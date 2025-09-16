Nicușor Dan, după ce Guvernul a mărit TVA, deși el a promis că acest lucru nu se va întâmpla: „Nu am voie să mă enerveze Ilie Bolojan”

Președintele Nicușor Dan a afirmat că nu are voie să se supere pe Ilie Bolojan, acesta fiind premierul ales încă dinainte de a deveni președinte. Șeful statului a făcut această afirmație în contextul în care Executivul condus de Bolojan a mărit TVA, deși Dan a promis că acest lucru nu se va întâmpla pe timpul mandatului său.

Nicușor Dan, despre relația cu Ilie Bolojan

În timpul campaniei electorale, Nicușor Dan a promis în scris că, pe perioada mandatului său, TVA-ul nu va crește, însă imediat de a ajuns la conducerea Guvernului, Ilie Bolojan a mărit Taxa pe Valoare Adăugată, aceasta fiind prima măsură de austeritate.

Întrebat dacă este supărat pe premier pentru decizia sa, președintele a explicat că oamenii politici nu vor fi niciodată complet aliniați cu promisiunile făcute.

„Când suntem în poziţia asta nu mai e loc de umori personale. Cred că trebuie să avem un echilibru şi un calcul pe termen mediu şi lung cu ce înseamnă fiecare din deciziile pe care le-am luat. Dacă vorbim de TVA, mai mult decât atât, în momentul în care Guvernul a fost instalat, s-a instalat pe această promisiune după care a revenit şi în fine, ar fi fost dificil ca eu să revin când toată lumea se uita la noi şi cumva să blochez această…A fost parte din înţelegerea pe care am avut-o când s-a format guvernul (promisiunea că nu va creşte TVA – n.r). Apoi am avut o discuţie, pe nişte calcule, cu unele am fost, cu altele nu am fost de acord, dar Guvernul a spus numai aşa putem, spunând că are alte date faţă de cele pe care le avuseserăm când am avut înţelegerea”, a răspuns Nicușor Dan la Antena 3 CNN.

Președintele, despre numirea lui Ilie Bolojan în funcția de premier

În același timp, șeful statului a subliniat faptul că politicienii nu se vor alinia niciodată.

„Niciodată în politică, de asta există meseria asta de politician, niciodată în politică oamenii nu vor fi complet aliniaţi, totul este ca în deciziile pe care le iei să te gândeşti la consecinţe pe termen scurt, mediu şi lung”, a mai spus Nicușor Dan.

Întrebat încă o dată dacă îl enervează Ilie Bolojan, președintele a răspuns că el nu are voie să se enerveze pe premier.

De asemenea, președintele a fost întrebat dacă regretă că l-a numit pe Ilie Bolojan în funcția de premier. Acesta a explicat că a făcut ceea ce a promis în campania electorală.

„Nu. Am făcut ceea ce am spus în campanie. Am spus că mi se pare o alegere potrivită şi asta am făcut. A fost o aşteptare din partea tuturor partidelor din această coaliţie”, a subliniat el.

Sursă foto: Hepta

