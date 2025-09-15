Ministrul Educației, despre felul în care pot fi sancționați elevii care folosesc telefonul la ore: „Poți să chemi părinții sau paza”. Ce nemulțumiri au părinții

Ministrul Educației, Daniel David, a vorbit despre regula privind interdicția folosirii telefonului de către elevi în timpul orelor. El a spus că problema este aplicarea reglementărilor. Cu toate acestea, părinții au nemulțumiri.

Cum vor fi sancționați elevii care folosesc telefonul în timpul orelor

Folosirea telefoanelor în timpul orelor este interzisă prin lege. Ministrul Educației, Daniel David, a vorbit despre cum poate fi pusă în aplicare reglementarea, spunând că se poate chema paza sau pot fi chemați părinții elevului în cauză.

Utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor este interzisă prin lege, hotărâre de guvern și ordin de ministru. Dacă un elev folosește telefonul în timpul orelor, de aceea ai și agent de pază la școală, poți să îl chemi”, a declarat ministrul Educației.

El a declarat că problema nu este lipsa reglementărilor, ci aplicarea lor. Întrebat ce sancțiuni pot fi aplicate, ministrul a răspuns:

„Depinde. Poți să-l scoți din sala de clasă, să-l duci în sala de izolare. Poți să chemi părinții. Poți să chemi agentul de pază, dacă este nevoie. Nu ai ce alte măsuri să iei decât cele care există deja în lege, doar că trebuie gândite gradual. Cred că sunt suficiente (reguli, n.r.), doar că trebuie duse în mintea părinților, a copiilor și a profesorilor. Degeaba rămân scrise în legi, hotărâri de guvern”, a spus Daniel David.

Ce spun părinții

Pe de altă parte, părinții sunt de părere că legea nu se respectă în toate școlile. De exemplu, o mamă din Ilfov care are copii în clasele primare și gimnaziale a vorbit despre acest lucru.

„În acest moment asistăm la o degradare rapidă a relațiilor dintre școală, elev și părinte. Pe de o parte din cauza eșecului tot mai evident a învățământului românesc, pe de altă parte din cauza părinților tot mai toleranți. Câtă vreme avem o lege care interzice accesul elevilor cu telefonul în școli, nu văd de ce nu se respectă.”, a declarat părintele pentru Libertatea.

Totodată, în viziunea ei, elevii care nu respectă regulile ar trebui pedepsiți mai aspru.

„Ar trebui sancțiuni clare, de exemplu la fiecare abatere, elevul să primească un avertisment. La trei astfel de avertismente, scăzută nota la purtare cu un punct. La 10 avertismente (nr. poate varia, evident) elevul va fi exmatriculat. La fel se întâmplă și în trafic, când șoferii primesc puncte de penalizare și ajung să își piardă permisul.”, propune femeia.

