Ethan McLeod a murit la 21 de ani. Fotbalistul englez și-a pierdut viața într-un accident rutier

Fotbalistul englez Ethan McLeod, în vârstă de 21 de ani, a murit într-un accident de mașină, în timp ce se întorcea de la un meci al echipei sale, Macclesfield F.C., pe 16 decembrie 2025. Clubul îl descrie ca pe o persoană cu o personalitate molipsitoare și un talent remarcabil.

Ethan McLeod a murit la 21 de ani

Jucătorul de fotbal englez Ethan McLeod a murit într-un accident rutier în timp ce se întorcea acasă după un meci al echipei sale marți seara, a anunțat Macclesfield F.C. Tânărul avea doar 21 de ani.

Accidentul a avut loc pe autostradă, în timp ce McLeod se întorcea de la un meci cu echipa Bedford Town, marți seara, în jurul orei 22.40. BBC a raportat că mașina sa, un Mercedes alb, s-a ciocnit de o barieră de pe marginea drumului.

„Personalitatea contagioasă a lui Ethan l-a făcut îndrăgit de toți cei cu care a intrat în contact. Prin tot ceea ce făcea, Ethan ne-a inspirat să fim cea mai bună versiune a noastră – atât pe teren, cât și în afara lui”, au declarat reprezentanții clubului Macclesfield F.C.

„Profesionalismul și etica de muncă neclintită a lui Ethan au inspirat pe toată lumea, iar pofta lui de viață ne-a adus zâmbete chiar și în cele mai întunecate zile. Vestea trecerii lui Ethan ne-a devastat întregul club, iar cuvintele nu pot exprima sentimentul imens de tristețe și pierdere pe care îl resimțim acum”, a mai scris clubul despre fotbalist.

Citește și: Salariul minim pe economie va crește din iulie 2026. Ce alte măsuri fiscale au fost luate de coaliția de guvernare

Citește și: Cine sunt moștenitorii de drept ai Rodicăi Stănoiu și ce avere a lăsat fosta ministră a Justiției în urma ei

Ethan și-a început cariera în fotbal la vârsta de 7 ani

Ethan McLeod a jucat în sistemul de fotbal englez de la vârsta de 7 ani, când s-a alăturat pentru prima dată academiei de tineret a clubului din Premier League, Wolverhampton Wanderers, potrivit BBC.

Născut în Birmingham, Anglia, cariera lui McLeod a inclus și perioade la Alvechurch în Southern League, precum și la Rushall Olympic și Stourbridge.

Jucătorul în vârstă de 21 de ani s-a alăturat echipei Macclesfield în iulie și a jucat de cinci ori cu echipa din National League North în acest sezon, marcând două goluri.

Citește și: Rodica Stănoiu a făcut plângeri la Poliție înainte de deces. De ce a sesizat autoritățile

Citește și: Prezentatoare tv și soțul ei, găsiți împușcați în casă. Ce s-a întâmplat cu copilul lor de 3 ani

Fratele mai mic al lui McLeod, Conor, în vârstă de 20 de ani, joacă în prezent cu fosta sa echipă Wolverhampton.

„Transmitem gânduri și dragoste familiei, prietenilor și tuturor celor de la Macclesfield ai lui Ethan”, a declarat echipa într-o postare pe rețelele de socializare, adăugând că „va oferi îngrijire și sprijin” lui Conor în urma morții fratelui său mai mare.

Echipa a anunțat, de asemenea, că va păstra un minut de reculegere înainte de meciul de sâmbătă „pentru a-l aminti și a-l onora pe Ethan”.

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News