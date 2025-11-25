Andreea Bălan și Victor Cornea au anunțat data nunții. Cum arată invitația și cine le vor fi nași

Andreea Bălan și Victor Cornea (32 ani) au anunțat când se vor căsători. Dacă până acum cei doi au amânat nunta din cauza carierelor lor, artista și tenismenul au găsit momentul oportun pentru a ajunge în fața altarului.

Andreea Bălan și Victor Cornea au anunțat data nunții

Andreea Bălan și Victor Cornea au ales data nunții și sunt nerăbdători să facă pasul cel mare. Invitați în emisiunea „La Măruță” de la Pro TV, artista și logodnicul ei au precizat că evenimentul va avea loc pe 10 mai 2026.

„O să fie pe 10 mai, la anu”, a spus Victor Cornea, în timp ce Cătălin Măruță le-a arătat tuturor invitația.

„Locația e stabilită, e undeva pe malul Lacului Buftea, am stabilit florile, aranjamentul, decorul, urmează să facem și degustarea”, a afirmat și Andreea Bălan.

Cei doi ai început deja să repete dansul mirilor, iar Victor este încrezător că va reuși să țină pasul cu mireasa lui.

„Dansul mirilor e cel mai complicat. Un pic de presiune pe mine, dar am cel mai profesionist dansator lângă mine. O să mă ajute, sunt convins. Am făcut mici repetiții și eu zic că mă descurc”, a spus el.

În ceea ce privește piesa pe care vor dansa, Andreea Bălan a precizat că este o surpriză chiar și pentru Victor Cornea.

„Urmează o melodie nouă, este surpriză, el nu o știe. O voi lansa la Sala Palatului și o voi cânta în premieră acolo special pentru el, pe 1 martie. Și apoi poate vom face dansul mirilor pe ea, dacă îi va plăcea piesa. Dacă nu, o să aleagă el piesa”, a menționat artista.

Cine vor fi nașii

Victor Cornea a explicat și de ce a ales să o ceară de soție pe Andreea Bălan în avion, în timpul zborului spre Laponia.

„A fost neașteptată cererea, foarte frumoasă, foarte originală. La înălțime și mă bucur mult că s-a întâmplat”, a afirmat cântăreața emoționată.

„Am ales asta pentru că tocmai îmi petrec foarte mult timp în aer și a fost mai aproape de Divinitate. Și am avut toți copiii și am considerat că e momentul ideal pentru asta și a fost superb”, a explicat tenismenul.

În ceea ce privește nașii, Victor și Andreea au spus că nu sunt persoane publice, ci doi prieteni de-ai jucătorului de tenis.

„Nașii sunt prieteni de-ai lui Victor, pasionați de tenis”, a precizat artista.

Andreea Bălan va lua numele soțului ei

Întrebată de Cătălin Măruță dacă își va păstra sau nu numele după căsătorie, Andreea Bălan a spus că va lua numele lui Victor Cornea.

„E foarte frumos și îl respect foarte mult și mă mândresc cu numele lui. Numele lui este cunoscut internațional. Numele lui e mai cunoscut ca al meu. Și apoi când mergem în turnee e frumos să apară familia Cornea”, a subliniat ea.

La fel de entuziasmați de eveniment sunt și părinții lui Victor Cornea, care, potrivit sportivului, abia așteaptă să fie prezenți la nuntă.

„De abia așteaptă, sunt pregătiți. Sunt fericiți. Ei locuiesc la Sibiu, dar de abia așteaptă să fie prezenți la nuntă. Am parte de o familie extraordinară care m-a ajutat să îmi îndeplinesc acest vis pe care l-am îndeplinit deja și pe care în continuare îl îndeplinesc. Deja am 7 participări la Grand Slam-uri, e ceva incredibil pentru mine și fără ei nu aș fi reușit”, a povestit el.

În același timp, Victor Cornea a menționat faptul că tatăl lui a fost la rândul lui sportiv de performanță, astfel că a știut să îl îndrume și susțină pe acest drum.

„Tatăl meu a fost și el sportiv de performanță în generația de aur a României în handbal și știe cu ce se mănâncă performanța”, a explicat jucătorul de tenis.

Cine o conduce la altar pe Andreea Bălan

După ce în presă au apărut speculații cu privire la prezența tatălui ei la nunta cu Victor Cornea, Andreea Bălan a precizat că acesta este invitat la nuntă și va fi acolo cu întreaga familie. Relația lor s-a îmbunătățit considerabil în ultima perioadă, bărbatul chiar urcând pe scenă cu fiica sa la Sala Palatului.

Însă, artista spune că nu tatăl ei este cel care o va conduce la altar, această onoare revenindu-i lui Aurelian Temișan, nașul fiicelor sale.

„Mă conduce nașul Temi, falnic și înalt”, a menționat Andreea Bălan.

