PSD se pregătește să depună moțiune de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan. Ce spune Nicușor Dan despre posibilă criză politică

Situația politică din România este tensionată. Social-democrații se reunesc astăzi pentru a decide dacă rămân sau nu în actuala coaliție de guvernare. Mai mult, PSD se pregătește să depună moțiune de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan. Iată ce spune președintele Nicușor Dan despre posibilă criză politică.

PSD va depune moțiune de cenzură

Partidul Social Democrat se pregătește să depună moțiune de cenzură săptămână viitoare împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, conform unor surse politice invocate de ȘtirileProtv.

Pentru ca Guvernul să cadă, PSD are nevoie și de voturile membrilor AUR.

Social-democrații se reunesc astăzi la Palatul Parlamentului într-un eveniment intitulat „Momentul adevărului”. Aceștia se consultă dacă rămân sau nu în actuala coaliție de guvernare.

Membrii vor fi întrebați dacă să îi retragă sau nu sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.

Premierul a anunțat că nu va demisiona, iar social-democrații amenință că se vor retrage din guvern.

”Având în vedere prăbușirea economico-socială din ultimele 10 luni — cu recesiune, inflație, afaceri care se închid, șomaj, scăderea investițiilor publice și a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari și categoriile vulnerabile — plus lipsa dialogului real în Coaliție și cu partenerii sociali:

Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan? (Răspuns: DA/ NU)”, este întrebarea la care vor trebui să răspundă social-democrații astăzi, 20 aprilie.

Ce spune Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a vorbit luni, 20 aprilie, despre posibilă criză politică ce ar putea fi declanșată de decizia care urmează să fie luată de PSD.

Șeful statului a vorbit despre „turbulențe politice”, însă a precizată că există consens pe PNRR, lucru care asigură o stabilitate din punct de vedere economic.

”Probabil că vom intra în turbulenţe politice, însă există consens pe PNRR, cele patru partide pro-occidentale şi minorităţile.

Al doilea lucru, există consens că România are buget şi va rămâne pe acest buget şi îşi va păstra traiectoria financiară.

Eu sper în continuare să găsim o formulă să continuăm o guvernare pro-occidentală pentru România şi să fie una solidă”, a spus Nicușor Dan.

Mai mult, el a spus că „dacă va fi nevoie, vor face consultări o dată, de două ori”.

În plus, el a precizat că nu crede că suntem aproape de moțiunea de cenzură.

„Nu cred că suntem foarte aproape de moţiune de cenzură”, a spus el, în cadrul conferinţei de presă.

