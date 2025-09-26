Dana Rogoz a împlinit 40 de ani. Ce mesaj emoționant a transmis: „Sentimentul acesta nu s-a diminuat odată cu trecerea anilor”

Dana Rogoz a împlinit 40 de ani și a transmis un mesaj cu adevărat emoționant. Ea a vorbit într-o postare sinceră despre copilăria ei, dar și despre viața de adult, de soție și de mamă. Iată ce a transmis actrița.

Dana Rogoz a împlinit 40 de ani. Ce își dorește

Dana Rogoz este o femeie împlinită, iar la împlinirea a 40 de ani, actrița a transmis un mesaj emoționant.

Vineri, 26 septembrie, Dana Rogoz a împlinit 40 de ani și a ales să marcheze acest moment important cu un mesaj extrem de frumos. Vedeta a vorbit despre copilăria sa și parcursul artistic, ar și despre viața de mamă și familia frumoasă pe care a construit-o alături de soțul ei.

„Am fost un copil bun, știu asta, un copil muncitor, ambițios, mereu cu tema făcută și rolul învățat. Un copil cu genunchii juliți de la prea multe căzături, cu sarafanul sau costumul de scenă puțin strâmb sau șifonat, cu ochii vii, curioși, blânzi și cu un zâmbet puțin jenat, cu colțurile gurii în jos.”

Ea a vorbit despre cariera ei și despre oamenii minunați pe care i-a întâlnit de-a lungul vieții sale profesionale. În plus, scena a fost mereu a doua ei casă.

Citește și: Dana Rogoz și Radu Dragomir au aniversat 13 ani de căsnicie! Ce diferență de vârstă este între ei: „Ni­meni nu ne dă­dea șan­se”. Imagini de la nunta lor

„Mi-a plăcut mereu să fiu pe scenă sau în fața camerelor de filmat. De când mă știu, am simțit că acela e locul meu, cuibul meu, spațiul în care mă simt în siguranță, în care sunt văzută, apreciată, înțeleasă, curajoasă, liberă. Și sentimentul acesta nu s-a diminuat odată cu trecerea anilor.

Ba chiar a devenit călăuză în nenumăratele alegeri făcute de-a lungul timpului.” Ea a vorbit și despre oamenii care au făcut parte din viața și cariera ei. „Îmi iubesc familia în care am crescut, sunt mândră de toți ai mei, dar și de familiile de împrumut, adică de oamenii cu care m-am întâlnit în zecile de proiecte de televiziune, teatru sau film, cei care m-au îndrumat, m-au inspirat, cu care mi-am trăit copilăria, adolescența și maturizarea”, a scris actrița.

Citește și: Dana Rogoz trage un semnal de alarmă după postarea lui Anatol Basarab despre femei: „Fără rușine”

Ce și-ar mai dori Dana Rogoz

Vedeta a mărturisit că este un om împlinit și mândru de tot ce a realizat până astăzi. Cea mai mare împlinire este familia ei.

„Dar cea mai mare bucurie și cel mai puternic sentiment de mândrie și împlinire le simt acum, la 40 de ani, pentru familia pe care am construit-o. Simt că sunt extrem de norocoasă că am primit acest dar al vieții de a fi mama lui Vlad și a Liei. Am zilnic șansa să redescopăr lumea alături de ei, să învăț să o prețuiesc și să o privesc cu fascinație și curiozitate continuă. Ce minunăție să continui să îmi trăiesc viața împreună cu ei și cu Radu, omul alături de care mi-am împlinit atât de multe visuri!”, a scris actrița.

Citește și: Dana Rogoz, imagini noi din casa de la Viscri: „Mai avem de lucru”

Ea a continuat spunând că are multe planuri de viitor și visuri de împlinit. Își dorește multe lucruri, mai ales pentru oamenii pe care îi iubește. La final, actrița a încheiat cu o urare emoționantă: „La mulți ani, Dana – mică și Dana – om mare!”

Urmărește-ne pe Google News