Oksana Ionașcu spune că se simte destabilizată de zvonurile că l-a dat afară pe soțul ei, Cezar Ionașcu, din cauza infidelității: „Viața e surprinzătoare”

Oksana Ionașcu a oferit prima declarație pentru presă după zvonurile că l-a dat afară din casă pe soțul ei, Cezar Ionașcu, din cauza infidelității.

Oksana Ionașcu a făcut primele declarații despre speculațiile că l-a dat afară pe Cezar Ionașcu

Oksana Ionașcu, autor, antreprenor și „mentor al feminității pure”, a fost invitată în platoul emisiunii „Follow Us!”, de la Kanal D, pentru a vorbi despre magnestim. Mai precis, Oksana a venit să le ofere altor femei instrumentele prin care acestea din urmă să atragă lucruri bune în viețile lor.

La finalul discuției despre magnetism, Oksana Ionașcu a fost întrebată direct de către Ilinca Vandici, una dintre gazdele emisiunii, despre zvonurile din presă despre căsnicia cu Cezar Ionașcu.

„Ceea ce se vorbește în momentul de față este în plin proces, nu este o acțiune terminată. Nu pot să am nicio concluzie. Când voi avea o concluzie, când vom ajunge toți cei implicați la o concluzie, voi veni cu drag și vă voi împărtăși cum s-a ajuns acolo și ce s-a creat până la final. Până în acel moment, consider că este necesar să respectăm granițele personale ale tuturor celor despre care se vorbește în momentul de față”, a spus soția lui Cezar Ionașcu.

„Nu mă ajută cu nimic să fiu terminată.”

Teo Trandafir, cealaltă gazdă a emisiunii, a împărtășit că, atunci când a trecut printr-o situație similară, ea a fost „terminată”. Prezentatoarea TV a întrebat-o apoi pe Oksana cum de rămâne atât de relaxată și pozitivă, cel puțin în fața camerelor de filmat, în contextul actual.

„Eu înțeleg cum funcționează lucrurile un pic mai mult decât am timp să povestesc în emisiune. Îmi dau seama că nimic nu este nici întâmplător, nici accidental și nici împotriva noastră. Cele mai nefaste întâmplări, și au fost câteva la viața mea, peste ani am realizat că au fost unele dintre cele mai mari binecuvântări pe care am putut să le primesc. În momentele de maximă provocare nu sunt în cea mai bună formă, dar în mine există și partea care vede că e ok. Asta e viața, e surprinzătoare și e în regulă. Nu mă ajută cu nimic să fiu terminată”, a explicat creatoarea de conținut online.

„Nu este un episod care să mă doboare.”

În încheiere, Oksana Ionașcu a admis că se simte destabilizată de tot ceea ce se întâmplă în viața ei la momentul prezent.

„Am avut momentele mele de nu mai pot altfel (decât terminată – n.red.), le am. Dar nu este un episod care să mă doboare. Destabilizat da, probabil, dar nu este ceva care să mă scoată din magnetismul meu personal”, a concluzionat.

Cu cine ar fi înșelat-o Cezar Ionașcu pe Oksana

Oksana și Cezar Ionașcu sunt căsătoriți din anul 2017 și împreună au șase copii. După ce s-a scris că s-ar fi despărțit cu scandal, Cezar a negat zvonurile, precizând că el și soția lui trec doar printr-o perioadă mai dificilă în căsnicia lor.

Despre Cezar, care în trecut a format un cuplu cu Ozana Barabancea, s-a scris că ar fi înșelat-o pe Oksana cu jurnalista Floriana Jucan. Speculațiile din presă au apărut după ce atât bărbatul, cât și jurnalista au publicat pe Instagram imagini surprinse în aceeași ipostază, în aceeași încăpere. Vezi imaginile în galeria foto de mai sus!

Foto: Instagram/@oksanaionascu; @cezarionascu; @florianajucan

