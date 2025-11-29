Cu ce bărbați s-a iubit Corina Dănilă. De ce a divorțat de singurul soț și de ce s-a despărțit de tatăl fiicei sale, Norris Măgeanu: „Nu a fost un capitol ușor”

Corina Dănilă a păstrat întotdeauna discreția când a venit vorba de viața ei sentimentală, cu toate că a avut mai multe relații publice. Descoperă în rândurile de mai jos de ce a divorțat de singurul soț, dar și de ce s-a despărțit de tatăl fiicei sale, Norris Măgeanu.

Cu ce bărbați s-a iubit Corina Dănilă

Corina Dănilă poate număra pe degetele de la o singură mână relațiile ei publice. Actrița a fost căsătorită cu prezentatorul TV Valentin Moraru și a format cupluri cu omul de afaceri Peter Imre și cu pilotul Norris Măgeanu. După ce relația cu Măgeanu s-a încheiat, prezentatoarea de la TVR Cultural nu s-a mai afișat alături de niciun alt bărbat. Cu toate acestea, Corina a fost surprinsă de mai multe ori de paparazzi în compania unui potențial iubit.

Valentin Moraru

Corina Dănilă fost căsătorită o singură dată, cu prezentatorul TV Valentin Moraru, de care a divorțat în 1999, din cauza distanței. La vremea respectivă, Corina făcea naveta la Chișinău, unde primise o ofertă de job de nerefuzat, iar relația la distanță nu a funcționat. „L-am cunoscut pe soțul meu la PRO TV. M-a păcălit Valentin Moraru, care prezenta știrile din sport, și m-a luat de nevastă. Dar cred că l-am păcălit și eu pe el…”, mărturisea Corina în trecut.

Invitată recent în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, fosta știristă a mărturisit că ea și Moraru s-au despărțit pentru că erau prieteni foarte buni, în loc să fie un cuplu. „După o perioadă de trăit împreună ne-am dat seama că suntem, de fapt, foarte buni prieteni, și că am încurcat borcanele”, a spus Dănilă, în emisiunea de la Kanal D.

Peter Imre

După divorț, Corina Dănilă a format un cuplu cu omul de afaceri Peter Imre, însă nu au ajuns la altar. Imre, care a murit în anul 2022, la 60 de ani, a fost unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din România, cunoscut pasionat de mașini și o prezență mondenă.

Nici Corina, nici Peter nu au explicat niciodată de ce relația lor s-a încheiat.

Norris Măgeanu

După despărțirea de Peter Imre, Corina Dănilă l-a cunoscut pe pilotul Norris Măgeanu, cu care are o fiică, Rianna, de 21 de ani. Prezentatoarea și pilotul s-au despărțit în anul 2008.

Surse din presa vremii susțineau că motivul despărțirii ar fi fost gelozia pilotului și faptul că actrița nu a fost acceptată de soacra ei. Măgeanu a negat zvonurile care o priveau pe mama lui. Tot în emisiunea lui Denise Rifai, despre aceste speculații, Corina a spus: „Eu refuz să cred așa ceva”. „Nu a fost un capitol ușor. Nu am început acest capitol cu intenția de a-l termina”, a mai spus actrița, despre despărțirea de tatăl fiicei sale.

Corina Dănilă, fotografiată în prezența unui bărbat misterios

După aceste trei relații publice, Corina Dănilă nu s-a mai afișat cu niciun bărbat, deși a fost surprinsă de paparazzi în compania unui potențial iubit, în 2024. Prezentatoarea TV a preferat discreția privind viața de cuplu, concentrându-se pe carieră și pe creșterea fiicei sale, Rianna.

