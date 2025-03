Cezar Ionașcu s-a întors acasă la soție și copii. Ce a făcut înainte să se vadă cu Oksana și cei mici

Cezar Ionașcu s-a întors acasă la soție și copii, după zvonurile că partenera de viață, Oksana Ionașcu, l-a dat afară din cauza infidelității.

Cezar Ionașcu s-a întors acasă la soție și copii

Despre Oksana și Cezar Ionașcu se scrie de mai multe zile că ar fi la un pas de divorț, după ce bărbatul i-ar fi fost infidel partenerei lui de viață. În consecință, aceasta l-ar fi dat afară din casă.

Cezar Ionașcu a infirmat zvonurile despre divorț și infidelitate, iar recent a fost fotografiat de paparazzi Spynews.ro întorcându-se acasă la soție și copii.

Influencerul ar fi lipsit de acasă cât soția lui se afla într-un retreat în Bali. În prezent, atât Oksana, cât și Cezar s-au întors acasă la cei șase copii.

Înainte să ajungă acasă, Cezar Ionașcu s-a oprit la un supermarket, unde a făcut câteva cumpărături, pentru ca mai apoi să se îndrepte spre locuința în care trăiește împreună cu familia lui. Vezi imaginile aici!

Despre Cezar Ionașcu se speculează că i-a fost infidel soției cu o jurnalistă pe nume Floriana Jucan. Speculațiile despre o potențială relație extraconjugală între cei doi au apărut după ce aceștia au publicat pe conturile lor de Instagram imagini surprinse în aceeași ipostază, în aceeași încăpere, cu o carte din 1643.

Cum a răspuns Cezar Ionașcu la acuzațiile că și-a înșelat soția cu jurnalista Floriana Jucan

Cezar Ionașcu a răspuns la toate zvonurile din presă pe contul lui de Instagram.

„Sunt nevoit să fac o serie de precizări.

1. Nimeni nu a alungat și nu a scos afară din casă pe nimeni.

2. În această lume largă, mare și frumoasă, există o serie mare de credințe. Fiecare dintre noi este liber să opteze pentru orice fel de credință. Eu am optat pentru manifestarea credinței creștin-ortodoxe, având statutul de student la Facultatea de Teologie Pastorală și fac lucrare în această misiune. Pe de altă parte, Oksana a optat pentru ideea de new age, holistică, domeniu în care face, la rândul ei, o lucrare foarte bună. Există diferențe de opinie sau divergențe de natură spirituală care nu afectează acest cuplu.

3. A avea pasiuni comune cu o persoană, nu înseamnă că această pasiune comună este prin definiție și un amantlânc. Nu înseamnă că acea persoană este și amanta pe care presa a presupus-o. Din respect pentru această persoană nobilă fac această precizare (…) Neștiind cu ce se mănâncă această știință a familie sau a copiilor, e bine ca aceste persoane să se abțină”, a spus Cezar Ionașcu, pe Instagram.

Cum a reacționat Oksana Ionașcu la tot ce a apărut în presă despre ea și soțul ei

Oksana Ionașcu nu a negat nimic din ce s-a scris până la acest moment în presă și a precizat că își dorește să tragă o concluzie și abia apoi să vorbească public despre mariajul ei.

„Eu înțeleg cum funcționează lucrurile un pic mai mult decât am timp să povestesc în emisiune. Îmi dau seama că nimic nu este nici întâmplător, nici accidental și nici împotriva noastră. Cele mai nefaste întâmplări, și au fost câteva la viața mea, peste ani am realizat că au fost unele dintre cele mai mari binecuvântări pe care am putut să le primesc. În momentele de maximă provocare nu sunt în cea mai bună formă, dar în mine există și partea care vede că e ok. Asta e viața, e surprinzătoare și e în regulă. Nu mă ajută cu nimic să fiu terminată”, a explicat creatoarea de conținut online, în emisiunea „Follow Us!”, de la Kanal D.

În încheiere, Oksana Ionașcu a admis că se simte destabilizată de tot ceea ce se întâmplă în viața ei la momentul prezent.

„Am avut momentele mele de nu mai pot altfel (decât terminată – n.red.), le am. Dar nu este un episod care să mă doboare. Destabilizat da, probabil, dar nu este ceva care să mă scoată din magnetismul meu personal”, a concluzionat.

