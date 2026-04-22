Ilie Bolojan, declarații după consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan: „Am avut un dialog bun.

Premierul Ilie Bolojan a discutat cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, după ce șeful statului a chemat partidele din coaliție la consultări. Prim-ministrul a declarat că a avut un dialog bun cu șeful statului și că l-a asigurat că își asumă responsabilitatea pentru stabilitatea politică.

Ilie Bolojan a discutat cu Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a început astăzi consultările cu liderii partidelor parlamentare care au format Guvernul Bolojan.

Premierul a declarat că i-a transmis președintelui că își asumă în continuare mandatul de premier. El a transmis că PNL va susține activitatea Guvernului.

„Am încheiat consultările cu domnul președinte și echipa de la Cotroceni, în care am prezentat poziția Partidului Național Liberal. Această poziție reflectă deciziile pe care Biroul Politic le-a decis ieri și anume faptul că îmi asum în continuare mandatul de premier. Partidul Național Liberal va susține în plan guvernamental și parlamentar activitatea Guvernului, în așa fel încât să putem desfășura o activitate de administrare a țării în condiții cât mai bune.

În această situație dificilă vom susține atât în plan guvernamental, cât și în plan parlamentar proiectele importante care sunt necesare a fi adoptate în perioada imediat următoare, în așa fel încât această criză politică generată de Partidul Social Democrat să aibă efecte cât mai mici asupra aborbției de fonduri europene, asupra angajamentelor României și asupra situației economice în general.

Sunt două-trei priorități. Una dintre ele ține de îndeplinire a jaloanelor pentru absorbția fondurilor europene. Așa cum știți, pentru a accesa finanțările europene trebuie făcute câteva reforme, ceea ce necesită proiecte de legi în Parlament sau hotărâri de guvern. Pentru proiectele de legi este nevoie de un sprijin parlamentar și PNL va susține un moratoriu în așa fel încât, indiferent de partidele politice, România să îndeplinească aceste jaloane și să ne absorbim bani europeni (…) Am prezentat aceste lucruri Președintele României, am avut un dialog bun și l-am asigurat pe domnul președinte de responsabilitatea PNL și a mea personal, pentru a asigura guvernarea țării și a face ceea ce este necesar pentru a genera stabilitate, pentru a corecta lucrurile care nu sunt în regulă, pentru a asigura reformele în așa fel încât să creăm condiții de prosperitate pentru cetățenii României în anii următori.

Grindeanu, declarații după consultările de la Cotroceni

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că social-democrații pot trece în opoziție, dacă nu se ajunge la o armonizare a punctelor de vedere.

”Noi am informat, așa cum știți, urmare a deciziei luate luni, punctele noastre de vedere, am spus soluțiile pe care le vedem a fi viabile. Ne-am spus sau expus în continuare ca una din soluții să fie continuarea acestei coaliții proeuropene, dar cu cu un alt prim-ministru, urmare a votului de luni.

Totodată, dacă nu se ajunge la o armonizare a punctelor de vedere, evident, PSD-ul poate să treacă în … Partidul Social Democrat poate să treacă în opoziție. Noi, de asemenea, nesusținând un guvern minoritar sau făcând o altă majoritate decât cele pe care le-am anunțat”, a declarat liderul social-democrat.

