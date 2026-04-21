PNL rupe coaliția cu PSD. Secretarul general al PNL, Dan Motreanu: „Este momentul să ne despărțim”

PNL a rupt coaliția cu PSD pe 21 aprilie 2026, după ce premierului Ilie Bolojan i-a fost retras sprijinul politic de social-democrați. Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, declară că liberalii resping modul de a face politică al PSD.

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a anunțat că PNL rupe coaliția de guvernare cu PSD

PNL întrerupe colaborarea cu PSD. Decizia vine pe fundalul unei crize politice intense, în care tensiunile dintre cele două partide au escaladat după retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, informează Libertatea.

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a făcut o declarație fermă în ședința internă de marți, 21 aprilie: „Astăzi decizia clară, strategică, este că e momentul să ne despărțim de PSD”. Motreanu a subliniat că această separare nu este doar de natură politică, ci și o distanțare de „modul lor de a face politică”, un model pe care PNL îl consideră incompatibil cu valorile sale.

PSD își retrage miniștrii din Guvern

Tensiunile au atins apogeul când PSD, în urma unui vot intern cu o majoritate covârșitoare (97,7%), a decis retragerea sprijinului pentru Ilie Bolojan. Acest vot a fost urmat de anunțul demisiilor celor șase miniștri PSD până joi, 23 aprilie. Printre aceștia se numără Ciprian Șerban (Transporturi), Radu Marinescu (Justiție), Florin Barbu (Agricultură), Bogdan Ivan (Energie), Alexandru Rogobete (Sănătate) și Florin Manole (Muncă).

Premierul Bolojan, însă, și-a exprimat clar poziția: nu va demisiona, indiferent de presiunile politice. „În acest mandat am deranjat destul de mult… Am încercat să fac lumină acolo și, în mod evident, asta cât se poate de clar a deranjat”, a declarat el pentru Radio România Actualități, citează Libertatea.

Citește și: Mesajul premierului Ilie Bolojan, după ce a fost susținut de români, în stradă. Premierul știe de ce PSD i-a retras sprijinul politic

Coaliția, un teren de conflict

Reamintim că ruptura dintre PNL și PSD nu este o surpriză. Sorin Grindeanu, liderul PSD, a exprimat încă din ianuarie dorința de a-l înlocui pe Bolojan, considerându-l „inflexibil” și acuzându-l că a împovărat românii cu taxe mărite.

În plus, Grindeanu a avut critici dure la adresa USR, pe care l-a numit un partid construit pe „ipocrizie”. „Vedem cum Uniunea Salvați România a devenit, în fapt, Uniunea Salvador România”, a spus Grindeanu, în februarie.

Nicușor Dan a convocat o rundă finală de discuții la Cotroceni între PSD, PNL, UDMR și USR

PNL, prin retragerea din coaliție, va influența viitorul politicii în țara noastră. „Ani de zile ne-am făcut rolul. Dar acum gata. Trebuie să ne despărțim de PSD nu doar ca partid, ci și de modul lor de a face politică”, a declarat Motreanu. În acest context, AUR ar putea beneficia de pe urma crizei politice, un scenariu care îngrijorează liberalii.

În încercarea de a detensiona situația, Nicușor Dan a convocat o rundă finală de discuții la Cotroceni, cu participarea reprezentanților PSD, PNL, UDMR și USR. Cu toate acestea, semnele unei reconcilieri sunt slabe, având în vedere pozițiile ireconciliabile ale partidelor implicate.

