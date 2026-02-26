Teo Trandafir, replică neașteptată când a fost întrebată ce a făcut cu banii de la Pro TV. „Păi nu erau așa mulți!” Ce i-a răspuns lui Dani Oțil

Dezvăluirea făcută de Teo Trandafir despre primii ei bani din televiziune a stârnit curiozitatea publicului, mai ales că vedeta este una dintre cele mai longevive și respectate figuri ale media din România. Povestea ei readuce în atenție începuturile unei cariere impresionante și modul în care a investit în stabilitatea ei personală.

Parcursul care a transformat-o într-un nume emblematic al televiziunii

Teo Trandafir a intrat în lumea televiziunii în 2001, odată cu angajarea la Pro TV, unde a realizat mai multe emisiuni care au devenit repere pentru public. Formatul Teo a consacrat-o rapid, iar stilul ei direct, cald și autentic a făcut-o una dintre cele mai iubite prezentatoare. În 2006, după o discuție tensionată cu Adrian Sârbu, Teo părăsește Pro TV și se mută la Romantica, unde devine director și realizator. Ulterior, colaborează cu Prima TV, iar din 2013 este una dintre vedetele postului Kanal D.

Astăzi, Teo prezintă Follow Us alături de Ilinca Vandici și realizează podcastul Gând la gând cu Teo, unde invită personalități din diverse domenii să își împărtășească poveștile.

Dezvăluirea despre banii câștigați la Pro TV

Într-un episod recent al podcastului său, avându-l invitat pe Dani Oțil, discuția a ajuns la un subiect care a stârnit interesul fanilor: ce a făcut Teo cu primii bani importanți câștigați în televiziune. Dani a întrebat-o direct: „Ce ați făcut, doamna Teo, cu banii de la Pro TV?”, iar răspunsul ei a fost la fel de sincer ca întotdeauna: „Mi-am făcut casă.”

Când Dani a insistat, întrebând dacă i-a folosit pe toți, Teo a răspuns cu umorul ei caracteristic: „Păi… nu erau așa mulți, că și la tine se spune că tu câștigi 10.000 pe lună.”

Citeşte şi: Ilinca Vandici și Teo Trandafir, reacție după ce s-a spus că Monica Gabor ar fi devenit din nou mamă. „Nimeni nu a știu nimic, nici ea cred că nu a știut!”

Citeşte şi: Ce spune Teo Trandafir despre conflictul dintre Luminița Anghel și David Pușcaș: „Mă iertați că îmi exprim o părere personală”

Prezentatorul de la Neatza a continuat gluma, făcând referire la zvonurile despre salariile din televiziune: „E slăbuț. Eu fac și X Factor, care e prime time și batem PRO TV. Nu ești dumneata aia cu suma pe șervețel?”, a spus Oțil.

Teo Trandafir, sinceră despre relația cu Dani Oțil

Cu o altă ocazie, Teo Trandafir a povestit că nu are o legătură cu Dani Oțil, spre deosebire de relația foarte bună pe care o are cu Răzvan Simion, colegul acestuia de la „Neatza”. Prezentatoarea de la Kanal D a explicat că Dani a ignorat-o la un eveniment, iar acel moment a făcut-o să creadă că el nu o simpatizează. În emisiunea „Follow us”, realizată împreună cu Ilinca Vandici, Teo a relatat episodul în care matinalul de la Antena 1 a trecut pe lângă ea fără să o bage în seamă, ajungând la concluzia că acesta nu are o părere prea bună despre ea.



“Nu o să știu niciodată să zic cum se pronunță, de fapt, Oțil, până când nu o să aud din gurița lui, dar având în vedere că nu cred că mă place foarte tare… Nu cred că mă place. Ne-am întâlnit la un moment dat la o petrecere-surpriză. Eu eram acolo pentru cuplul de atunci Lidia Buble și Răzvan, pe care îl salut și îl respect, spre deosebire de cele scrise. A trecut Dani, eu eram intimidată toată că, na, Dani, acid, tare. Eu mă pregătisem cu toate alea, tolba plină. Zic: ‚Bună’, el: ‚Bună’. Și atât a fost să fie” – a mărturisit Teo.

Urmărește-ne pe Google News