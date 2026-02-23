Cea mai bătrână studentă din România are 90 de ani.  Amalia-Susana Tușa a ales să urmeze cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă

Amalia-Susana Tușa are 90 de ani și este cel mai bun exemplu că niciodată nu este prea târziu să faci lucrurile pe care ți le dorești. Femeia este cea mai în vârstă studentă din România și urmează cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Cea mai bătrână studentă din Româna face Facultatea de Teologie

Amalia-Susana Tușa este născută pe 14 februarie și este cea mai în vârstă studentă din România. Ea a împlinit pe 14 februarie 2026 vârsta de 90 de ani.

În ciuda vârstei, ea este studentă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, cu toate că este mai în vârstă decât profesorii din facultate.

Ea l-a depășit și pe inginerul Aurel Voicu, care a obținut un master în anul 2024, la vârsta de 89 de ani.

Amalia a demonstrat că nicio vârstă nu este prea înaintată pentru a îți urma visele.

Ceremonie pentru cea mai în vârstă studentă

Pe 16 februarie, a fost organizată o ceremonie specială pentru Amalia-Susana Tușa, care a devenit cea mai vârstnică studentă din România. La ceremonie au participat colegii studentei, profesori, dar și membri ai personalului administrativ.

Ea se află în ultimul an la specializarea Teologie Didactică. În urmă cu trei ani, când avea 87 de ani, Amalia a decis să facă pasul cel mare de a devenit sudentă la teologie.

Întreagă viață și-a petrecut-o dedicându-se familiei și carierei, iar în urmă cu ceva timp, a decis să facă pasul cel mare și să devină student la Teologie.

Amalia-Susana Tușa s-a născut la Cluj pe 14 februarie 1936 și a terminat liceul cu media generală 10. Tatăl ei a fost condamnat de regimul comunist în 1949, iar ea nu a mai avut posibilitatea de a urma studii universitare.

S-a dedicat familiei și a făcut o carieră în sectorul TESA (Tehnic, Economic și Socio-Administrativ), unde a fost și șefă de sindicat.

Acum, Amalia are 90 de ani și urmează să termine studiile de licență, un vis împlinit.

