Cine este Diana Buzoianu, ministrul Mediului. Are 31 de ani și este avocat de profesie

Diana Buzoianu este ministrul Mediului și una dintre cele mai controversate figuri din politica românească la momentul actual. Ei i s-a cerut recent demisia după scandalul generat de criza apei. Iată cine este Diana Buzoianu.

Cine este Diana Buzoianu – carieră

Diana Buzoianu este ministrul Mediului. Ea are 31 de ani și este una dintre cele mai controversate figuri politice ale noii generații. Aceasta a preluat conducerea Ministerului Mediului într-o perioadă cu multe provocări.

Este avocată de profesie și este cunoscută pentru activismul civic și inițiativele legislative curajoase.

S-a născut pe 16 mai 1994 și a urmat cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității din București, în perioada 2013 – 2017. A urmat apoi cursuri la Institutul Național pentru pregătirea și Perfecționarea Avocaților, iar în mai 2018 a obținut atestat CIPP/E (Certified Information Privacy Professional) de expert IAPP – International Association of Privacy Proffesionals).

Citește și: Ce studii are Diana Buzoianu și unde a lucrat înainte să intre în politică. Detalii din trecutul ministrului Mediului

S-a format ca avocat între august 2017 și octombrie 2020 în cadrul firmei de avocatură Reff & Asociații (Deloitte).

A activat în domenii precum protecția datelor drept imobiliar și drept comercial.

Nu s-a limitat doar la a fi avocat. Încă de pe băncile facultății, Diana Buzoianu s-a implicat în inițiative dedicate comunităților vulnerabile, platforme civice și organizații studențești.

Citește și: De ce a dat-o afară Oana Ţoiu pe Tamila Andreea Cristescu, fata fostului deputat PSD Radu Cristescu: „Sunt mai multe cazuri de acest gen”

A fost vicepreședinte al NILS România și a coordonat campanii în cadrul ONG-urilor Magic Camp și IMMpreună, în grupuri civice precum Platforma România 100 sau „Gara de Nord”.

Implicarea în politică

Diana Buzoianu a intrat în politică în 2020, când a fost aleasă deputată pe listele Alianței USR-PLUS.

S-a remarcat în Parlament pentru că s-a implicat activ în teme precum mediu, digitalizare și combaterea traficului de persoane.

A prezidat Comisia pentru Mediu și Echilibru Ecologic și a fost membră în Comisia pentru Tehnologia Informației.

A inițiat câteva proiecte legislative importante, printre care Legea interoperabilității administrative, legea privind nomazii digitali și proiectul pentru protejarea arborilor remarcabili.

A făcut parte din PLUS și a fost președinte al filialei Sector 1 și din 2021 este membră a USR.

Funcția de ministru al Mediului

Cei care se întreabă cine este Diana Buzoianu, ar trebui să știe că aceasta a fost desemnată ministru al Mediului în guvernului Ilie Bolojan.

A militat pentru ideea de patriotism verde și a declarat că vrea să transforme ministerul într-o instituție eficientă, transparentă și orientată spre soluții pe termen lung.

Și-a propus relansarea programelor AFM și consolidarea rețelei de arii protejate.

I s-a cerut demisia după criza apei

Luni, 15 decembrie, Seantul a adoptat moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva Dianei Buzoianu, după scandalul generat de criza apei. Ministrul Mediului a fost acuzată de incompetență.

„Eu am fost în legătură cu premierul pe situaţia de la Lacul Paltinu în toate aceste zile. Discuţiile noastre au fost mai ales pentru a găsi soluţiile pentru ca oamenii să aibă apă la nivel local. Niciodată nu s-a pus problema unei demisii sau, mă rog, a unei demiteri, ci din contră: premierul a ieşit public şi a menţionat în mod evident evidenţa. Şi anume că: autorităţile de la nivel local nu şi-au respectat obligaţiile pe care le aveau şi nu şi-au îndeplinit atribuţiile”, a declarat Diana Buzoianu într-o intervenţie telefonică la „Decisiv”.

Citește și: Ilie Bolojan a plafonat sporurile „în cascadă” de la 4 ministere: „Au ajuns să aibă salariile cu 110% mai mari decât în sistemul public în general”

Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a fost adoptată de Senat cu 74 de voturi și 43 de voturi împotrivă.

Ministrul Mediului a declarat că nu va demisiona din funcție.

„Moţiunea de faţă nu este despre apă, este despre setea de spectacol. Moţiunea de astăzi nu este despre a găsi soluţii, este despre a găsi nişte vinovaţi fabricaţi. Dacă moţiunea aceasta ar fi fost un text onest, ea ar fi avut atribuţii, ar fi avut documente. Sigur, o moţiune la comandă este şi despre cum strigi mai tare atunci când nu ai soluţii. Dacă este să spunem cinstit, această moţiune este o făcătură scrisă cu majuscule emoţionale şi cu minuscule intelectuale”, a subliniat Diana Buzoianu.

Urmărește-ne pe Google News