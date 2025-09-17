Ilie Bolojan, despre situația economică a României: „Dacă vrem să echilibrăm lucrurile trebuie să reducem cheltuielile”

Tensiunile cresc din nou în coaliția de guvernare din cauza faptului că premierul Ilie Bolojan insistă cu tăierile de personal din administrația locală. Primul ministru a vorbit despre posibilitatea de a-și da demisia de la conducerea Executivului.

Ilie Bolojan, despre situația economică a țării

Coaliția de guvernare urmează să se reunească într-o ședință pentru a vorbi despre tăierile de personal din administrația locală, dar și despre plafonarea prețurilor la alimentele de bază.

„O condiție atât pentru a menține o percepție de încredere în ceea ce privește indicatorii economici a României, dar și în ceea ce privește perspectiva pe termen lung pentru a genera predictabilitate, pentru a genera stabilitate pentru mediul de afaceri și pentru a arăta încrederea românilor în guvernare”, a afirmat premierul Ilie Bolojan, înaintea ședinței Executivului.

Întrebat dacă va merge la ședință cu demisia pregătită, premierul a preferat să explice dimensiunea problemei economice a țării.

„Ca să vă răspund, trebuie să-mi permiteți să fac un tablou cât se poate de corect al situației noastre. Așa cum am mai spus, diferența pe care România o are între cheltuielile pe care le face și veniturile pe care le încasează este de aproximativ 30 de miliarde de euro. Față de 130 de miliarde, noi cheltuim 30 de miliarde în plus. Ca să cheltuim acești bani, trebuie să îi împrumutăm. Împrumuturile sunt tot mai mari și costurile acestora sunt tot mai mari. România va plăti până la finalul anului dobânzi în valoare de 11 miliarde de euro, cât Autostrada Moldovei. În fiecare an, din cauza acestor dobânzi, românii nu văd Autostrada Moldovei și nici lucrări în fiecare localitate. Nu mai putem merge în felul acesta”, a afirmat Ilie Bolojan pentru Antena 3 CNN.

Premierul trage un semnal de alarmă

Ilie Bolojan susține că există o soluție pentru a redresa ecnonomia României: reducerea masivă a cheltuielilor publice.

„Un bloc mare este al administrației publice locale, unde avem numai în aparatul propriu 130.000 de oameni și în restul aparatelor cel puțin atâția. Dacă vrem să echilibrăm lucrurile și să nu ajungem la situația din care am plecat, trebuie să ne reducem cheltuielile”, a precizat primul ministru.

În urma acestor măsuri ferme, Ilie Bolojan spune că România riscă să nu își mai poată plăti salariile și pensiile.

„Pentru că altfel ajungem într-o fundătură în care dacă astăzi plătim pensii și salarii, orice guvern vine, orice premier vine, dacă nu corectează lucrurile, nu le va mai putea plăti”, a subliniat Ilie Bolojan.

