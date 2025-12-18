Ethan McLeod a murit la 21 de ani. Fotbalistul englez și-a pierdut viața într-un accident rutier

Fotbalistul englez Ethan McLeod, în vârstă de 21 de ani, a murit într-un accident de mașină, în timp ce se întorcea de la un meci al echipei sale, Macclesfield F.C., pe 16 decembrie 2025. Clubul îl descrie ca pe o persoană cu o personalitate molipsitoare și un talent remarcabil.
Jucătorul de fotbal englez Ethan McLeod a murit într-un accident rutier în timp ce se întorcea acasă după un meci al echipei sale marți seara, a anunțat Macclesfield F.C. Tânărul avea doar 21 de ani.
Accidentul a avut loc pe autostradă, în timp ce McLeod se întorcea de la un meci cu echipa Bedford Town, marți seara, în jurul orei 22.40. BBC a raportat că mașina sa, un Mercedes alb, s-a ciocnit de o barieră de pe marginea drumului.
„Personalitatea contagioasă a lui Ethan l-a făcut îndrăgit de toți cei cu care a intrat în contact. Prin tot ceea ce făcea, Ethan ne-a inspirat să fim cea mai bună versiune a noastră – atât pe teren, cât și în afara lui”, au declarat reprezentanții clubului Macclesfield F.C.
„Profesionalismul și etica de muncă neclintită a lui Ethan au inspirat pe toată lumea, iar pofta lui de viață ne-a adus zâmbete chiar și în cele mai întunecate zile. Vestea trecerii lui Ethan ne-a devastat întregul club, iar cuvintele nu pot exprima sentimentul imens de tristețe și pierdere pe care îl resimțim acum”, a mai scris clubul despre fotbalist.
Fratele mai mic al lui McLeod, Conor, în vârstă de 20 de ani, joacă în prezent cu fosta sa echipă Wolverhampton.
„Transmitem gânduri și dragoste familiei, prietenilor și tuturor celor de la Macclesfield ai lui Ethan”, a declarat echipa într-o postare pe rețelele de socializare, adăugând că „va oferi îngrijire și sprijin” lui Conor în urma morții fratelui său mai mare.
Echipa a anunțat, de asemenea, că va păstra un minut de reculegere înainte de meciul de sâmbătă „pentru a-l aminti și a-l onora pe Ethan”.
Sursă foto: Instagram
