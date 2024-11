Ce vedete au datorii la bănci. Bianca Drăgușanu și Andreea Marin au fost nevoite să facă împrumut bancar

Vedetele par să aibă totul, o viață înconjurată de lux și fără griji, însă în spatele camerelor lucrurile nu stau deloc așa. La fel ca mulți alți oameni, celebritățile apelează și ele la creditele bancare pentru a-și putea duce la bun sfârșit planurile personale și profesionale. Printre cele care au dezvăluit că au avut sau încă au datorii la bănci se numără Bianca Drăgușanu și Andreea Marin.

Vedete ce au dezvăluit că au cerut credite bancare

Deși sunt persoane publice, de succes, vedetele au parte și de momente în care au nevoie de ajutor financiar. Acesta a fost și cazul a câtorva celebrități din showbizul autohton care nu au stat pe gânduri și au cerut un credit bancar pentru a-și îndeplini unele visuri.

Andreea Marin

Andreea Marin se află printre vedetele care au decis să ceară un credit la bancă pentru a-și deschide spațiul multimedia pe care îl deține astăzi. Prezentatoarea a mărturisit că tatăl său a învățat-o să nu ceară niciodată bani cu împrumut, dar s-a văzut nevoită să ia această decizie deloc ușoară pentru a-și vedea visul împlinit.

„S-a întâmplat după ce am spus clar că voi asculta sfatul tatălui meu și că nu voi face niciodată un împrumut la bancă. Am făcut un împrumut așezat, pentru că s-a ivit o ocazie, aceea de a avea spațiul meu multimedia de astăzi. Nu a fost deloc ușor. Se întâmpla la începutul pandemiei, însă am reușit și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta”, spunea „Zâna Surprizelor” în urmă cu ceva timp.

Bianca Drăgușanu

Bianca Drăgușanu și-a făcut și ea un credit ipotecar, în urmă cu câțiva ani, pentru a-și putea cumpăra o casă.

„Cred că acum câțiva ani, mi-am luat una dintre case cu un împrumut bancar din acela, credit. Cred că pentru o casă am făcut”, a mărturisit vedeta.

Însă, Bianca Drăgușanu a precizat că perioada în care a trebuit să achite ratele a fost una stresantă.

Romanița Iovan

Creatoarea de modă Romanița Iovan a dezvăluit că și ea s-a văzut nevoită să ceară un împrumut pentru a-și putea dezvolta afacerea.

„Am făcut foarte multe credite pe societate. Eu așa m-am dezvoltat. Toate investițiile mele importante, cum ar fi imobilul meu de birouri pe care l-am construit acum 20 și ceva de ani, l-am construit pe credit. Imobilul din Primăverii tot pe credit. Eu sunt de partea relației cu băncile. OK, că acum ROBOR-ul și creditele au devenit foarte periculoase pentru fiecare pentru noi. După părerea mea, dacă ești un om cinstit, nu ai cum să te dezvolți dacă nu apelezi la bănci”, a declarat Romanița Iovan.

Dana Săvuică

Dana Săvuică a aflat și ea cum este să ai rate la bancă. Fostul model a precizat că și-a propus să nu mai apeleze niciodată la împrumuturi, după ce a terminat de achitat creditul.

„Am făcut împrumut la bancă pentru casă și mi-am blestemat zilele din momentul acela. Ratele veneau indiferent de ce zile bune și rele aveam. Mi-am promis că nu voi mai face niciodată un împrumut bancar”, a dezvăluit ea.

Elena Gheorghe

Elena Gheorghe a fost și ea nevoită să facă un credit bancar pentru a-și cumpăra casa visurilor. Dar spune că acea perioadă a fost una stresantă pentru ea.

„Am făcut la un moment dat un împrumut la bancă pentru casă și am stat cu destul de mult stres. Între timp l-am achitat. Când faci un împrumut nu este tocmai confortabil. E dificil”, a declarat artista la Pro TV.

Camelia Potec

Camelia Potec a mărturisit că ea a fost nevoită să facă nu unul, ci două credite.

„Două credite în viața mea. Mai am doar unu. Unul de nevoie personale, în momentul în care m-am mutat în București și am cheltuit toți banii câștigați din sport pe un apartament și o mașină și am rămas făără bani. Și credit pentru a-mi cumpăra un alt apartament aproape 10 ani mai târziu. Sper să nu mai fac niciodată un credit, dar nu se știe niciodată”, a povestit fosta sportivă.

Cristina Cioran

Nici Cristina Cioran nu este străină de biroul creditorului. Actrița a precizat că a ales să își facă credite pentru a investi în ea.

„Am făcut credit pentru mine. Sunt cea mai bună investiție a mea. Hăinuțe, gentuțe, bijuterii, vacanțe. Ce poate să facă un om cu banii?”, a spus ea.

Ileana Badiu

Ileana Badiu se află și ea pe lista vedetelor care au solicitat ajutor băncilor pentru a-și duce la bun sfârșit planurile.

„Am făcut un împrumut la bancă pentru a-mi construi casa în care locuiesc. Pe mine m-a motivat să cer mai mult și mai mult ca să pot să plătesc și ratele, dar totodată să am și viața pe care mi-o doresc”, a afirmat ea.

Corina Caragea

Da, am un credit pe 30 de ani pentru un apartament. L-am luat când eram foarte mică, 20 și un pic de ani. Merită dacă vrei să ai casa ta și alta soluție nu aveam. Plus că îmi place să fiu independentă și e așa o satisfacție când știi că ai muncit pentru fiecare linguriță din casă.

