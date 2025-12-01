Victor Cornea, surpriză de proporții pentru Andreea Bălan, de ziua onomastică. „De la prima oră a dimineții…” Cum a fost răsfățată artista

Andreea Bălan a trăit momente de mare emoție pe 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, ziua în care și-a sărbătorit onomastica. Artista a fost răsfățată de cei dragi cu gesturi pline de iubire, care au făcut-o să lăcrimeze de fericire. În același timp, vedeta a vorbit despre planurile de viitor alături de partenerul ei, tenismenul Victor Cornea.

Surprizele familiei care au emoționat-o până la lacrimi

Ziua a început cu o poezie compusă de Victor Cornea, dar și cu felicitări și un desen de familie oferite de cele două fetițe ale artistei, Ella și Clara. Mama Andreei a pregătit un tort delicios, completând tabloul unei dimineți pline de dragoste. „Astăzi, de Sfântul Andrei, am fost sărbătorită cu multă dragoste și o poezie superbă! De la prima oră a dimineții, m-au surprins Ella și Clara cu felicitări, Victor cu o poezie superbă, iar Buni cu un tort delicios. Sunt atât de fericită și împlinită să petrec această zi alături de familia mea”, a transmis cântăreața pe Instagram.

Mesajul artistei pentru fanii săi

În postarea de pe rețelele sociale, Andreea Bălan a ținut să ureze „La mulți ani” tuturor celor care își serbează ziua numelui. „La mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua numelui, Andrei și Andreea! Să aveți o zi extraordinară, o petrecere frumoasă și o iarnă de poveste!”, a scris artista, subliniind recunoștința pentru gesturile venite din partea familiei.

Citeşte şi: Andreea Bălan spulberă misterul. Și-a invitat sau nu tatăl la nuntă? „A spus că nu știe”

Citeşte şi: De ce au divorțat Andreea Bălan și George Burcea, candidatul POT la Primăria Capitalei: „Avea vicii”

Citeşte şi: Andreea Bălan și George Burcea, surprinși împreună, în oraș, la cinci ani de la divorț. Cum au fost fotografiați

Citeşte şi: Andreea Bălan și Victor Cornea au anunțat data nunții. Cum arată invitația și cine le vor fi nași

Planuri de nuntă alături de Victor Cornea

De mai bine de doi ani, Andreea și Victor trăiesc o poveste de dragoste intensă. Cei doi se pregătesc să își unească destinele pe 10 mai 2026, într-un cadru de vis. Victor Cornea a confirmat data nunții în emisiunea lui Cătălin Măruță, arătând invitația oficială. „O să fie pe 10 mai, la anul”, a spus sportivul.

Andreea Bălan a vorbit cu mândrie despre viitorul nume pe care îl va purta: „Nașii sunt prieteni de-ai lui Victor, pasionați de tenis. (…) E foarte frumos și îl respect foarte mult și mă mândresc cu numele lui. Numele lui este cunoscut internațional. Numele lui e mai cunoscut ca al meu. Și apoi când mergem în turnee e frumos să apară familia Cornea.”

Pregătirile pentru nunta Andreei Bălan și a lui Victor Cornea sunt deja în plină desfășurare. Artista a dezvăluit că locația a fost stabilită pe malul Lacului Buftea, într-un cadru de poveste, iar florile, aranjamentele și decorul au fost deja alese. Urmează etapa de degustare a meniului, pentru ca totul să fie pus la punct până în ziua cea mare. Cei doi au început și repetițiile pentru dansul mirilor, moment pe care îl consideră unul dintre cele mai importante ale serii.

Victor a recunoscut că simte o anumită presiune, dar este încrezător că va reuși să țină pasul cu mireasa lui: „Dansul mirilor e cel mai complicat. Un pic de presiune pe mine, dar am cel mai profesionist dansator lângă mine. O să mă ajute, sunt convins. Am făcut mici repetiții și eu zic că mă descurc.” Astfel, cuplul își dorește ca fiecare detaliu să reflecte povestea lor de dragoste și să transforme evenimentul într-o amintire de neuitat.

Foto – Instagram / Facebook

Urmărește-ne pe Google News