Pensii mai mari pentru o categorie de români. Cine beneficiază de măsurile propuse de Guvern

O categorie de pensionari ar putea primi, în curând, pensii mai mari. Proiectul urmează să ajungă în Parlament și vizează recunoașterea unor perioade de muncă drept stagii contributive. Astfel, persoane care nu au avut până acum dreptul la pensie sau au primit sume foarte mici vor beneficia, cel puțin, de pensia minimă garantată.

Pensii mai mari pentru o categorie de români

Vești bune pentru o parte dintre pensionari: pensiile ar putea crește pentru cei care au muncit din greu, dar nu au beneficiat până acum de recunoașterea contribuțiilor lor. Un proiect de lege inițiat de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, propune includerea agricultorilor din zonele necooperativizate de dinainte de 1989 în sistemul public de pensii.

Este o inițiativă care vizează corectarea unei nedreptăți istorice și care ar putea aduce o schimbare semnificativă pentru o categorie vulnerabilă de pensionari. Mulți agricultori care au muncit zeci de ani în gospodării individuale nu au fost recunoscuți ca fiind contribuabili în sistemul de pensii, deși legislația din anii ’70 îi includea pe țărani în sistemul de asigurări sociale.

De altfel, recalcularea pensiilor din septembrie 2024 a adus creșteri medii de 520 de lei pentru mulți pensionari, mai ales pentru cei cu un număr mare de ani lucrați. Majorările s-au datorat punctelor de stabilitate, calculate în funcție de vechime: 0,5 puncte pentru fiecare an până la 30 de ani lucrați, 0,75 pentru perioada de până la 35 de ani și câte un punct pentru fiecare an peste acest prag.

Cu toate acestea, agricultorii din zonele necooperativizate au fost din nou dezavantajați. Lipsa unei înregistrări complete a activității lor în sistemul de contribuții i-a împiedicat să beneficieze de pensii sau de recalculări favorabile.

Anunțul ministrului Bogdan Ioan

„Prin proiectul de modificare a legii propus, am înlăturat practic discriminarea creată între persoanele care au avut calitatea de agricultori din zonele cooperativizate şi pentru care se află în plată pensia minim garantată şi cele care au avut calitatea de agricultori din zonele necooperativizate care nu beneficiază de dreptul la pensie”, explică inițiatorii acestei propuneri legislative.

Dacă proiectul va fi adoptat, agricultorii necooperativizați care nu au primit până acum niciun fel de pensie vor avea dreptul la pensia minimă garantată, în valoare de 1.281 de lei. În plus, pensiile altor agricultori ar putea fi recalculate, ținând cont de perioadele de muncă ce nu au fost anterior recunoscute.

Deși legea pensiilor din 2023 nu a mai luat în considerare aceste contribuții indirecte, inițiativa actuală își propune să elimine discrepanțele dintre agricultorii din zonele cooperativizate și cei din zonele necooperativizate.

