Colonelul în rezervă Ion Vasile Banu a murit la 107 ani. El a devenit singura persoană decorată de președintele Nicușor Dan de Ziua Națională a României. Gestul a declanșat o întreagă dezbatere despre trecutul Armatei Române în cel de-Al Doilea Război Mondial.

Șeful statului l-a decorat pe Ion Vasile Banu pe 1 decembrie 2025 cu Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler.

Nicușor Dan a menționat că aceasta a fost singura decorație acordată de Ziua Națională.

„Cu prilejul Zilei Naționale a României, l-am decorat pe veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu, cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler.

„La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esența a ceea ce înseamnă dragostea de țară: un om care, la doar 21 de ani, a intrat în Armata României și a luptat cu dăruire pentru eliberarea Basarabiei în 1941 și pe frontul de la Cotul Donului în 1942. Curajul, sacrificiul și demnitatea cu care și-a servit patria sunt lecții care ne obligă să ne plecăm cu respect în fața sa.

Distincția pe care i-am conferit-o este un gest de recunoaștere pentru serviciile sale militare excepționale din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, dar și pentru implicarea sa neobosită în viața comunității după încheierea conflictului.

Suntem și vom rămâne datori să îi cinstim pe cei care au apărat cu prețul vieții idealurile noastre de libertate. Datorită lor trăim astăzi într-o Românie liberă, demnă, democratică și europeană.

În acest an, aceasta este singura decorație conferită cu prilejul zilei de 1 Decembrie, un gest simbolic, prin care aducem un omagiu întregii generații de eroi care au scris cu sângele lor destinul țării noastre. La mulți ani, România! La mulți ani, români de pretutindeni!”, a fost mesajul președintelui Nicușor Dan.

Cine a fost Ion Vasile Banu

Ion Vasile Banu a fost încorporat în 1939, la Regimentul 89 Infanterie Brașov. În 1941, el a participat la luptele pentru Basarabia, iar un an mai târziu a ajuns pe frontul de la Cotul Donului.

În 1944, Ion Vasile Banu a luptat în apărarea Moldovei, iar un an mai târziu a fost lăsat la vatră.

După ce a fost decorat, mai multe voci din spațiul public au criticat decizia, din cauza faptului că unitățile Armatei Române din care veteranul a făcut parte au fost implicate în campania din 1941, perioadă marcată de crime de război comise de regimul Antonescu.

Cu toate că vocile critice nu l-au acuzat direct pe veteran, s-a pus problema moralității decorării unui militar care a făcut parte din armata română aliată cu Germania nazistă în acel moment al războiului.

