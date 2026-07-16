Tudor Chirilă, atac dur la Nicușor Dan, care a „acceptat jocul șantajiștilor” din PSD în frunte cu Grindeanu: „Președintele schimbat la față”

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Tudor Chirilă a vorbit despre situația politică din România și l-a numit pe Sorin Grindeanu „incompetent”. În plus, artistul acuză că președintele Nicușor Dan a acceptat jocul „acestor șantajiști”, iar Ilie Bolojan nu e un erou și una dintre greșelile lui a fost că a tolerat „pesedizarea” Partidului Național Liberal.

Tudor Chirilă, radiografia crizei politice din România: „Sorin Grindeanu e un ticălos”

Cunoscut pentru vocea lui puternică din spațiul public și pentru participarea la protestele de stradă, Tudor Chirilă a vorbit despre criza politică din România și situația partidelor politice.

„Eu mi-aduc aminte că am tot spus aici că Sorin Grindeanu e un ticălos. Problema e că este și incompetent, iar asta e de-a dreptul periculos. Iar faptul că președintele Nicușor Dan a intrat în/a acceptat jocul acestor șantajiști, PSD și Grindeanu, este de-a dreptul tragic. Nu, Ilie Bolojan nu e un erou , chiar deloc, și a făcut greșeli. Una dintre ele este chiar aceea că ani la rândul a tolerat pesedizarea partidului.

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Doar că spre deosebire de Grindeanu are în spate niște realizări, iar momentul în care a acceptat să curețe după Ciolacu și dezmățul lui bugetar și-a asumat că își pune la bătaie imaginea politică, lucru mai rar la noi. Bolojan a facut greșeli, fără discuție, nu cred că trebuie să-i atribuim mitul salvatorului, nu, dar ceea ce îl face erou în ochii oamenilor este cu adevărat ticăloșia marca Grindeanu pentru că oamenii văd și unii dintre ei chiar nu uită cum a început această criză politică din prima zi de guvernare când PSD critica guvernul din care făcea parte.”, a scris Tudor Chirilă.

El a continuat spunând că misiunea lui Sorin Grindeanu este ca România să devină „o sursă de venit” pentru „băieții deștepți” sau oamenii din servicii.

Cât despre fostul premier Ilie Bolojan, Chirilă spune că a greșit față de categorii sociale defavorizate, dar și la guvernare și educație.

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„Misiunea lui Grindeanu, a clicii din PSD, (posibil cu sprijinul serviciilor și sau a magistraților de tip Lia) este conservarea unui stat cu instituții slabe, cu bugetari angajați pe viață, meritocrație zero și după criterii mafiote. Iar pentru acest obiectiv s-au creat legături transpartinice. Un stat eșuat pentru cetățeni, dar o sursă de venit pentru băieții deștepti sau cu epoleți.

Asta e misiunea lui Grindeanu, deloc imposibilă.

Bolojan a și greșit la guvernare, a greșit la educație, a greșit față de categorii sociale defavorizate, și noi ca organizatori de concerte am fost victimele unor creșteri disproporționate de TVA, dar într-o cursă contra cronometru ca Romania să nu ajungă în categoria junk (unde te împrumuți ca stat la dobânzi mai mari) omul s-a concentrat pe tăieri și prea puțin pe construcție.

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Și faptul că s-au expus furtișagurile din companiile de stat, la care abonații de alde Sebi Ghița erau mufați liniștiți, mă face să cred că agenda lui Bolojan e diferită de a lui Grindeanu”, a mai spus Tudor Chirilă.

„Schimbarea la față a președintelui”

Tudor Chirilă s-a arătat dezamăgit de clasa politică din România și spune că asistăm la „schimbarea la față” a președintelui Nicușor Dan, care pare că vrea să intre în grațiile PSD-ului, mai degrabă decât în grațiile celor care l-au votat.

