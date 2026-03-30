Destinul tragic al celor doi tineri găsiți carbonizați, la scurt timp după nuntă. Mădălina și Ionuț erau șoferi de TIR și au murit într-un accident cumplit

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

O tragedie fără margini a lovit familiile a doi tineri români din Dâmbovița. Mădălina și Ionuț au fost victimele unui accident extrem de grav petrecut pe o șosea dina apropiere orașului Girona, din nordul Spaniei. Camionul lor a lovit din spate un alt vehicul, staționat pe marginea drumului. Impactul a declanșat un incendiu puternic, în care cei doi tineri au murit.

Mădălina și Ionuț au murit la scurt timp după impact

Accidentul rutier s-a petrecut când camionul în care cei doi tineri se aflau a lovit un alt vehicul de mare tonaj care era staționat pe marginea drumului din cauza unei defecțiuni tehnice.

Din cauza impactului violent, un incendiu puternic a izbucnit, care a cuprins rapid ambele camioane. Flăcările au învăluit rapid cabina TIR-ului și au distrus-o, în timp ce în el se aflau cei doi români. Mădălina avea doar 26 de ani, în timp ce Ionuț avea 34 de ani. Cei doi erau șoferi profesioniști.

Incendiul s-a extins și la camionul lovit, care a ars parțial, iar flăcările au ajuns și la vegetația din apropiere.

Sfârșit tragic pentru un cuplu de români în Spania

În vehiculul staționat se afla un bărbat în vârstă de 56 de ani, care a fost rănit grav în urma impactului și a incendiului.

El a fost transportat de urgență la spital, iar medicii au reușit să îi stabilizeze starea.

Pagubele provocate de flăcări au fost considerabile, spun autoritățile spaniole.

Mădălina și Ionuț erau doi tineri din județul Dâmbovița. Ea era din Moreni, iar bărbatul din Valea Lungă. Amândoi lucrau împreună ca echipaj, pe același TIR și erau căsătoriți de doar câteva luni.

Șoferul camionului se oprise din cauza unei defecțiuni tehnice, iar după accident, a fost preluat cu elicopterul și transportat la spital, iar acum se află în afara oricărui pericol.

Autoritățile catalane au deschis o anchetă pentru a analiza circumstanțele exacte ale impactului, inclusiv poziția camionului staționat pe marginea drumuri.

TIR-ul în care se aflau cei doi a fost făcut acum

În mai multe imagini surprinse de alți șoferi după accident se poate vedea cât de grav a fost incendiul declanșat de impact. Cabina TIR-ului românesc a fost făcută scrum, iar fumul dens se vedea de la kilometri distanță.

Mai mult, vegetația uscată de pe marginea șoselei a ars pe o suprafață de aproximativ o jumătate de hectar.

„Poliția din Catalonia, care anchetează acest accident rutier, pare să fi ajuns la concluzia că neatenția șoferului român a provocat accidentul. Un camion era oprit pe partea dreaptă a șoselei, fiind defect și așteptând depanarea, iar șoferul celui de-al doilea camion nu a fost atent. Este posibil să se fi uitat la telefon sau să fi fost ocupat cu altceva, de vreme ce nu au existat urme de frânare. Camionul în care se aflau cei doi români a intrat din plin în cel staționat. Cel mai probabil, cei doi români au murit pe loc, iar ulterior au fost complet calcinați de incendiul provocat”, arată surse din anchetă.

Cei care i-au cunoscut sunt șocați de vestea morții lor și au transmis mesaje de condoleanțe.

„Când plâng ochii unei mame, se cutremură pământul! Mult prea devreme! Copii la început de drum, cu mult drag de viață. Drum lin către îngeri! Mădălina și Ionuț nu vă vom uita niciodată!”, „O să va iubim mereu, rămas bun, îngeri dragi!”, sunt doar câteva dintre mesajele pe care oamenii le-au transmis la auzul tragediei de proporții.

Urmărește-ne pe Google News