Ce spune Teo Trandafir despre Cezar Ionașcu, după ce s-a scris că a înșelat-o pe soția lui, Oksana, cu care are șase copii: „Mi se pare o ușoară ostentație”

Teo Trandafir a dezbătut cu Ilinca Vandici, în cadrul emisiunii lor de la Kanal D, „Follow Us!”, speculațiile cum că Cezar Ionașcu ar fi înșelat-o pe soția lui, Oksana, cu o jurnalistă.

Teo Trandafir, opinie tranșantă despre zvonurile cum că Cezar Ionașcu și-a înșelat soția

De mai multe zile, în presă circulă zvonuri că Oksana Ionașcu l-a dat pe soțul ei afară din casă după ce a aflat că i-a fost infidel. Ulterior, tot în presă au apărut speculații cum că Cezar Ionașcu și-ar fi înșelat partenera de viață cu jurnalista Floriana Jucan.

Speculațiile despre o potențială relație extraconjugală între Cezar Ionașcu și Floriana Jucan au apărut după ce aceștia au publicat pe Instagram imagini surprinse în aceeași ipostază, în aceeași încăpere. Vezi fotografiile în galeria foto de mai sus! Despre aceste imagini, Teo Trandafir a avut o opinie tranșantă.

„Nu a fost o greșeală. Părerea mea este că a fost făcut intenționat, pentru că s-au pozat și postat. Poți să faci o poză și să nu o postezi, știi ce zic? Mi se pare o ușoară ostentație pe undeva, dacă nu cumva e doar în capul meu. E prea mare coincidența”, a spus Teo Trandafir, în cadrul emisiunii sale, „Follow Us!”.

Ce concluzie a tras Teo Trandafir după ce a vorbit cu Oksana Ionașcu

Oksana Ionașcu a fost invitată în platoul emisiunii „Follow Us!”, unde a făcut mai multe declarații privind zvonurile despre ea și soțul ei din presă. Teo Trandafir a dezvăluit la ce concluzie a ajuns după ce a ascultat ce a avut Oksana de zis.

„«Mie când mi-a fost bine, am fost în armonie cu…» Este un timp verbal care ascunde o acțiune începută și terminată în trecut. Eu cred că Oksana a luat niște decizii, la cum am simțit-o eu. Am avut senzația că este un om determinat care a trecut prin (turbulențe – n.red.), dar e gata să (se liniștească – n.red.). A fost zgâlțăială, dar cât o să mai fie? Că am și eu șase copii acasă…”, a mai spus prezentatoarea TV, la Kanal D.

Ilinca Vandici și Teo Trandafir i-au avut invitați în platoul lor atât pe Cezar, cât și pe Oksana. Pe Cezar în ediția din 4 martie 2025, înainte să apară speculațiile de divorț în presă, iar pe Oksana în ediția din 20 martie, după apariția zvonurilor.

În ediția din 4 martie 2025 a emisiunii „Follow Us!”, Cezar Ionașcu a dat de înțeles că între el și soția lui lucrurile nu sunt ceea ce par pe rețelele sociale.

„Asta se numește iubire. Ori te doare, cum mă doare în fiecare zi cu Oksana, ori te lași. Nu suntem cuplul ideal. Nu e așa, pozele sunt poze. E altfel. Ține de intimitate, un bărbat nu vorbește despre intimitate”, a spus Cezar Ionașcu atunci.

La rândul ei, Oksana Ionașcu a spus că se simte destabilizată de zvonurile din presă.

Oksana și Cezar Ionașcu sunt căsătoriți din anul 2017 și împreună au șase copii.

