Sia și Daniel Bernad divorțează după doi ani de căsnicie. Cântăreața a depus actele de divorț miercuri, 19 martie, invocând „diferențe ireconciliabile” ca motiv al despărțirii.

Cântăreața Sia (49 de ani) și soțul ei, Daniel Bernad, CEO-ul și co-fondatorul unui cabinet de medicină integrativă numit Modern Medicine Services, s-au despărțit după trei ani de relație, dintre care doi de căsnicie.

În urmă cu aproape fix un an, artista și afaceristul au devenit părinții primului lor copil împreună, Somersault Wonder Bernad, care va împlini un an pe 27 martie 2025.

Cântăreața nominalizată la premiile Grammy solicită custodia legală și fizică a copilului lor, dar este deschisă la drepturi de vizită pentru Bernad.

În schimb, artista cere instanței să nu o oblige să-i acorde fostului soț pensie alimentară.

S-au căsătorit la lumina lumânărilor

Sia și Daniel Bernad s-au căsătorit civil în decembrie 2022 și religios în mai anul următor. Cununia religioasă s-a desfășurat într-un cadru intim, la lumina lumânărilor, la Vila Olivetta a lui Domenico Dolce și Stefano Gabbana din Portofino, Italia. Doar șase invitați au fost prezenți la eveniment.

Anterior, Sia a fost căsătorită cu Erik Anders Lang. Nunta lor a avut loc în casa solistei din Palm Springs, California, în august 2014, la două luni după ce Lang a anunțat logodna lor pe Instagram, în iunie 2014. În decembrie 2016, cei doi s-au despărțit.

De ce a adoptat Sia doi băieți de 18 ani

În 2019, Sia a devenit mama a doi băieți adolescenți. La acea vreme, ambii aveau 18 ani și erau pe cale să iasă din sistemul de plasament. Într-un interviu acordat revistei InStyle în 2020, Sia a vorbit despre adopția băieților ei, dezvăluind că „și-a dorit întreaga viață să fie mamă“.

Tot atunci, cântăreața a vorbit deschis despre infertilitate, spunând că a urmat tratamente de fertilizare in-vitro cu Lang. „În cele din urmă, am obținut embrioni, dar apoi am divorțat, așa că nu am putut să îi folosesc”, a declarat Sia publicației.

Vizionarea documentarului HBO „Foster”, din 2016, care explorează sistemul de plasament, a determinat-o pe Sia să devină părinte. Doi ani mai târziu, artista l-a găsit pe băiatul pe care îl văzuse în documentar și a decis să îl adopte.

Când a aflat, adolescentul a întrebat dacă „vărul său Che” de la căminul de plasament ar putea veni să locuiască și el cu ei. „Aveam două dormitoare libere, așa că am spus: «Sigur!»”, a povestit Sia. „Și chiar dacă nu-l mai întâlnisem niciodată pe Che, s-a mutat și el la mine în acea seară.”

