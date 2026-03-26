Monica Anghel, dezvăluiri rare despre fiul ei. Aviv are 15 ani: „E ditamai bărbatul și sunt tare mândră”

Monica Anghel (54 ani), una dintre cele mai iubite artiste din România, a oferit detalii rare despre fiul ei, Aviv, în vârstă de 15 ani. Artista spune că își propune să-l învețe pe acesta lecții valoroase despre respect, responsabilitate și independență financiară.

Monica Anghel, dezvăluiri despre fiul ei adolescent

Fiul Monicăi Anghel va împlini 16 ani în toamna acestui an, iar cântăreața mărturisește cu mândrie că tânărul dă dovadă de maturitate și respect.

„Băiatul e ditamai bărbatul și sunt tare bucuroasă pentru el, e foarte înalt, e bărbat. Mă gândesc cu bucurie la iubita pe care o va avea, la viitoarea lui soție, atunci când va veni momentul, pentru că va avea pe cine să se bazeze. Este un bărbat adevărat, ca să zic așa”, a declarat ea pentru Spynews.

Monica Anghel pune un mare accent pe educația emoțională a fiului său. Împreună cu soțul ei, îi insuflă valori precum respectul și iubirea față de femei.

„În primul și în primul rând îi spun tot timpul, și eu, și soțul meu, că fetele trebuie să fie tratate cu respect, cu iubire, cu prețuire, cu grijă. Să știe să facă cadouri, așa e frumos”, a precizat artista.

Artista, educație financiară pentru Aviv

Un alt principiu pe care Monica Anghel îl respectă cu strictețe este acela de a nu-i da bani de buzunar fiului său. Aceasta consideră că este esențial să-l învețe să aprecieze valoarea banilor și importanța muncii.

„Banii se câștigă greu, banii trebuie prețuiți, mă refer la cei care muncesc pentru bani. Eu vorbesc despre mine, soțul meu, familia noastră, suntem oameni care muncim pentru fiecare bănuț și trebuie să-l învățăm responsabil”, a explicat Monica Anghel.

Adolescentul nu primește bani pentru cheltuieli zilnice, precum mâncare sau transport, deoarece familia este de părere că aceste nevoi pot fi acoperite în alte moduri.

„Nu cred că are nevoie de bani. Nu are ce să facă cu banii la școală. Transportul în comun este gratuit, iei o sticlă cu apă la tine, mănânci acasă, mai iei un sandviș la școală și asta e tot. Mi se pare o strategie foarte sănătoasă”, a explicat artista.

Monica Anghel nu răsplătește cu bani notele bune și munca în familie

Monica Anghel consideră că responsabilitatea unui copil față de propria educație și față de familie nu ar trebui să fie condiționată de beneficii financiare.

„Dacă ia o notă bună, o ia pentru el, iar asta este responsabilitatea lui, iar dacă face ceva pentru casă, o face pentru casa noastră, așa cum și eu și soțul meu o facem și nu ne plătește nimeni”, a adăugat artista.

Cântăreața își dorește să formeze un bărbat responsabil, care să fie un sprijin real pentru cei din jur și să prețuiască lucrurile cu adevărat importante în viață.

„Este o provocare, doar că trebuie să fii ca picătura chinezească, să-i spui lucrurile care nu sunt în regulă, mă refer la societatea în care trăim, că sunt extraordinar de multe lucruri care nu sunt ok”, a concluzionat Monica Anghel.

