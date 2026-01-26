O doctoriță radiolog din București a fost găsită moartă. Descoperirea a fost făcută de către fostul ei soț

Descoperire șocantă într-un bloc de locuințe din cartierul Dămăroaia, din București. O doctoriță radiolog a fost găsită fără viață în propria locuință. Trupul neînsuflețit a fost descoperit de fostul său partener de viață, care a alertat autoritățile. La fața locului au intervenit echipaje de poliție și criminaliști, care au demarat cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale decesului.
La finalul anului trecut, medicul chirurg Ovidiu Bogdan Cîrstina, în vârstă de 48 de ani, a murit subit în timpul serviciului, în incinta Spitalului Orășenesc Sfântul Ștefan din Rovinari. Acesta suferea de o patologie cardiovasculară cunoscută, însă decesul lui a venit ca un șoc pentru întreagă comunitate medicală.
„Colectivul Spitalului Orășenesc ‘Sf. Ștefan’ Rovinari anunță cu profund regret și tristețe trecerea în neființă a celui ce ne-a fost deopotrivă coleg și prieten, dr. Cîrstina Ovidiu Bogdan – medic specialist în chirurgie generală.
În aceste momente grele, ne alăturăm durerii familiei greu încercate. Vom păstra amintirea vie a unui profesionist care și-a slujit pacienții cu pasiune, devotament și în spiritul jurământului depus. Dumnezeu să îl odihnească în pace și să îi așeze sufletul în loc luminat și fără durere!”, a transmis conducerea spitalului pe rețelele sociale.
Medicul se transferare în urmă cu șase ani la Spitalul din Rovinari, venind de la Timișoara. El era căsătorit cu o asistentă din același spital și era considerat un profesionist de către colegi.
