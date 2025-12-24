Tragedia de Crăciun a lui Chris Rea: Cântărețul este al treilea dintre frații săi care a murit în doar trei luni

Sora mai mare a lui Chris Rea, Camille Whitaker, în vârstă de 79 de ani, a vorbit despre moartea cântărețului, spunând că pierderea bruscă a lăsat familia în stare de șoc și a venit la scurt timp după alte două decese, ale unui frate și apoi ale unei surori.
„Are două fiice și recent a devenit bunic al unui băiețel, lucru care l-a bucurat enorm. A fost ceva minunat. Fiica lui cea mare, Josephine, a inspirat una dintre piesele sale. Iar Julia, a doua fiică, este cea care s-a căsătorit și a făcut un copil.