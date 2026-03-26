Teo rupe tăcerea după divorțul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip. „Mă gândesc că poate de la asta!” Ce spune despre motivul separării lor

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Divorțul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip a luat prin surprindere nu doar publicul, ci și pe Teo Trandafir, prezentatoarea TV care i-a văzut pe cei doi formându-și relația chiar în platoul emisiunii sale. Teo nu și-a ascuns șocul și a vorbit deschis despre reacția ei, dar și despre ce crede că ar fi putut declanșa ruptura.

Un divorț neașteptat, confirmat oficial de Codruța Filip

Codruța Filip a anunțat în exclusivitate despărțirea, fără a oferi detalii despre motivele care au dus la finalul căsniciei. Artista a explicat că decizia a fost una comună și că relația dintre ei rămâne una civilizată.

„Da, ne-am despărțit la începutul anului. Am decis că este cel mai bine să mergem pe drumuri separate. Nu mai formăm un cuplu, tot ce pot să spun este că mergem mai departe, cu respect reciproc unul față de celălalt”, a declarat Codruța.

Ea a adăugat: „Viața merge mai departe, cu bune, cu rele, le luăm cum vin. Sigur că sunt momente dificile prin care fiecare trebuie să treacă, dar se întâmplă. Am hotărât de comun acord să o luăm pe căi separate.”

Teo Trandafir, șocată de veste: „Vai de capul meu!”

Pentru Teo Trandafir, vestea divorțului a fost complet neașteptată. Prezentatoarea a mărturisit în emisiunea sa că nu poate concepe separarea celor doi, pe care îi considera un cuplu solid.

„Poți să-mi zici și nu te cred de aici până în primăvara cealaltă. Îi cunosc pe amândoi, s-au cunoscut în emisiune la noi, la Revelion, aici. Vai de capul meu!”, a spus Teo, vizibil surprinsă.

Ea a subliniat că i-a văzut mereu împreună și foarte uniți, motiv pentru care vestea i s-a părut cu atât mai greu de acceptat.

În încercarea de a înțelege ce ar fi putut duce la despărțire, Teo a lansat o ipoteză legată de participarea Codruței Filip la show-ul „Desafio”, filmat în Thailanda.

„Știi ce mă gândesc… ea a fost plecată în Thailanda și a stat destul de mult. Mă gândesc că poate de la asta”, a spus prezentatoarea, sugerând că distanța și perioada lungă petrecută departe de casă ar fi putut afecta relația.

Apropiații fostului cuplu, luați prin surprindere de vestea divorțului

Claudia Ghițulescu, botezată de părinții lui Valentin Sanfira și apropiată de ambii artiști, a declarat că nu știa să existe probleme în căsnicia lui Valentin cu Codruța Filip. Artista spune că vestea divorțului i-a surprins pe toți, mai ales după ce a aflat că tocmai Codruța a fost cea care a depus actele de divorț.

„Părinții lui m-au botezat pe mine și suntem și rude de sânge. Tatăl lui și cu tatăl meu sunt verișori (…) Eu l-am văzut mai trist în ultimul timp (…) Ieri sau alaltăieri m-am întâlnit nas în nas cu Codruța, ea la fel era tristă, suferea și ea. Eu i-am spus: ”Te iau de mână și te duc acasă, dacă consideri”. A zis că au hotărât chestia asta (n.r. să se despartă) și să nu ne băgăm. Nu am auzit (n.r. despre divorț), eu am fost cu ei la Sfânta Parascheva în toamnă, am fost la ei acasă, la părinții Codruței. Nu am auzit niciodată lucrul ăsta, probabil sunt lucruri care sunt acolo în casa lor”, a declarat Claudia Ghițulescu pentru Spynews.

Urmărește-ne pe Google News