„Nu-mi dau seama ce șansă mai are o țară în care nimic nu mai pare să funcționeze, nu-mi dau seama cum se mai poate repara încrederea pe care am pierdut-o absolut toți, unii în alții și toată lumea în stat, mai ales în urma “schimbării la față” a unui președinte care pare mai dator PSD-ului decât propriilor lui votanți și României oneste (ce glumă!) dar să crezi că Grindeanu și haita pesedistă poate construi altceva în afară de propria lor mafie înseamnă să fi trăit pe Marte în ultimii 35 de ani.

Pare că mai sunt români care cred în varianta PSD, genul ăla de oameni care nu se gândesc că măririle alea de salarii si pensii cu care s-au câștigat alegeri ani la rândul sunt din bani împrumutați pe modelul „după mine potopul”. Noi avem doar iluzia că nu plătim acele împrumuturi, realitatea e alta.

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PNL nu e nici pe departe un partid reformat, este unul profund pesedizat, asta o știm cu toții și sunt sceptic că Bolojan îl va putea reforma, cangrena e răspândită iremediabil și luptă la rândul ei. Dar când văd unul ca Rareș Bogdan care promitea tăierea pensiilor speciale în 30 de zile că sare la beregata singurului prim ministru care de bine de rău chiar a umblat la pensiile speciale încercând să diminueze o inechitate nemaîntâlnită în Europa, chiar mă gândesc că Bolojan i-a deranjat un pic”, a scris Tudor Chirilă.

Politicianul a vorbit despre momentul în care a vizitat Finlanda și a observat o societate bazată pe încredere. El a continuat spunând că fostul premier Ilie Bolojan ar trebui să își învețe lecția.

„Nu cred că vreun politician în România mai poate primi un cec în alb. Când am vizitat Finlanda care la centenar și-a făcut cadou o bibliotecă de 100 de milioane de euro al cărei arhitect a câștigat un concurs în care au votat cetățenii am înțeles că succesul acestei țări care a ajuns să exporte educație peste tot în lume are o explicație: o societate bazată pe încredere, una care nu-și fură căciula singură.

Revenind, ticăloșia și jocurile disperate de putere ale lui Grindeanu îi amplifică lui Bolojan brandul.

Lecția pe care ar trebui s-o învețe Bolojan e că, din păcate, nu ajunge să-ți faci treaba pe pătrățica ta, la firul ierbii sperând că exemplul tău va fi de ajuns. PNL a ajuns un partid pesedizat pas cu pas, o transformare lentă de la lideri precum Câmpeanu și Quintus la impostorii de tip Predoiu, Alina Gorghiu, Rareș Bogdan, Turcan, Thuma sau Pauliuc.

Nici cei din spatele lui Bolojan de acum, nici altcineva nu au comentat pesedizarea și uselizarea partidului. Până acum doi ani disponibilitatea la reformă era zero în PNL și sigur că dizidența asta bruscă poate să pară oportunism politic și nimic altceva. Pe scurt, nu merge să stai pe bară într-un partid, să-ți faci treaba, să devii un exemplu, dar să taci de fiecare dată când partidul tău se mafiotizează, pentru că va veni o vreme când asta îți va exploda în față.

Dar, până la situații ideale sau lecții învățate ceea ce avem acum este o confruntare între unul care ne-a scos pe toți în stradă din postura de slugă a lui Liviu Dragnea, un om fără nicio realizare notabilă, omul cu cartea fantomă, prietenul Nordis și amicul sinecurilștilor și unul care are niște realizări administrative ca primar al unui oraș care s-a dezvoltat în ultimii ani.

PSD nu vrea alegeri anticipate, stați liniștiți. Ar pierde rău de tot. Fac ceea ce știu ei mai bine, joacă la intimidare, blufează, joacă cartea șantajului. Iar toate mizeriile pe care le fac ei azi le vom plăti fiecare dintre noi, mult mai scump decât o facem deja. Și în acest context social în care totul a devenit chestionabil și încrederea noastră unii în alții și a tuturor în stat se apropie de zero, e bine să știm că suntem mai vulnerabili decât oricând”, și-a încheiat Tudor Chirilă mesajul.

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