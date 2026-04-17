Cum se menține Monica Anghel după ce a slăbit 40 kg. „Acum nu mai fac ca înainte!”

Monica Anghel este una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii românești și o prezență constantă în showbizul autohton. Artista de 54 de ani a trecut printr-o schimbare radicală în ultimii ani, după ce problemele grave la coloană au obligat-o să își regândească complet stilul de viață. Rezultatul: minus 40 de kilograme, o rutină sănătoasă și o stare generală mult îmbunătățită.

O schimbare născută din necesitate medicală

Transformarea Monicăi Anghel nu a pornit din dorința de a arăta diferit, ci dintr-o nevoie urgentă de a-și proteja sănătatea. Artista a ajuns la operație după ce durerile de spate au devenit insuportabile, iar recuperarea a durat un an și jumătate.

„Dacă nu mă operam pe coloană, n-aș fi slăbit în viața mea. Mâncam prost, mâncam oricând. Am făcut recuperare un an și șase luni după operația pe coloană. Piciorul drept aproape că nu mai era funcțional”, a povestit artista, pentru click.ro.

Citeşte şi: Monica Anghel a dezvăluit misterul fotografiei de pe patul de spital. Prin ce intervenție dificilă a trecut cântăreața

Citeşte şi: Monica Anghel și Marian Caraivan, în ipostaze tandre în mediul online. Cum s-au fotografiat cei doi: „Știm că ne putem baza unul pe celălalt în orice moment al vieții”

Citeşte şi: Monica Anghel, dezvăluiri rare despre fiul ei. Aviv are 15 ani: „E ditamai bărbatul și sunt tare mândră”

În această perioadă dificilă, organismul ei a început să reacționeze la schimbările impuse de medici, iar kilogramele au început să dispară treptat.

Rutina care o menține în formă: disciplină, nu sacrificii

După operație, artista a decis să nu se mai întoarcă la vechile obiceiuri. A devenit atentă la alimentație, la mișcare și la modul în care își organizează mesele. Nu ține diete drastice, ci a integrat totul într-un stil de viață sustenabil.

„Mă mențin. Sunt o groază de chestii. De exemplu, mi-am luat de la supermarket o lipie proteică. Astăzi, înainte să plec la o întâlnire, mi s-a făcut foame și mi-am făcut repede o jumătate de lipie ca o omletă, cu puțină șuncă, câteva roșioare. Am mâncat-o așa. De obicei într-o zi, nu știu, sunt 3 mese pe zi.

Sau nu neapărat. Depinde. Dacă am treabă multă și n-am timp să mănânc, mănânc și mănânc seara când ajung acasă. Dar știu ce să mănânc. Acum nu mai fac ca înainte.”, a explicat artista.

Monica spune că nu are un program fix de mese, dar știe exact ce să aleagă. „Înainte ajungeam seara acasă și mâncam orice din frigider, acum nu. Am tot ce îmi trebuie în frigider. Iaurt, brânză de vaci, kefir, pește, carne, ouă, lapte de migdale.”

Chiar și deserturile și le pregătește singură, într-o variantă sănătoasă. „Când fac o înghețată din asta pe care mi-o fac eu în casă și este foarte bună și gustoasă și sănătoasă, și cu proteine, e fix ce trebuie.”

Dulciurile clasice au dispărut aproape complet din viața ei. „De dulciuri mă ating cât de rar pot. Prefer fructele, mai ales merele.”

A studiat pentru a-și înțelege propriul corp

Schimbarea nu a fost doar fizică, ci și intelectuală. Monica Anghel a vrut să înțeleagă mecanismele din spatele alimentației și ale stilului de viață sănătos, așa că s-a înscris la cursuri de specialitate.

„M-am înscris la trei cursuri: instructor de fitness, consultant nutriționist și consultant psihologie nutrițională”, a mărturisit artista.

De trei ani, este monitorizată și de un medic diabetolog și nutriționist, iar rezultatele sunt excelente. „Toate analizele mele sunt impecabile. Înainte de a avea probleme cu coloana erau foarte proaste.”

