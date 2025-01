Teo Trandafir, despre relația cu Dani Oțil: „Nu cred că mă place”. Prezentatorul a ignorat-o la un eveniment

Teo Trandafir a dezvăluit că nu are niciun fel de relație cu Dani Oțil, deși cu colegul lui de la matinalul „Neatza”, Răzvan Simion, se înțelege de minune. Prezentatoarea de la Kanal D a mărturisit că colegul ei de breaslă a ignorat-o la un eveniment și de atunci crede că nu o place foarte tare.

Teo Trandafir, despre relația cu Dani Oțil

Teo Trandafir este una dintre cele mai longevive prezențe din televiziunea românească și are o mulțime de prieteni printre colegii de breaslă. Însă se pare că prezentatoarea de la Kanal D nu este apreciată de toată lumea, iar Dani Oțil se numără printre cei care nu ar vrea să aibă niciun fel de relație cu aceasta.

În emisiunea „Follow us” pe care o prezintă alături de Ilinca Vandici, Teo a povestit cum a fost ignorată de matinalul de la Antena 1, ajungând la concluzia că acesta nu o place foarte mult.

Vedeta a dezvăluit cum, în urmă cu patru ani, a participat la un eveniment organizat de Lidia Buble și Răzvan Simion, care pe atunci formau un cuplu, și a așteptat cu nerăbdare să schimbe câteva vorbe cu Dani. Doar că, acesta a ales să o salute formal și să meargă mai departe.

„Nu o să știu niciodată să zic cum se pronunță, de fapt, Oțil, până când nu o să aud din gurița lui, dar având în vedere că nu cred că mă place foarte tare…”, a spus Teo Trandafir în emisiunea sa.

„Dani?! De ce?”, a reacționat surprinsă Ilinca Vandici.

„Nu cred că mă place. Ne-am întâlnit la un moment dat la o petrecere-surpriză”, a început să povestească prezentatoarea.

„Eu eram acolo pentru cuplul de atunci Lidia Buble și Răzvan, pe care îl salut și îl respect, spre deosebire de cele scrise. A trecut Dani, eu eram intimidată toată că, na, Dani, acid, tare. Eu mă pregătisem cu toate alea, tolba plină. Zic: «Bună», el: «Bună». Și atât a fost să fie”, a precizat Teo Trandafir, făcând-o pe colega ei de platou să întrebe: „Un «Bună» sec?!”.

„Da, am stat cu Flavia, Răzvan și Lidia, dar a fost drăguț”, a mai spus Teo Trandafir.

Prezentatoarea, despre un eveniment care a marcat-o pe vremea când prezenta matinalul cu Mircea Badea

În episodul „Gând la gând cu Teo” din 12 septembrie, în care a avut-o invitată pe Simona Gherghe, Teo Trandafir a povestit o întâmplare care a marcat-o atât de puternic o afectează și în ziua de azi.

„Am pățit o chestie care mi-a marcat viața pentru totdeauna. Făceam matinal. Mă trezesc într-o zi de miercuri, în capul meu era sâmbătă. E 7 și un pic, ce vis”, a început Teo Trandafir.

La vremea respectivă, la TVR se difuza Shakespeare în zilele de marți. Prezentatoarea de televiziune și-a dat seama că era o zi de miercuri după ce și-a amintit ce urmărise la TV cu o seară în urmă.

„Am făcut șocul vieții mele. În capul meu era sâmbătă. Noroc că se inventaseră telefoanele mobile. Îl sun pe Mircea (n.r. Badea), care-mi zice să fiu calmă. Intră, vei găsi două sacoșe în fața ușii. Le iei, intri și de restul mă ocup eu.

„Nu știu cum am ajuns. Eram nebună. Am luat sacoșele, am intrat și Mircea a început să mă certe, vezi Doamne, că m-a trimis la piață la ora 5. Noroc că i-a trecut prin cap chestia asta”, a mai povestit prezentatoarea.

Deși au trecut câteva decenii de atunci, incidentul a afectat-o atât de profund pe prezentatoare încât nu poate dormi decât în camere cu jaluzele, draperii sau obloane opace.

„Am rămas cu o chestie invalidantă. Nu pot să plec în vacanță decât în locuri care au camere complet obturate. Eu dacă văd o rază de lumină (intră în panică – n.red.) După atâția ani, mie nu mi-a trecut chestia asta. Cred că o să o rog pe terapeută să o lucrez un pic. Nu e ok”, a mai zis Teo Trandafir.

