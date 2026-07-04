Teo Trandafir, dezvăluiri rare despre cariera de peste 30 de ani în televiziune. „Am și făcut, foarte prost, ceva diferit care m-a marcat, ceva ce n-aș mai face niciodată!”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Teo Trandafir rămâne una dintre figurile emblematice ale televiziunii din România. Cu o carieră impresionantă ce se întinde pe parcursul a mai bine de 30 de ani, vedeta a reușit să treacă testul timpului și să rămână în topul preferințelor publicului. Dincolo de zâmbetul inconfundabil și de energia debordantă, parcursul ei nu a fost lipsit de momente de cumpănă, deznădejde și decizii radicale.

Într-un interviu plin de asumare și sinceritate, realizatoarea TV a vorbit despre episoadele obscure ale carierei sale, lămurind motivele din spatele singurei sale retrageri din media și amintindu-și de cel mai mare eșec profesional de pe sticlă.

Marele regret din afara ecranului: „Ceva ce n-aș mai face niciodată”

Deși publicul a perceput-o mereu ca pe o prezență permanentă și invincibilă, a existat un moment de saturație maximă în care Teo Trandafir a vrut să renunțe definitiv la lumina reflectoarelor. Obosită de expunerea constantă și de rigorile celebrității, ea a căutat refugiul într-un domeniu total diferit, o mișcare pe care astăzi o consideră cea mai mare eroare din viața ei profesională: mandatul de parlamentar.

„Da, a fost un moment și chiar m-am retras o perioadă. Am și făcut, foarte prost, ceva diferit care m-a marcat, ceva ce n-aș mai face niciodată. E una dintre greșelile pe care nici măcar nu pot să mi le reproșez, pentru că n-am știut ce fac. Speram să scap de povestea asta cu aparițiile, cu presiunea inerentă în anumite momenete, îmi doream să am o viață normală.

Desigur că nu s-a întâmplat asta. Deci da, am renunțat pentru o scurtă perioadă, dar televiziunea are un fel al ei, misterios, în care, dacă nu mai vrei tu, te trage înăuntru”, a mărturisit îndrăgita prezentatoare, într-un interviu pentru viva.ro.

Bilanțul eșecurilor și emisiunea pe care a ratat-o complet

Privind în urmă la cele peste trei decenii de emisiuni, Teo Trandafir a avut curajul să vorbească și despre momentele mai puțin glorioase. Aceasta a dezvăluit că cel mai mare „fail” profesional s-a petrecut în perioada în care lucra la PRO TV, în cadrul unei ediții speciale pe care a fost nevoită să o susțină fără să aibă habar ce trebuia, de fapt, să transmită publicului.

„O singură dată am ratat rău, acum foarte mulți ani, pentru că nu am înțeles formatul. Eșecul a fost o emisiune veche de la PRO TV. Era o campanie cu Nicu, avea și o ștampilă, și am făcut o emisiune-maraton în care patru echipe îl căutau pe Nicu. Eu nu am înțeles deloc dacă acest „Nicu” este un om sau o metaforă. Am întrebat pe toată lumea și n-a știut nimeni să îmi spună, și am făcut și eu ce am știut. Noroc că a fost o singură emisiune și am dres-o ulterior”, a rememorat Teo, cu autoironie.

Secretul supraviețuirii media și lecția aspră pentru noua generație

Într-o epocă în care formatul clasic de televiziune se transformă radical sub presiunea tehnologiei, Teo Trandafir consideră că singura armă a unui profesionist este flexibilitatea. Ea compară vedetele rigide cu dinozaurii și atrage atenția asupra superficialității cu care tinerii din ziua de azi privesc ideea de celebritate și succes financiar.

Citeşte și: Andreea Popescu, prima reacție după ce s-a spus că Rareș Cojoc are o nouă iubită: „Nici eu, nici fostul soț nu ne-am fi așteptat”

Citeşte şi: Daniela de la „Casa iubirii” a dat cărțile pe față după ce i-a văzut împreună pe Valentin și Carolina: „Sunt geloasă!” Reacția concurentului

Citeşte şi: Secretele Elenei Gheorghe pentru o siluetă impecabilă. „Nu am făcut nicio intervenție estetică!”

„Frumusețea televiziunii este că se schimbă tot timpul și, dacă nu te adaptezi, se întâmplă ce s-a întâmplat cu T-Rex, care domina lumea. Nu o mai domină, pentru că nu s-a adaptat. Adaptabilitatea este apanajul inteligenței și e important să te schimbi în ritm cu treaba pe care o faci, indiferent de profesie. Sunt un om foarte muncitor și aceasta este probabil una dintre calitățile pe care publicul le-a apreciat. Dacă înțeleg ce mi se cere, nu mă las până nu iese.

Mi se pare lipsă de respect față de cei care ți-au acordat încrederea lor și față de telespectatorul căruia îi propui un produs”, a conchis vedeta.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News