.

Mesajul lui Ilie Bolojan: „Recâștigăm respectul de sine”

Într-un mesaj adresat colegilor săi de partid, Ilie Bolojan a subliniat importanța deciziei PNL de a rupe alianța cu PSD și de a intra în opoziție.

„PNL și-a recâștigat cu această decizie ceea ce nicio funcție și niciun sondaj nu pot cumpăra: respectul de sine”, a declarat Bolojan.

El a rememorat momentele dificile din istoria partidului, inclusiv formarea alianței cu PSD în 2021, pe care a descris-o ca pe o decizie luată sub presiune, fără o consultare autentică a conducerii partidului. Acum, PNL este decis să își recapete încrederea alegătorilor și să contribuie la modernizarea României cu „seriozitate, decență și respect pentru munca oamenilor”.

Dominic Fritz: „Nu vom face compromisuri”

Și liderul USR, Dominic Fritz, a fost la fel de categoric, afirmând că partidul său nu va mai colabora cu PSD, acuzându-i pe aceștia și pe AUR de susținerea unei „moțiuni a haosului”.

„Pentru noi, asta înseamnă cu claritate că miniștrii USR vor merge la muncă până în ziua în care vom avea un nou guvern”, a spus Fritz care a adăugat că USR va rămâne fidel valorilor europene și reformiste.

Dominic Fritz a mai declarat că PNL și USR au mai mulți parlamentari decât PSD, subliniind că o colaborare strânsă între cele două formațiuni este esențială pentru a depăși actuala criză politică și pentru a redirecționa România pe drumul reformelor.

Consultări la Cotroceni, după demiterea Guvernului Bolojan

Pe fondul crizei politice, președintele Nicușor Dan a inițiat discuții informale cu liderii partidelor. Acestea au început la 6 mai 2026, cu participarea lui Dominic Fritz, urmat de Kelemen Hunor (UDMR) și Ilie Bolojan.

Deși nu s-au făcut anunțuri oficiale după întâlniri, surse politice au confirmat discuțiile purtate pe parcursul zilelor precedente.

Sursă foto: Hepta

