Fundația Ringier susține MagiCARE, un program dedicat copiilor internați în secțiile de oncopediatrie

Fundația Ringier susține programul MagiCARE al Asociației Magic, dedicat copiilor internați în secțiile de oncopediatrie din România. Donațiile de 5 euro prin SMS la 8835 oferă șansa la tratamente, terapii și sprijin psihologic.

Un copil diagnosticat cu o boală gravă nu ar trebui să lupte singur. Fundația Ringier lansează o campanie de susținere pentru programul MagiCARE, inițiat de Asociația Magic, cu scopul de a transforma suferința în speranță pentru micuții internați în secțiile de oncopediatrie din România.

Această inițiativă vine ca o plasă de siguranță pentru mii de copii și familiile lor, prin servicii vitale. MagiCARE oferă pachete săptămânale în spitale, consiliere psihologică, transport gratuit acasă-spital-acasă, terapii de recuperare și sprijin pentru medicamentele necesare tratamentului. Fundația Ringier susține continuitatea acestor servicii, reafirmându-și angajamentul pentru schimbări reale în comunitate.

„La Fundația Ringier credem că niciun copil nu trebuie să treacă singur printr-un diagnostic greu. Prin susținerea programului MagiCARE, ne alăturăm unei rețele care oferă sprijin concret și continuu copiilor din oncopediatrie și familiilor lor — de la transport sigur, la suport psihologic și terapii de recuperare. Invităm publicul să fie parte din această solidaritate: un SMS lunar poate însemna o șansă în plus la normalitate” – Oana Dumitriu, președinte Fundația Ringier.

Impactul MagiCARE în 2025 a fost impresionant. Aproape 4.000 de copii și părinți au beneficiat de transport gratuit, voluntarii Magic parcurgând peste 529.000 de kilometri pentru a-i ajuta să ajungă la tratament în siguranță. Peste 4.700 de pachete MagiCARE au fost distribuite în spitale, iar familiile au beneficiat de 2.148 de ședințe de suport psihologic. După externare, copiii au primit 2.134 de sesiuni de terapie, de la kinetoterapie la art terapie, pentru a-și recăpăta forțele.

Andreea Nechita, președinte Asociația Magic, explică emoția din spatele proiectului: „Impactul proiectului MagiCARE e în fiecare copil care ajunge la tratament la timp și în siguranță. În fiecare copil care se luminează când ne vede intrând pe ușa salonului de spital cu pachetele MagiCARE. În fiecare părinte mai încrezător după ședințele de psihoterapie sau răsuflând ușurat că nu mai trebuie să își facă griji că nu are bani pentru un medicament sau o terapie. În copiii care au învins boala și, când vârsta le permite, se întorc ca voluntari în Magic. În părinții care revin ca voluntari în Magic. În îmbrățișările și mesajele lor: «mulțumim că nu ne-ați lăsat singuri». Nimic din tot ce facem aici, la Magic, nu ar fi posibil fără ajutorul oamenilor (donatori, voluntari, parteneri, sponsori) care aleg să fie parte din această rețea a binelui. Împreună, formăm o plasă de siguranță pentru mii de copii grav bolnavi din România”.

Susține programul, donează 5 euro pentru copiii internați

Pentru a susține programul, publicul este invitat să trimită un SMS cu textul SUPORT la numărul 8835. Donația de 5 euro pe lună poate schimba destine și aduce un strop de normalitate în viețile acestor copii. Fiecare gest, fiecare contribuție contează.

Fundația Ringier și Asociația Magic demonstrează că puterea comunității poate schimba vieți, oferindu-le micuților grav bolnavi din România șansa de a lupta cu demnitate și sprijin. Împreună, putem construi o lume în care niciun copil nu este lăsat singur în fața unei provocări atât de mari.

Foto: Instagram

