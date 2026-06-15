Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Oliver Tree, interpretul piesei „Life Goes On”, și-a pierdut viața la doar 32 de ani, într-o coliziune între două elicoptere soldată cu șase decese ce a avut loc duminică, 14 iunie, la Rio de Janeiro.

Oliver Tree a murit la 32 de ani

Un accident de elicopter devastator a curmat viața cântărețului Oliver Tree, în vârstă de doar 32 de ani, care se afla în plină ascensiune profesională. Artistul a fost una dintre cele șase victime ale coliziunii dintre două elicoptere în Rio de Janeiro, Brazilia.

Autorul hiturilor „Life Goes On” și „Miss You” se afla într-un turneu mondial, iar următorul său concert era programat pentru 1 iulie în Lisabona, Portugalia. Cu doar câteva zile înainte de tragedie, pe 6 iunie, Tree susținuse un spectacol electrizant în São Paulo, aducând energia și excentricitatea caracteristice stilului său muzical.

Potrivit Civil Police of the State of Rio de Janeiro, citată de People, coliziunea a implicat două elicoptere, unul dintre ele prăbușindu-se într-o parcare auto, declanșând un incendiu.

„Investigațiile sunt în desfășurare la Secția de Poliție 42. O examinare criminalistică a fost efectuată la fața locului, iar agenții așteaptă raportul Centrului de Investigare și Prevenire a Accidentelor Aeronautice”, se precizează în declarația oficială.

Autoritățile vor efectua, de asemenea, examinări medico-legale asupra corpurilor victimelor pentru identificare.

Citește și: Soția lui Gigi Becali, apariție rară în public. Luminița Becali a participat la sfințirea Bisericii ridicată de latifundiar în Pipera

Citește și: Scandalul dintre Lupu Rednic și Cuzin Toma continuă: „Parcă mi-e și milă, cum poți să te înjosești așa”. De la ce a pornit totul

Cine sunt celelalte victime ale accidentului

Pe lângă Oliver Tree, în accident și-au pierdut viața și alți pasageri, printre care Lucas Vignale, Gaspar Prim (un YouTuber argentinian de 23 de ani cunoscut sub numele de Gaspi) și Lucas Brito Chaves.

De asemenea, cei doi piloți, Alexandre Souza și Charles Marsillac, au fost printre victime. Associated Press a confirmat că nu au existat supraviețuitori.

Elicopterele implicate în incident transportau un total de șase persoane, cinci dintre acestea aflându-se la bordul unui aparat, iar cealaltă în cel de-al doilea. Tragedia a cutremurat comunitatea internațională, lăsând în urmă familii îndoliate și fani în stare de șoc.

Citește și: Monica Anghel, dezvăluiri despre relația cu fiul ei, Aviv: „Uneori sunt cam strictă!” Regula de la care nu se abate în privința banilor de buzunar

Citește și: Cosmina Păsărin, poveste de iubire cu un DJ celebru. Cei doi formează un cuplu discret de 4 ani

Oliver Tree, cunoscut pentru stilul său unic și look-ul excentric, a avut o carieră fulminantă. Cu peste 2 milioane de urmăritori pe Instagram, artistul își lansase cel mai recent album, „Love You Madly Hate You Badly”, pe 24 aprilie 2026. Debutul său discografic, „Ugly Is Beautiful”, apărut în 2020, a fost urmat de albumele „Cowboy Tears” și „Alone in a Crowd”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Oliver Tree

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News