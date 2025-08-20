Daniel David trimite studenții la muncă. Ministrul Educației îi sfătuiește pe protestatari să își ia un job part-time

Daniel David, ministrul Educației și Culturii, i-a sfătuit pe studenții care protestează împotriva tăierii burselor, să își ia un job part-time. Acesta s-a întâlnit zilele trecute cu tinerii pentru a discuta efectele legii 141/2025.

Ministrul Educației trimite studenții la muncă

Ministrul Educației, Daniel David, s-a întâlnit marți, 19 august, cu reprezentanții studenților în cadrul Forumului Național al Organizațiilor Studențești din România pentru a discuta efectele legii nr 141/2025, prin care au fost reduse bursele și subvențiile pentru transportul feroviar.

„Ca de la om la om, ce sfaturi aveți, ce să fac de acum încolo și care ar trebui să fie parcursul vieții mele din momentul actual?”, a fost întrebat ministrul de un student, iar răspunsul său a stârnit numeroase reacții.

„În primul rând, m-aș adresa universității pentru suport. Chiar dacă poate mecanismul nu există încă creat, m-aș adresa facultății și departamentului pentru suport. Nu vreau să vă supăr, dar cumva poate că m-aș gândi să îmi iau un job part-time. Știu, noi nu avem cultura asta, dar eu sunt mai familiarizat un pic cu mediul american, în care studenții au un job part-time, inclusiv nu doar peste vară, când nu au cursuri, uneori și pe parcursul anului”, a afirmat Daniel David, potrivit Edupedu.

Studenții nu vor să lucreze

Deși studenții din România au diferite oportunități pentru a intra pe piața muncii, interesul acestora este unul scăzut în acest sens, cu toate că beneficiile sunt clare pe termen lung, potrivit Rodicăi Obancea, specialist în Managementul de Carieră și fondator al unei companii care oferă consultanță în acest domeniu.

„Și în România se plătește ca studenții să muncească, numai că studenții nu prea vor. Noi avem în firmă un proiect de stagii de practică cu studenți, stagii plătite. Și n-aș spune că studenții se îngrămădesc. Mai degrabă ei nu vor să fie intervievați, nu vor să scrie CV-uri, nu vor să fie deranjați în niciun fel”, a declarat Rodica Obancea pentru Libertatea.

Pe de altă parte, studenții s-au arătat nemulțumiți și dezamăgiți de lipsa unor măsuri concrete, în urma discuției cu Daniel David.

„În urma dezbaterii cu decidenții de la nivel național desfășurate astăzi, 19.08.2025, ANOSR își exprimă dezamăgirea față de lipsa unor asumări ferme din partea Ministrului Educației și Cercetării cu privire la eliminarea măsurilor care afectează studenții, precum și de absența neanunțată și nejustificată a Prim-ministrului de la orice formă de dialog cu studenții”, se arată într-un comunicat transmis după întâlnirea studenților cu ministrul Educației.

Studenții protestează în mai multe zone din țară

Nemulțumirile protestelor au dus la organizarea ma multor proteste în țară. La Timișoara, marți, 19 august, sute de studen au ieșit în stradă pentru a cere anularea măsurilor de austeritate.

De asemenea, peste 300 de studenți au protestat la Vama Nădlac.

„Măsurile de austeritate adoptate de către Guvern ne împing până la granițe, ne forțează să alegem alte variante pentru a studia, pentru a munci și ne simțim în calitate de comunitate de studenți alungați din propria țară”, a declarat Sergiu Covaci, președintele ANOSR.

Mai mult, studenții susțin că măsurile de austeritate îi fac să își dorească să plece din România.

„ANOSR, prin vocile celor peste 300 de reprezentanți ai studenților din toată țara adunați la graniță la vama Nădlac, solicită Prim-ministrului un loc la masa deciziilor ce privesc reducerea la transportul feroviar și sistemul de acordare a burselor. (…) Într-un stat în care studenții nu se simt valoroși pentru dezvoltarea țării și în care aceștia percep educația și implicit viitorul lor și al societății românești drept o temă la coada listei de priorități a decidenților, acestora nu le-a rămas decât să caute un loc în care educația să nu fie considerată o povară, ci o investiție pentru mai bine”, se arată în comunicatul ANOSR.

