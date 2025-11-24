Dana Rogoz, aventură cu familia în Europa cu trenul. Câte țări au vizitat și ce traseu au ales

Dana Rogoz și soțul ei au decis să plece într-o aventură cu copiii prin Europa. Aceștia au ales ca mijloc de transport trenul și au călătorit în perioada 26 decembrie 2024 – 1 ianuarie 2025. Actrița a împărtășit cu fanii mai multe sfaturi prețioase, în cazul în care sunt persoane care vor să le ia exemplul și să călătorească cu trenul în Europa.

Dana Rogoz, sfaturi pentru călătoriile cu trenul în Europa

Dana Rogoz a decis să își ia soțul și cei doi copii și să plece într-o aventură la finalul anului trecut. Întreaga familie a vizitat 7 țări la finalul anului trecut și a făcut acest lucru doar cu trenul. Actrița a posta tun vlog în care a vorbit despre întreagă experiență.

Ea a spus că primul tren pe care l-au luat a fost București-Budapesta. Mai mult, Dana Rogoz a mărturisit că toate biletele au fost cumpărate de la ghișeu, pentru că nu au putut fi luate online.

„Suntem în vagonul de dormit. Vagonul de dormit are două paturi, practic clasa întâi, iar cușeta este considerată ca fiind clasa a doua, deoarece are patru paturi. Eu când am mers la ghișeu, am întrebat dacă trenul acesta este cel cu WC și duș, iar doamna de acolo mi-a spus că depinde de ziua respectivă.

Noi am riscat. Am zis că decât să luăm clasa a doua și să doarmă fiecare comod, în patul lui, mai bine riscăm că poate nimerim două paturi, WC și duș. Ei bine, nu am nimerit. Avem doar chiuvetă și este cel mai gălăgios compartiment din tren. Oricum este o aventură. Faptul că nu avem toaletă nu este așa o problemă, având în vedere că este un singur drum”, a povestit Dana Rogoz într-un vlog postat pe YouTube.

Ce amintiri le-a făcut copiilor

Dana Rogoz a mărturisit că și-a dorit enorm ca aventura să rămână o amintire frumoasă pentru copiii ei. Mai mult, ea a spus că a luat ștampile pentru micuți ca ei să poată ștampila paginile din jurnalele de călătorie pe care le-au început în prima zi de vacanță cu trenul în Europa.

Ca sfat pentru părinți, Dana Rogoz a spus că este important să existe un căruț, mai ales că există un copil mic, care obosește la mers mult pe jos.

„Încurajez toate mamele să își plimbe copiii cu căruțul, pentru că, uneori, sistemul de purtare este magic, însă după ce copilul crește mai mare dacă nu a fost obișnuit cu căruțul, nu îl mai acceptă. Lia este deja mare, iar în România nu avem nevoie de căruț, însă în călătorii, pentru genul nostru de aventură, este absolut esențial acest lucru. Un copil, la vârsta ei, nu rezistă să meargă atât de mult pe jos și nici noi nu rezistăm să mergem atât de mult cu ea în cârcă”, a adăugat vedeta.

Ce traseu a avut familia

Dana Rogoz și familia ei au vizitat mai multe țări și orașe cu trenul. Printre acestea se numără Viena, Zurich, Hamburg, Stockholm, Helsinki sau Hamburg. Iată ce traseu a avut actrița în această aventură:

Tren Ister: București – Budapesta

Tren RJ1034: Budapesta – Viena

Tren OBB EN40462: Viena – Zurich

Tren IC1 718: Zurich – Lausanne

Tren IR 90: Lausanne – Montreux

Tren GoldenPass Belle Epoque PE 30: Montreux – Zweisimmen

Tren R 11: Zweisimmen – Spiez

Tren ICE: Spiez – Interlaken Ost

Tren Luzern – Interlaken Express PE [Panorama Express]: Interlaken Ost – Luzern

Tren IR 70: Luzern – Zurich

Tren OBB CIV 1181: Zurich – Hamburg

Tren EC390: Hamburg – Copenhaga

Tren 1094/546: Copenhaga – Stockholm

Ferry Viking Line Cinderella: Stockholm – Helsinki

