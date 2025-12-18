O tragedie șocantă a zguduit comunitatea din Hoover, Alabama, unde o prezentatoare tv și soțul ei au fost găsiți fără viață. Christina Chambers, fostă jurnalistă sportivă, și soțul ei Johnny Rimes au fost găsiți împușcați mortal în casa lor, într-un aparent caz de crimă-sinucidere. Fiul lor de 3 ani era prezent, dar a scăpat nevătămat.

Prezentatoare tv și soțul ei, găsiți împușcați

O tragedie șocantă a zguduit comunitatea din Hoover, Alabama, după ce o fostă jurnalistă sportivă și soțul ei au fost găsiți morți într-un aparent caz de crimă-sinucidere. hristina Chambers și Johnny Rimes au fost descoperiți fără viață în propria casă, lăsând în urmă un copil de 3 ani.

Incidentul tragic a avut loc pe 16 decembrie, când cuplul nu s-a prezentat la un eveniment bisericesc. Îngrijorați, membrii familiei au mers să-i verifice. Tatăl lui Rimes a fost întâmpinat de nepotul său de 3 ani, care a deschis ușa.

Poliția din Hoover a confirmat că ambii au murit în urma rănilor provocate de arme de foc, într-un aparent caz de crimă-sinucidere. Copilul cuplului, prezent în casă, a fost găsit nevătămat.

„Copilul a răspuns la ușă. Apoi s-au întors (în casă) și au găsit trupurile”, a declarat vecinul cuplului, Charles Maple, pentru People.

Christina Chambers era o figură iubită în comunitate, cunoscută pentru activitatea sa ca jurnalistă sportivă la WBRC FOX 6. După cariera în televiziune, s-a dedicat educației, predând jurnalism la un liceu local.

Problemele ar fi apărut după nașterea copilului

Colegii și prietenii și-au exprimat șocul și tristețea. Jurnalista Simone Eli a scris într-un omagiu pe Facebook: „Ce înseamnă Christina Chambers pentru atât de mulți oameni din statul Alabama – nici nu poate fi descris. Dragostea ei pentru ceilalți, pentru fiul ei, familia ei, pasiunea ei pentru alergare, televiziune, Cullman, UAB – era palpabilă”.

„Avea ceva special. Unii oameni pur și simplu au acel ceva, iar ea îl avea”, a precizat Charles Maple.

Deși cuplul părea fericit și dedicat creșterii copilului lor, Maple a menționat că a observat schimbări subtile după nașterea copilului.

„Am simțit că ceva nu era în regulă”, a spus el, adăugând însă că nu au existat niciodată îngrijorări privind siguranța copilului sau a lui Chambers.

În ziua descoperirii, vecinul a mărturisit: „Am fost atât de șocat, dar dintr-un motiv oarecare, nu știu de ce, nu am fost total surprins”.

Poliția nu a dezvăluit încă detalii despre cine a fost responsabil pentru crimă-sinucidere. Comunitatea rămâne în stare de șoc, încercând să înțeleagă cum o familie aparent fericită a ajuns la un final atât de tragic.

Sursă foto: Facebook

