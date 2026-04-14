Cine erau cei doi prieteni care au murit în accidentul din Ilfov. David și Mihai aveau 20 de ani. Șoferul primise un bolid de lux de 500 de cai putere

Tragedie de proporții în județul Ilfov, pe drumul care traversează pădurea Snagov. Doi tineri în vârstă de 20 de ani au murit după un accident rutier. David și Mihai erau într-o mașină de lux, de 500 de cai putere. Bolidul fusese un cadou din partea părinților lui Mihai, băiatul care se afla la volan.

Cadoul care i-a adus sfârșitul

Mihai avea 20 de ani și primise drept cadou mașina de lux de 500 de cai putere în care și-a găsit sfârșitul. Cei doi băieți s-au distrat călcând pedala de accelerație, însă din nefericire, viteza le-a fost fatală celor doi. Băieții au petrecut sărbătorile împreună și se întorceau acasă în bolidul de lux de aproape 100.000 de euro pe care Mihai îl primise cadou.

În timp ce se aflau pe drumul care străbate pădurea Snagov, Mihai a călcat pedala de accelerație, însă la 140 de kilometri pe oră, tânărul a pierdut controlul volanului, iar bolidul a ieșit de pe carosabil și a retezat un copac, apoi s-a înfipt într-un altul.

Prietenii celor doi au ajuns la locul accidentului și și-au dat seama că la cum arată mașina, cei doi nu au supraviețuit.

Grupul de prieteni al celor doi a plecat după ei

Grupul de prieteni cu care cei doi băieți au petrecut Paștele în Snagov au avut o presimțire și i-au sunat pe cei doi. Nu au răspuns, așa că au mers pe drum și când au văzut starea mașinii, au realizat că aceștia nu au mai supraviețuit.

Impactul a avut loc la ora 22:57, iar sistemul SOS s-a activat pe telefonul unuia dintre băieți. Pompierii au îndepărtat cu greu mașina din copacul rupt, apoi au recuperat trupurile celor doi tineri.

Părinții lui David au ajuns imediat la fața locului și au fost martorii unei scene greu de descris. Șoferul, Mihai, era student la Facultatea de Educație Fizică și Sport din București. El se filmase în urmă cu două zile în timp ce conducea cu 300 de km/h pe autostradă.

Mașina de 500 de cai putere a costat 95.000 de euro și a fost un cadou de la părinții lui, pentru că urma ziua sa de naștere.

Din păcate, acesta nu a mai apucat-o, iar alături de el a murit și prietenul său, de aceeași vârstă.

