Monica Anghel, dezvăluiri despre relația cu fiul ei, Aviv: „Uneori sunt cam strictă!” Regula de la care nu se abate în privința banilor de buzunar

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Monica Anghel se poate declara o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Are o carieră artistică excepțională, care se întinde pe parcursul a zeci de ani, iar pe plan personal se bucură de o stabilitate demnă de invidiat.

Anul acesta, vedeta celebrează 16 ani de căsnicie alături de soțul ei, Marian, o perioadă marcată de armonie, dar și de provocările firești care apar în viața oricărui cuplu. Cea mai mare împlinire a celor doi rămâne însă fiul lor, Aviv, care traversează acum perioada plină de transformări a adolescenței.

Într-un interviu plin de sinceritate, îndrăgita artistă a decis să vorbească deschis despre cum gestionează această etapă delicată în care se află băiatul ei. Departe de imaginea strălucitoare de pe scenă, Monica Anghel se dovedește a fi o mamă extrem de pragmatică, ancorată în realitate, care pune un accent deosebit pe dialog, respectarea regulilor și pe o educație financiară timpurie, dar extrem de sănătoasă.

Consiliul de familie, secretul gestionării crizelor din adolescență

Relația dintre Monica Anghel și fiul ei este una extrem de strânsă, lucru pe care fanii l-au putut observa cu ușurință și în cadrul aparițiilor lor publice comune. Totuși, artista recunoaște că perioada prin care trece tânărul în prezent cere uneori măsuri mai ferme și stabilirea unor limite clare, pentru a-l ghida corect în viață.

„Cred că, uneori, sunt cam strictă. Dar poate este mai bine așa. El este apropiat de amândoi, nu doar de mine. Sunt situații în care e mai apropiat de mine, situații în care este mai apropiat de tatăl lui, de Marian, depinde”, a explicat vedeta într-un interviu pentru viva.ro, demontând mitul conform căruia băieții adolescenți se distanțează complet de părinți.

Atunci când lucrurile scapă de sub control sau când apar micile greșeli specifice vârstei, în loc de pedepse drastice sau certuri, familia aplică o metodă bazată pe o comunicare profundă. Deciziile importante nu se iau niciodată la impuls, ci în urma unei dezbateri la care participă toți cei trei membri ai casei.

„Păi asta este, depinde și de asta. Dar până la urmă facem consiliu de familie, noi trei, și îi explicăm, dacă face o boacănă, că nu este în regulă, că se putea întâmpla nu știu ce. Stăm de vorbă. Câteodată are chef să ne asculte, alteori nu. Din fericire, el nu se ascunde de noi. De multe ori, ne spune chiar și înainte să vrea să facă ceva”, a mai dezvăluit artista.

Limite clare în privința banilor de buzunar: „Îl întreb pentru ce îți trebuie?”

O altă provocare majoră în creșterea unui adolescent este gestionarea resurselor financiare și a anturajului. Monica Anghel a mărturisit că intervine prompt atunci când primește semnale că anumite persoane din grupul de prieteni al lui Aviv ar putea avea o influență negativă asupra lui. Dincolo de monitorizarea prietenilor, o regulă de aur în locuința artistei este refuzul de a-i pune fiului ei sume mari de bani la dispoziție, fără un motiv bine întemeiat.

Citeşte și: Cum se menține Monica Anghel după ce a slăbit 40 kg. „Acum nu mai fac ca înainte!”

Citeşte şi: Monica Anghel, dezvăluiri rare despre fiul ei. Aviv are 15 ani: „E ditamai bărbatul și sunt tare mândră”

Citeşte şi: Monica Anghel și Marian Caraivan, în ipostaze tandre în mediul online. Cum s-au fotografiat cei doi: „Știm că ne putem baza unul pe celălalt în orice moment al vieții”

„Noi, nu doar eu, nu suntem genul de părinți care să-i dăm tot timpul bani. „Dă-mi bani!, „Nu am. Înțelegi? Copilul trebuie să știe că banii nu se câștigă așa ușor, da? Trebuie să îi prețuiască, trebuie să aibă grijă de ei. Asta mi se pare foarte sănătos, dacă mă întrebi pe mine. Sau dacă îmi cere niște bani, îl întreb: „Pentru ce îți trebuie? Ce vrei să faci cu ei? Iar câteodată îi dau, câteodată nu îi dau”, a mărturisit ea, oferind un exemplu excelent de parenting responsabil.

Prin această metodă, artista se asigură că Aviv va înțelege efortul din spatele obținerii veniturilor și nu va privi resursele financiare ca pe un bun care i se cuvine de la sine.

Viața dincolo de scenă: „Facem exact ceea ce fac toți oamenii normali”

Deși mulți s-ar aștepta ca viața unei vedete de calibru să fie plină de excentricități și activități exclusiviste, Monica Anghel dărâmă complet aceste preconcepții. Pentru ea și familia ei, fericirea autentică se regăsește în cele mai simple și banale momente petrecute împreună, departe de lumina reflectoarelor.

„Păi fie mergem la un film, fie mergem să ne plimbăm prin parc, fie stăm cu ai mei și facem un grătar și bem un pahar de vin. De-astea, nimic special sau ieșit din comun. Sunt lucruri pe care le face toată lumea normală. Poate oamenii își imaginează că un artist face nu știu ce chestii. Nu. Facem exact ceea ce fac toți oamenii atunci când au timp liber”, a încheiat interpreta.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News