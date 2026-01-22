Ringier România lansează noua divizie strategică Retail Media Network, pentru a maximiza performanța în publicitatea digitală

Ringier România, singurul publisher digital internațional activ pe piața locală, anunță lansarea diviziei Retail Media Network (RMN), o inițiativă strategică menită să redefinească legătura dintre branduri și consumatori. Proiectul este dezvoltat sub forma unei platforme deschise, bazate pe date, care integrează expertiza editorială a grupului cu cele mai mari platforme de e-commerce locale și internaționale.

Retail Media Network (RMN), o inițiativă strategică menită să redefinească legătura dintre branduri și consumatori



Noua divizie beneficiază de o echipă dedicată exclusiv proiectului, specializată în crearea și implementarea unor soluții complexe de marketing digital. Prin RMN, Ringier România oferă brandurilor oportunitatea de a comunica mai eficient și mai personalizat cu publicul, într-un ecosistem în care conținutul relevant și inovația tehnologică se completează perfect.

„Lansarea verticalei “Retail Media Network Ringier Romania” marchează o etapă esențială în strategia noastră de transformare digitală premium. Prin această nouă divizie, continuăm să investim în viitor și să extindem în România standardele de excelență ale grupului Ringier, deja confirmate în piețe internaționale mature. Nu este doar o linie de business, ci un angajament de a oferi partenerilor noștri un ecosistem publicitar care elimină granița dintre conținutul de calitate și decizia de achiziție, aliniind piața locală la cele mai înalte standarde de performanță”, declară Andrei Bereandă, CEO Ringier România.

RMN conectează platforme media, aplicații mobile și retaileri din verticale cheie, oferind brandurilor acces la consumatori, în punctele critice ale procesului de cumpărare online. Divizia cuprinde în prezent parteneri de top din piața locală:

Retail & Pharma: Catena

Quick Commerce & Delivery: Bringo, Glovo, Wolt, Sezamo

Real Estate: Imobiliare.ro

QSR & Coffee Retail: 5 to go

Beauty & Wellness: Mero

O abordare integrată și scalabilă

„Retail Media Network reprezintă un pas natural în evoluția ofertei media Ringier. De la conținut premium, la conversie: Ringier România extinde parteneriatele de durată, în zona de e-commerce, prin Retail Media Network.” declară Dana Aneculoaei, Head of Digital Sales, Ringier România.

„Lansarea RMN reflectă o schimbare semnificativă în modul în care construim produse media digitale. Nu mai vorbim despre simple canale de distribuție, ci despre ecosisteme integrate, în care conținutul, datele și tehnologia lucrează împreună pentru a crea valoare reală pentru branduri și consumatori.”, susține Roxana Cristolovean, Head of Media Development and Partnership.

„Am creat o platformă deschisă, capabilă să integreze rapid noi parteneri. Ne concentrăm pe soluții flexibile, astfel încât brandurile să comunice eficient în puncte cheie din procesul de decizie, adaugă Andrei Cantaragiu, Digital Sales Manager – RMN & Video Sales House

Consolidarea portofoliului: Regia de Video Sales

Pe lângă expansiunea RMN, Ringier România continuă să dezvolte prima regie de vanzari dedicată produselor video digitale premium. Pe lângă proiectele video deja lansate, lucrăm si la lansarea unor produse inovatoare. Portofoliul actual include:

News & Business: Libertatea.ro (liderul presei de news), Oficiul de Știri , Financiarul .

(liderul presei de news), , . Women & Lifestyle: Un portofoliu de top care include Elle.ro, Viva.ro, Unica.ro, Avantaje.ro, Libertateapentrufemei.ro și Tvmania.ro .

Un portofoliu de top care include și . Verticale Specializate: Auto Bild (automotive) și Munții Noștri (outdoor & lifestyle).

Ringier România își menține promisiunea de a fi pionier în transformarea digitală a pieței media locale. Așa cum am realizat deja în 2025, strategia noastră se bazează pe o evoluție constantă și pe adaptarea rapidă la nevoile partenerilor.

Urmărește-ne pe Google News