PSD se pregătește să depună moțiune de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan. Ce spune Nicușor Dan despre posibilă criză politică

Situația politică din România este tensionată. Social-democrații se reunesc astăzi pentru a decide dacă rămân sau nu în actuala coaliție de guvernare. Mai mult, PSD se pregătește să depună moțiune de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan. Iată ce spune președintele Nicușor Dan despre posibilă criză politică.
Premierul a anunțat că nu va demisiona, iar social-democrații amenință că se vor retrage din guvern.
”Având în vedere prăbușirea economico-socială din ultimele 10 luni — cu recesiune, inflație, afaceri care se închid, șomaj, scăderea investițiilor publice și a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari și categoriile vulnerabile — plus lipsa dialogului real în Coaliție și cu partenerii sociali:
Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan? (Răspuns: DA/ NU)”, este întrebarea la care vor trebui să răspundă social-democrații astăzi, 20 aprilie.
Ce spune Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan a vorbit luni, 20 aprilie, despre posibilă criză politică ce ar putea fi declanșată de decizia care urmează să fie luată de PSD.
Șeful statului a vorbit despre „turbulențe politice”, însă a precizată că există consens pe PNRR, lucru care asigură o stabilitate din punct de vedere economic.
”Probabil că vom intra în turbulenţe politice, însă există consens pe PNRR, cele patru partide pro-occidentale şi minorităţile.