Dana Rogoz și-a pus fiica la muncă. Ce a trebuit să facă micuța Lia: „A avut o zi scurtă de lucru”

Dana Rogoz a inițiat-o pe fiica ei, Lia, în lumea filmului și a fost alături de ea la primul ei job, cu toate că micuța are doar 5 ani. Actrița le-a povestit fanilor despre ce este vorba și cum a decurs întreaga zi.

Fiica Danei Rogoz, primul job la doar 5 ani

Dana Rogoz este o femeie mai mult decât împlinită, atât din punct de vedere al carierei, cât și pe plan personal, având o familie frumoasă și unită. Recent, ea le-a povestit fanilor virtuali despre primul „job” al fiicei sale, micuța Lia.

Se pare că fiica Danei Rogoz îi calcă deja pe urme mamei sale și recent și-a făcut debutul în lumea filmului, deși are doar 5 anișori.

Nu e de mirare, mai ales dacă ne gândim că Dana Rogoz a intrat în lumea cinematografică la doar 9 ani, pe când juca rolul Ambramburicăi în serialul Abracadabra.

Citește și: Dana Rogoz a împlinit 40 de ani. Ce mesaj emoționant a transmis: „Sentimentul acesta nu s-a diminuat odată cu trecerea anilor”

Micuța Lia moștenește talentul actoricesc de la mama ei și chiar dacă a mai apărut în reclame și la emisiuni, acum, copila a făcut parte din filmările pentru un scurtmetraj.

Momentul special a fost povestit de Dana Rogoz cu fanii ei de pe internet și a publicat imagini cu fiica ei „la muncă”.

„Azi a fost prima ei zi de filmare pentru un scurtmetraj. Cred că se vede și din aceste fotografii, surprinse din spatele camerei de filmat, că micuța s-a simțit în largul ei. A avut oricum o zi foarte scurtă de lucru, așa că după am avut timp și de parc, și de desene și de prăjituri. Sunt tare mândră de ea, pentru răbdarea și atenția de care dă dovada. Cel puțin pana acum”, a scris Dana Rogoz pe Instagram.

Citește și: Dana Rogoz și Radu Dragomir au aniversat 13 ani de căsnicie! Ce diferență de vârstă este între ei: „Ni­meni nu ne dă­dea șan­se”. Imagini de la nunta lor

Micuța a avut parte de distracție și joacă după scurtul moment în care a filmat.

Dana Rogoz și soțul ei au împlinit 21 de ani de relație

Dana Rogoz este căsătorită cu regizorul Radu Dragomir, cu care formează un cuplu de 21 de ani. Cei doi au împreună un băiat și o fetiță și se înțeleg de minune.

Citește și: Dana Rogoz, imagini noi din casa de la Viscri: „Mai avem de lucru”

„Radu și cu mine am împlinit ieri 21 de ani de relație! Douăzeci și unu! Sincer, tot mai rar ne mai întâlnim cu cupluri la fel de longevive. Ne iubim, ne respectăm, ne sprijinim unul pe celălalt când dăm de greu, nu contenim să ne privim cu admirație, ne străduim să nu lăsăm să treacă viață fără să construim împreună amintiri, case, filme și, în primul rând, destine ale minunilor noastre, Vlad și Lia.”, a mărturisit vedeta în urmă cu câteva luni.

Urmărește-ne pe Google News