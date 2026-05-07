Nicușor Dan, consultări informale la Cotroceni. Urmează să se întâlnească cu Sorin Grindeanu

Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Consultările informale organizate de Nicușor Dan la Cotroceni, după demiterea Guvernului Ilie Bolojan, continuă. Astăzi, șeful statului urmează să se întâlnească cu Sorin Grindeanu, conform surselor invocate de ȘtirileProTv.
Nicușor Dan organizează întâlniri informale la Palatul Cotroceni, după ce Guvernul Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Ieri, 6 mai, șeful statului s-a întâlnit cu președintele USR, Dominic Fritz, iar astăzi ar urma să se întâlnească cu liderul PSD, Sorin Grindeanu.
Tot astăzi ar fi ajuns la Cotroceni și liderul UDMR, Kelemen Hunor, care a discutat cu șeful statului timp de aproximativ o oră, conform acelorași surse.
În acest fel, social-democrații ar putea încerca un guvern cu UDMR și minorități. Mai multe voci din PSD spun că Sorin Grindeanu ar putea fi o variantă de premier, însă urmează negocieri în partide și la Cotroceni pentru ca formațiunile politice să se decidă asupra unei propuneri pe care șeful statului, Nicușor Dan, să o accepte.
Claudiu Manea, vicepreședintele PSD, spune că partidul are două variante în acest moment: ori intră într-o construcție pro-occidentală, ori trec în opoziție dacă nu există o formulă clară de guvernare.
Social-democratul a spus că PSD exclude o alianță cu AUR și spune că așteaptă să vadă decizia liberalilor privind intrarea sau nu în opoziție.
„Dacă o să fie o invitație către PSD să dea prim-ministru, nu fugim de această responsabilitate, iar numele pe care o să-l dăm e Sorin Grindeanu”, a spus Claudiu Manda.
Pe de altă parte, fostul premier Ilie Bolojan spune că indiferent cine vine sau pleacă de la guvernare, problemele grave rămân.
„Indiferent cine pleacă și cine ar veni, problemele grave rămân. E situația cea mai bună să ai un guvern stabil, dar țările și România a funcționat ani de zile cu guverne minoritare. E posibil să fim în această situație în perioada următoare”, a spus Ilie Bolojan la Antena 1.