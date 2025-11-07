Marshawn Kneeland a murit la 24 de ani. Jucătorul de fotbal s-ar fi sinucis, după ce a fost urmărit de polițiști

Marshawn Kneeland, jucător în NFL la Dallas Cowboys, a încetat din viață după ce a fost urmărit de Poliție, în Texas. Potrivit investigațiilor, fotbalistul de 24 de ani s-ar fi sinucis.

Marshawn Kneeland a murit la 24 de ani

Fundașul defensiv al echipei Dallas Cowboys, Marshawn Kneeland, în vârstă de 24 de ani, a murit joi dimineață, aparent din cauza unei împușcături autoprovocate, potrivit autorităților judiciare.

Echipa a emis un comunicat joi, dar nu a menționat cauza morții.

„Cu extremă tristețe, echipa Dallas Cowboys anunță decesul tragic al lui Marshawn Kneeland în această dimineață. Marshawn a fost un coechipier iubit și membru al organizației noastre. Gândurile și rugăciunile noastre pentru Marshawn sunt alături de prietena sa, Catalina, și de familia sa”, se arată în comunicatul echipei, preluat de ESPN.

Potrivit Poliției din Frisco (Texas), departamentul a intervenit pentru a ajuta Departamentul de Siguranță Publică din Texas să localizeze un vehicul care a evitat polițiștii în timpul unei urmăriri care a intrat în oraș miercuri, în jurul orei locale 22:39.

Polițiștii DPS au găsit vehiculul lui Kneeland prăbușit pe Dallas Parkway, direcția sud, lângă Warren Parkway. Conform raportului, Kneeland a fugit de la locul faptei pe jos, iar ofițerii au căutat zona cu ajutorul unităților K-9 și al dronelor.

Fotbalistul, găsit împușcat

În timp ce autoritățile îl căutau pe fotbalistul american, un dispecer le-a spus ofițerilor că persoane care îl cunoșteau primiseră un mesaj de grup de la Kneeland „în care își lua rămas bun“.

Aproximativ trei ore mai târziu, Marshawn Kneeland a fost găsit cu ceea ce părea a fi o rană prin împușcare auto-provocată.

Agentul lui Kneeland, Jonathan Perzley, a descris moartea sa ca fiind „o durere pe care cu greu o pot exprima în cuvinte”.

„Sunt distrus să confirm că clientul și cel mai drag prieten al meu, Marshawn Kneeland, a decedat aseară”, a spus Perzley într-un comunicat.

„L-am văzut cum s-a luptat de la un copil plin de speranță la Western Michigan, cu un vis, la a fi un profesionist respectat pentru Dallas Cowboys. Marshawn și-a pus inima în fiecare clipă, în fiecare antrenament și în fiecare moment pe teren. Să pierzi pe cineva cu talentul, spiritul și bunătatea lui este o durere pe care cu greu o pot exprima în cuvinte”, a mai spus agentul lui Marshawn Kneeland.

Originar din Grand Rapids, Michigan, Marshawn Kneeland a fost selectat în NFL, liga de fotbal american, în 2024, de Dallas Cowboys. În sezonul de debut, el a jucat în 11 meciuri.

Urmărește-ne pe Google News