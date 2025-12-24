  MENIU  
Home > Vedete > Tragedia de Crăciun a lui Chris Rea: Cântărețul este al treilea dintre frații săi care a murit în doar trei luni

Tragedia de Crăciun a lui Chris Rea: Cântărețul este al treilea dintre frații săi care a murit în doar trei luni

Amelia Matei
.  Actualizat 24.12.2025, 13:21

Sora mai mare a lui Chris Rea, Camille Whitaker, în vârstă de 79 de ani, a vorbit despre moartea cântărețului, spunând că pierderea bruscă a lăsat familia în stare de șoc și a venit la scurt timp după alte două decese, ale unui frate și apoi ale unei surori.

Tragedia din familia lui Chris Rea

Camille Whitaker a declarat că cel mai mic dintre cei șase frați ai săi, Nicholas, a murit în luna octombrie, la vârsta de 66 de ani, într-un spital din Yorkshire, din cauza unui cancer cerebral.

Apoi, la doar câteva zile după înmormântarea lui, sora ei geamănă, Geraldine Milward, a murit subit.

„Este o durere cumplită. Ceea ce s-a întâmplat este sfâșietor. Familia a fost profund șocată. Este tragic. Pur și simplu nu reușim să înțelegem.”, a declarat sora lui Chris Rea pentru Daily Mail.

Chris a fost unul dintre cei șapte frați, iar sora lui a descris copilăria lor ca fiind una fericită, alături de tatăl lor italian, Camillo, și mama britanică, Winifred, cu Crăciunuri „minunate”. 

În ciuda durerii trăite de familia Rea în acest an, Chris a apucat să se bucure de vestea nașterii unui nepot, a spus doamna Camille.

„Locuia cu soția și copiii în Buckinghamshire. A fost mereu foarte apropiat de familie”, a spus ea.

Chris ReaIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 6)

„Are două fiice și recent a devenit bunic al unui băiețel, lucru care l-a bucurat enorm. A fost ceva minunat. Fiica lui cea mare, Josephine, a inspirat una dintre piesele sale. Iar Julia, a doua fiică, este cea care s-a căsătorit și a făcut un copil.

Citește și: Doi procurori fac dezvăluiri în cazul morții Rodicăi Stănoiu: „N-am mai întâlnit așa caz. E posibil să se descopere alte motive”

Christopher a avut probleme grave de sănătate și a fost bolnav de ceva timp înainte să moară. Familia lui este complet devastată. Era un om foarte timid și retras. L-am iubit enorm.”

Cum a arătat copilăria artistului

Camille Whitaker a povestit că fratele ei era o persoană restrasă și timidă.

Citește și: Ethan McLeod a murit la 21 de ani. Fotbalistul englez și-a pierdut viața într-un accident rutier

„Era foarte tăcut și foarte timid. Un star oarecum reticent”.

Vorbind despre copilăria lor din Middlesbrough, Whitaker a declarat că melodia este inspirată din drumul lor spre casă de Crăciun.

„Urmărind azi televiziunea, este uimitor ce se spune despre el. Nu mi-am dat seama cât de sus ajunsese. M-a impresionat foarte mult amploarea relatărilor din presă.

Cântecul lui de Crăciun este cel care l-a consacrat, deși este destul de vechi acum. ‘Going Home for Christmas’ era despre drumul spre Middlesbrough. Noi mergeam mereu acasă de Crăciun, întotdeauna.

Citește și: O influenceriță și-a pierdut copilul după ce a născut acasă, într-o piscină gonflabilă: „Simt dureri incredibile”

Am avut Crăciunuri cu adevărat minunate alături de părinți, iar piesa vorbește despre toate acele lucruri”, a povestit femeia.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
