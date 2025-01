Bianca Drăgușanu a făcut turul casei sale. Imagini din locuința de lux a vedetei / Video

Bianca Drăgușanu (42 ani) a decis să facă un turul al casei sale, spre încântarea fanilor săi. Vedeta și-a decorat singură locuința de lux, care este situată într-o zonă exclusivistă din București. Aceasta se bucură de un living spațios, precum și de o grădină privată.

Bianca Drăgușanu a făcut turul casei sale

Bianca Drăgușanu a decis să își prezinte casa în mediul online. Vedeta, care este cunoscută pentru pasiunea ei pentru eleganță și lux, a făcut un tur al apartamentului ei situat într-o zonă de lux din Capitală, într-un clip distribuit pe TikTok. Mai mult, ea le-a dezvăluit fanilor că ea s-a ocupat de renovarea și decortarea locuinței, fără a apela la designeri.

Apartamentul Biancăi se întinde pe două etaje, are trei dormitoare, un living spațios open space cu bucătăria, două băi, un dressing de vis, precum și o grădină privată.

Vedeta a ales să își pună amprenta pe fiecare colț al apartamentului său, astfel că, spre deosebire de alte celebrități, l-a decorat singură, fără ajutorul unui designer. Aceasta a optat pentru culori deschise și un design modern.

Cum arată apartamentul Biancăi Drăgușanu

Bianca Drăgușanu locuiește în prezent într-un apartament de lux în București, dar spune că atunci când fiica ei, Sofia, va crește, atunci își va cumpăra o casă mai mare.

„Fiind foarte mică această curte, am fost nevoită să improvizez ceva. E și umbră, iar aici nu crește iarba. (…) Baia cred că am renovat-o anul trecut. Fiecare detaliu costă. (…) Când va crește Sofia va trebui să mobilizez și să luăm altă casă, dar momentan e suficient”, a afirmat vedeta în clipul din mediul online.

Deși a spus că nu știe care este valoare apartamentului ei, potrivit experților, acesta ar valora câteva sute de mii de euro.

Bianca Drăgușanu locuiește nu doar cu Sofia, ci și cu mama ei, în spectaculosul apartament.

„Eu mi-am redecorat și locuința. Am văzut niște poze pe Instagram și niște filmulețe pe TikTok cu home decor. Am ales așa, după gustul meu și am unit ideile. La un moment dat am fost nevoită să sparg gresia. Asta pentru că inițial alesesem altceva și nu se potrivea gresia cu faianța. Voiam să fie totul la fel și a trebuit să sparg, a fost o muncă titanică. Nu am avut un designer care să se ocupe de treaba asta, am făcut totul după gustul meu. Eu stau acolo de aproape 10 ani, iar acum a crescut și valoarea locuinței, pentru că am investit destul de mult în renovare”, a afirmat ea în urmă cu câteva luni pentru Fanatik.

„Toate piesele sunt foarte frumoase, au venit pe comandă, a durat 2 luni până au ajuns. Chiar am investit mult, puteam să îmi iau o mașină cu banii pe care i-am dat pe renovare”, a mai zis Bianca Drăgușanu.

