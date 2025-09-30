Cine este Ioana, iubita lui Ilie Bolojan. Cu ce se ocupă și de cât timp sunt împreună

Ilie Bolojan formează de cel puțin trei ani un cuplu discret cu Ioana, o femeie din Oradea cu o profesie nobilă. Premierul și partenera lui de viață se afișează rareori împreună.

Cine și cu ce se ocupă este Ioana, iubita lui Ilie Bolojan

După divorțul de Florentina Bolojan, din anul 2013, Ilie Bolojan și-a refăcut viața alături de Ioana, de profesie asistentă medicală la Spitalul CFR din Oradea. Premierul și iubita lui formează un cuplu de cel puțin trei ani.

Cel mai recent, Ioana l-a însoțit pe prim ministru la Blaj, la ceremonia dedicată memoriei Cardinalului Lucian Mureșan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice. Ceremonia din 27 septembrie a marcat prima lor apariție împreună la un eveniment oficial al lui Ilie Bolojan. Ioana a optat pentru o ținută sobră, all black, un costum masculin, pantofi cu toc, geantă de mici dimensiuni și un ceas minimalist.

Prima lor apariție publică în calitate de cuplu a avut loc în 2022, când au fost nași de cununie pentru fiul primarului din Câmpulung, Dan Negură, și soția acestuia, relatează Libertatea.ro. Tradiția ortodoxă impune ca nașii să fie căsătoriți religios sau să primească dispensă, cu obligația de a se cununa ulterior. Cu toate acestea, conform ultimei lui declarații de avere, Ilie Bolojan nu este căsătorit. Nu este exclus însă ca el și Ioana să fie logodiți.

În 2024, Ilie Bolojan și iubita lui au fost văzuți din nou împreună, de această dată la nunta lui George Bologan, fost ambasador al României în Spania și consilier al fostului președinte Klaus Iohannis.

Câți copii are Ilie Bolojan și de ce a divorțat de prima soție

Înainte să o cunoască pe Ioana, Ilie Bolojan a fost căsătorit timp de aproximativ 20 de ani cu Florentina Bolojan, alături de care are două fiice. Cei doi s-au cunoscut în anii ’90, în perioada studenției, la Timișoara.

Căsnicia lor s-a încheiat în anul 2013, pe fondul unor tensiuni apărute în perioada în care Bolojan era primar al municipiului Oradea. La acea vreme, presa locală a speculat posibile infidelități și a atribuit despărțirea distanțării provocate de cariera politică intensă a lui Bolojan. După divorț, Florentina și-a păstrat numele și a continuat să locuiască în Aleșd, unde s-a ocupat de creșterea celor două fiice și de administrarea unui magazin alimentar.

