Mesajul premierului Ilie Bolojan, după ce a fost susținut de români, în stradă. Premierul știe de ce PSD i-a retras sprijinul politic

Sute de oameni s-au adunat luni seară în Piața Victoriei pentru a-și arăta susținerea față de Ilie Bolojan, în contextul în care PSD a decis să îi retragă premierului sprijinul politic. În același timp, șeful Executivului participa la o ședință PNL pentru a pregăti o strategie pentru zilele următoare, moment în care Bolojan a precizat că știe de ce social democrații au făcut acest pas.

Ilie Bolojan, mesaj pentru români

Câteva sute de oameni au ieșit în stradă pentru a-l susține pe Ilie Bolojan, în contextul în care PSD a decis să îi retragă sprijinul, generând o adevărată criză politică. Cu toate acestea, premierul a decis să nu își dea demisia și să rămână la conducerea Executivului.

Premierul a transmis un mesaj în care a subliniat faptul că românii au ieșit să își arate sprijinul față de „o România modernă și onestă”, nu față de persoana lui.

„Mulțumesc tuturor celor care mi-au arătat susținere ieșind în această seară în stradă, dar și pe rețelele sociale. Consider că nu este un sprijin pentru o persoană, ci pentru o Românie modernă, pentru o Românie onestă, pentru o Românie fără privilegii și fără sinecuri”, a transmis Ilie Bolojan pe Facebook.

Partidul Social Democrat a decis să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Aproximativ 5.000 de membri ai organizaţiilor judeţene şi ai Consiliului Politic Naţional al PSD au votat la referendumul intern – 97,7% au fost „pentru” retragerea sprijinului politic lui Bolojan, iar 2,3% au votat „împotrivă”.

„Am primit mesaje de sprijin și le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în aceste mesaje de susținere. Nu e vorba de persoana mea din punctul meu de vedere, ci este vorba de un mod de guvernare, de responsabilitate, de normalitate, de grijă față de banul public și de seriozitatea de a trata lucrurile în mod corect. Nu de fugă de răspundere, nu de lipsă de curaj, de vânturarea de minciuni în spațiu public, așa cum, din păcate, vedem că se întâmplă în această perioadă și, din păcate, oamenii din conducerea PSD fac aceste lucruri”, a mai spus Ilie Bolojan.

Premierul, despre motivul ieșirii de la guvernare al PSD

În timp ce PSD hotăra să îi retragă sprijinul politic premierului, acesta se afla la o ședință PNL în care era pus la punct un plan pentru următoarele zile. Ilie Bolojan le-a explicat colegilor săi de partid de ce PSD a făcut acest pas.

„În primele luni, coaliția a funcționat acceptabil. Am avut niște termene foarte strânse, în raport cu CE, legat de prelungirea sau blocarea finanțării pe fonduri europene. Noi a trebuit să facem lucruri într-o logică inversă. În loc să reducem cheltuieli de la stat, am fost puși în situația să începem invers. Lucru care a fost discutat în coaliții, în ședințe, acceptat de toată lumea. Din toamnă, probabil, pe fondul sondajelor, în care rezulta că PSD nu mai e la cota pe care o avea la data alegerilor. Se crea treptat un profil de opoziție a PSD în interiorul guvernării, încercând să fie la decizie, dar și să fugă de răspunderea măsurilor adoptate. Acest lucru s-a accelerat puternic spre final de an. Au apărut discuțiile. Cred că PSD a încercat să își recupereze electoratul. Se pare că nu a reușit. Pare că din toate sondajele pe care le avem, PSD e sub 20%”, a afirmat Ilie Bolojan, potrivit unor surse citate de Adevărul.

În același timp, premierul le-a mulțumit colegilor săi că nu au făcut declarații politici în toată această perioadă.

„În tot acest timp, v-am rugat să nu dăm replici, ce ați făcut cei mai mulți și vă mulțumesc. A fost un plan prin care PSD a încercat să fugă de răspundere. Erau frecvent situații în care la coaliție decideam de comun acord, fără scandal, dar tot ce pleca pe surse era total diferit. Am zis hai să ne facem că nu vedem, e important să adoptăm proiectele pentru că nu poți corecta un deficit decât cu două măsuri: creșteri venituri, scăderi cheltuieli. Au avut un comportament de amânare, obstrucționare a lucrurilor care nu sunau bine. Discuțiile pe reforma administrației au început în toamna anului trecut, s-au propus soluții peste soluții, au apărut probleme. În loc să adoptăm proiectul atunci, l-am adoptat prin februarie, înainte de buget, ca să aibă ceva efecte. Nu a fost foarte comod să împingi aceste lucruri, dar toate deciziile luate, de la creștere TVA, au fost luate de comun acord, după discuții în coaliție. Această strategie de a declara în aceste zile, așa cum vedeți, că cineva a decis unilateral, iar PSD nu a participat la decizii, e mincinoasă, nu are legătură cu realitatea, dar se promovează accelerat”, a mai menționat Bolojan.

Ilie Bolojan, despre guvernarea alături de PSD

Potrivit lui Ilie Bolojan, acțiunea PSD are legătură cu planurile pe termen lung, mai exact cu alegerile din 2028.

„A doua perspectivă e legată de proiecțiile politice, calcule politice din interior care are legătură cu 2028. Primul test: alegerile locale. PSD are nevoie de un PNL arondat sau afiliat astfel încât să formeze masă critică parlamentară de 40%, având posibilitatea să facă guverne și să acționeze politic. Era evident că cel puțin o astfel de poziție era una care pentru mine, cel puțin, ca președinte al partidului, e inacceptabilă. Ne taie orice fel de capacitate de a rămâne reprezentativi în 2028 și de a mai aduna voturi de la cetățeni care să vadă în noi o speranță de modernizare. În această perioadă de colaborare, unele decizii le-am luat de comun acord ușor, altele destul de greu. În această perioadă, am fost în situația în care anumite decizii care au fost luate la nivel guvernamental au fost de natură a nu da satisfacție unui partid sau altuia. Am acționat ca un premier al României, al coaliției, nu al unui partid. Asta a însemnat să nu dau satisfacție. Altfel, coaliția ar fi ajuns la disoluție și tensiuni mai repede”, a subliniat premierul.

