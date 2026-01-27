Ilie Bolojan, despre posibilitatea unui guvern minoritar, fără PSD: „Nu exclud că în perioada următoare nu se pot întâmpla astfel de lucruri”

Ilie Bolojan, premierul României, a recunoscut că un guvern minoritar ar putea fi o soluție în cazul unor crize politice, însă subliniază că stabilitatea este crucială pentru țară. Tensiunile din coaliție complică situația politică.

Ilie Bolojan, despre posibilitatea unui guvern minoritar

Ilie Bolojan a recunoscut că nu exclude posibilitatea unui guvern minoritar, fără implicarea PSD, într-un context de criză politică. Într-o declarație recentă, el a subliniat că stabilitatea politică și responsabilitatea partidelor ar trebui să fie prioritare.

„Este de dorit să avem politici predictibile și comportamente responsabile ale partidelor politice”, a spus prim-ministrul, citat de Libertatea.

Discuțiile despre un guvern minoritar au apărut pe fondul tensiunilor din coaliția PSD-PNL-USR-UDMR. Premierul a explicat că această soluție ar fi una extremă și nedorită, dar nu imposibilă.

„Când apar crize politice, în situații de Parlament pulverizat, la un moment dat guvernarea poate să funcționeze și sub forma unui guvern minoritar. Dar acest lucru nu este de dorit, ar fi o situație limită și eu nu încurajez această situație atât timp cât este posibil”, a explicat Ilie Bolojan.

Nemulțumiri la adresa premierului

Pe 19 ianuarie că Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte PNL, l-a confruntat pe Ilie Bolojan în cadrul unei ședințe la Vila Lac, cerând corectarea unor măsuri considerate injuste față de persoanele vulnerabile. Printre acestea, eliminarea prevederii legate de „prima zi de concediu medical fără plată” pentru bolnavii cronici și anularea reținerii indemnizației de handicap pentru neplata impozitelor locale.

Premierul a răspuns ferm: „Prefer să fiu omul rău”.

Nemulțumirile față de deciziile premierului nu se opresc aici. Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, a declarat public că va începe să critice deschis politica lui Bolojan.

„Din momentul ăsta voi vorbi”, a precizat el.

Aceste declarații reflectă tensiunile crescânde din PNL, pe măsură ce divergențele între conducerea partidului și membri influenți se intensifică.

Situația politică actuală este complicată și marcată de conflicte interne. Sorin Grindeanu, liderul PSD, a afirmat că dorește înlocuirea lui Bolojan, considerându-l inflexibil și incapabil de colaborare în cadrul coaliției. Totuși, acesta a precizat că „nu este momentul” pentru schimbări, având în vedere priorități precum instalarea șefilor serviciilor secrete și stabilirea bugetului pentru 2026.

